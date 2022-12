Ce programme vise à préserver la nature et à protéger le territoire, l'eau et la faune du Canada

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de la convention des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15), conférence internationale consacrée à freiner et inverser la dégradation de la biodiversité grâce à la protection et à la préservation de l'environnement naturel, Canards Illimités Canada (CIC) est heureux d'annoncer qu'il a été désigné comme organisation conservationniste chef de file pour continuer de réaliser le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada.

Lancé à l'origine en 2019, le PCPN s'inscrit dans un partenariat public-privé exceptionnel, destiné à promouvoir les nouvelles zones protégées et conservées sur le domaine privé. Ce programme vise à améliorer l'environnement naturel du Canada. CIC est un partenaire de confiance, qui aide à réaliser ce programme en conservant les milieux humides essentiels, ainsi que les prairies et les forêts environnantes, dans les secteurs qui comportent un plus grand risque de perte et de dégradation d'un océan à l'autre. Depuis le lancement de ce programme, CIC a conservé 14 615 hectares de terrains dans le cadre de 127 projets menés dans six provinces, dans les secteurs dans lesquels les besoins en conservation sont les plus criants et dans lesquels de lourdes menaces pèsent sur la biodiversité.

« Canards Illimités Canada est fier de déployer des efforts de conservation ciblés pour s'assurer que les milieux humides et les autres habitats naturels restent sains et productifs pour les générations de demain, a déclaré Brian Gray, chef de la direction par intérim de CIC. Nous sommes reconnaissants de poursuivre notre partenariat avec le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel, à l'heure où nous continuons de rechercher de nouveaux moyens de protéger notre territoire, notre eau et notre faune dans l'intérêt de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. »

CIC, qui préserve depuis longtemps les domaines écologiquement importants, qui apportent toutes sortes de bienfaits environnementaux, dont l'habitat des espèces en péril et les oiseaux migrateurs, le stockage du carbone et la propreté de l'eau, consacre ses efforts aux paysages viables. En collaborant directement avec les agriculteurs, les éleveurs et d'autres propriétaires fonciers, de même qu'avec le secteur de l'exploitation forestière, CIC peut produire des résultats positifs pour la nature et qui sont autant de bienfaits pour la faune comme pour les humains.

« L'atteinte de l'objectif de conservation des terres de 30 p. 100 d'ici 2030 au Canada nécessitera les efforts jumelés, entre autres, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des communautés autochtones, des chefs d'entreprise et des fiducies foncières. En travaillant avec des partenaires tels que Canards Illimités Canada, Habitat faunique Canada et Conservation de la nature Canada, nous contribuons à protéger l'environnement naturel partout au pays. La protection des terres joue un rôle essentiel pour freiner l'appauvrissement de la biodiversité et renverser la vapeur, en plus de favoriser le rétablissement des espèces en peril, a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique. »

Participent également à ce programme, Conservation de la nature Canada et Habitat faunique Canada (en étroite collaboration avec l'Alliance canadienne des organismes de conservation). CIC est aussi chargé d'apporter, pour chaque dollar que lui verse le gouvernement fédéral, au moins 1,50 $ de contributions non fédérales, ce qui vient multiplier l'investissement et son impact.

Grâce au concours de notre communauté conservationniste passionnée et généreuse, CIC apportera d'importantes ressources pour faire fructifier l'investissement dans le PCPN de manière à protéger une plus grande superficie en hectares de précieux habitat », a précisé M. Gray.

À l'heure où les gouvernants du monde se réunissent à la conférence de la COP 15 pour tracer la voie à suivre afin de protéger la nature et de sauvegarder la biodiversité, CIC est fier de participer aux dialogues importants qui permettront de mettre au point un plan nouveau et ambitieux pour la nature. Le PCPN est appelé à jouer un rôle prépondérant puisque le Canada entend protéger et préserver 30 % du territoire et des eaux intérieures du Canada d'ici 2030.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'inspire de la rigueur de la science et collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter www.canards.ca.

À propos du Programme de conservation du patrimoine naturel : Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat exceptionnel, qui permet de créer et de reconnaître les zones protégées et conservées en faisant l'acquisition de terrains publics et de participations foncières privées. Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a investi plus de 440 millions de dollars dans ce programme; cette somme a été multipliée grâce à des contributions de 870 millions de dollars apportées par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la collectivité des fiducies foncières du pays, ce qui permet de protéger et de conserver plus de 700 000 hectares de terres écosensibles.

