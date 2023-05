CANARDS ILLIMITÉS CANADA ET SES PARTENAIRES AJOUTENT 100 HECTARES PROTÉGÉS LE LONG DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) consolide son positionnement stratégique dans le sud du Québec, avec l'acquisition de dix terrains au bénéfice du gouvernement du Québec. Les terrains totalisent une superficie de près de 100 hectares dans le secteur de baie Carillon dans les Laurentides.

Véritable joyau naturel, la baie Carillon est située à l'embouchure de la rivière des Outaouais et la rivière du Nord, une zone reconnue comme un territoire exceptionnel. Depuis 2020, CIC et ses partenaires ont multiplié les acquisitions afin de protéger, entre autres, des milieux humides dans ce secteur riche en biodiversité. Ces dernières acquisitions ont d'ailleurs permis la restauration d'un ancien site agricole afin d'y constituer un marais, un habitat faunique pour plusieurs espèces. Celui-ci constitue un habitat d'intérêt pour le petit blongios, une espèce d'oiseau désignée vulnérable au Québec. On y retrouve également des sites de ponte pour la tortue géographique, une autre espèce désignée vulnérable. La baie Carillon est également très riche d'un point de vue floristique. En effet, on y retrouve cinq espèces susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables, soit le caryer ovale, le noyer cendré, le chêne bicolore, la violette rostrée et le carex massette, ainsi qu'une espèce désignée vulnérable, la cardamine bulbeuse.

Le gouvernement du Québec a investi près de 370 000 $ pour permettre l'acquisition des terrains dont il est maintenant propriétaire. Il prévoit donc poursuivre ses actions de conservation dans ce secteur.

Richesse naturelle

Les rives de la baie Carillon sont composées de marais et de marécages, des milieux humides complexes reconnus pour offrir des services écologiques essentiels. Ils jouent un rôle important dans la prévention des crues, dans la protection contre l'érosion des rives et ils participent également à la qualité de l'eau de la baie, en filtrant les sédiments apportés par les terres agricoles situées plus au nord. Les milieux humides de la baie Carillon sont également reconnus pour offrir des zones d'alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces animales. Près de 120 espèces d'oiseaux dont sept en situation précaire et quelque 70 espèces de poissons se retrouvent dans ce secteur prisé des adeptes de chasse, de pêche, de nautisme et de villégiature.

Un projet collaboratif

À la suite des inondations de 2017 et 2019, plusieurs experts ont effectué des analyses rigoureuses sur le territoire de la MRC d'Argenteuil. Ces études ont notamment permis de développer la stratégie de conservation des milieux naturels d'Argenteuil et de cibler des terrains prioritaires pour la conservation en fonction de critères écologiques et socio-économiques bien établis. Les terrains acquis par CIC se situent dans la zone de priorisation identifiée par les divers intervenants.

Partenaires mobilisés

La collaboration entre les nombreux partenaires engagés à agir sur le territoire de la MRC d'Argenteuil dont la MRC, Abrinord et le conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), a été d'une aide précieuse dans cette démarche.

Finalement, ces acquisitions ont été rendues possibles grâce à la contribution financière de plusieurs partenaires publics et privés dont le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) par le biais de l'entente pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, la Fondation de la faune du Québec, Ducks Unlimited Inc., la North American Wetlands Conservation Act (NAWCA) et Fall Flights de l'Association of Fish and Wildlife Agencies.

Entente pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats

L'entente pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats est une convention de cofinancement établie entre le MELCCFP et CIC qui vise la protection et l'aménagement d'habitats pour le bénéfice d'espèces fauniques menacées ou vulnérables et pour accroître la connectivité d'habitats pour la faune. Cette entente permet donc l'acquisition de terres privées en vue d'un transfert au gouvernement du Québec qui en assure ensuite la protection.

À propos de Canards Illimités Canada (CIC)

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec les gouvernements, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

