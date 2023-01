Un défenseur de l'environnement de longue date dirigera les efforts de l'organisation en matière d'habitat, de science et de durabilité à l'échelle nationale.

MARAIS OAK HAMMOCK, MB, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de Canards Illimités Canada (CIC) est heureux d'annoncer que Michael Nadler deviendra le nouveau chef de la direction de l'organisme. À la suite d'une recherche approfondie à l'échelle nationale pour trouver un leader visionnaire, la nomination de M. Nadler survient au moment où CIC entame une année charnière au sein de ses 85 ans d'histoire distinguée.

Tout au long de sa vie et de sa carrière, Michael Nadler a fait preuve d'une passion, d'un engagement et d'un leadership extraordinaires en matière de conservation. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

"Se joindre à une organisation ayant la réputation et le pedigree de CIC est un véritable honneur", a déclaré M. Nadler. "Cette équipe façonne véritablement l'avenir de la conservation et c'est avec humilité que je fais partie de l'héritage naturel que CIC continue de construire à travers le pays."

Tout au long de sa vie et de sa carrière, M. Nadler a fait preuve d'une passion, d'un engagement et d'un leadership extraordinaires en matière de conservation. Son nouveau rôle à CIC tire parti de ses capacités à établir des partenariats solides qui engagent et habilitent les autres à obtenir des résultats positifs pour l'environnement, l'économie et les communautés.

M. Nadler possède 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur, dont plus de sept ans à des postes clés de la direction de l'un des plus grands organismes nationaux de conservation du Canada : Parcs Canada. Parmi ses nombreuses réalisations, on compte l'établissement de deux aires de conservation, soit Tallurutiup Imanga (qui sera la plus grande aire protégée du Canada dans le détroit de Lancaster au Nunavut) et Thaidene Nëné sur le bras Est du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, des initiatives rendues possibles par une collaboration et un partenariat étroits entre les peuples autochtones, le gouvernement et les organisations de conservation de la nature.

Dans son plus récent rôle de vice-président des relations externes et de l'expérience du visiteur de Parcs Canada, il a dirigé des initiatives très réussies qui ont favorisé l'inclusion et la participation des jeunes, des peuples autochtones, des entreprises et des partenaires internationaux dans la conservation de la nature. Son curriculum vitae impressionnant et les liens profonds et personnels qu'il entretient avec la mission de CIC en tant qu'amateur de plein air de longue date font de lui le candidat idéal.

"Nous sommes fiers et reconnaissants qu'une personne ayant les compétences et le caractère de Michael dirige notre équipe", a déclaré Roger d'Eschambault, président de CIC. "Alors que le pays est confronté à des défis environnementaux sans précédent, la nécessité d'une action audacieuse et fondée sur la science n'a jamais été aussi grande. Nous sommes convaincus que Michael nous guidera vers un avenir passionnant qui permettra d'offrir des solutions de conservation novatrices à grande échelle. Michael est un homme stable et stratégique, tout en étant une source d'inspiration pour le changement. Il incarne les meilleures qualités de la marque et de la culture de CIC, et nous avons hâte qu'il se mette au travail."

La nomination de M. Nadler prend effet le 14 février 2023. Il succède à Brian Gray, qui assure l'intérim de l'organisation depuis juillet 2022.

En tant que chef de la direction, M. Nadler se joint à une équipe talentueuse, compétente et passionnée provenant des quatre coins du pays. Il sera chargé de superviser les 400 employés de CIC et d'entretenir des relations solides avec des milliers de bénévoles et de partisans de CIC.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter le site www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Renseignements: Ashley Lewis, Canards Illimités Canada, [email protected]