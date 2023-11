Voici un nouveau registre de cadeaux en ligne en collaboration avec MyRegistry, qui permet de créer une liste personnalisée sur le site CanadianTire.ca

De populaires créateurs de contenus d'ici partagent leur liste de cadeaux convoités pour 2023

TORONTO, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Préparez-vous à un magasinage des Fêtes des plus réjouissants grâce à Nos listes de Noël, la nouvelle plateforme de registre de cadeaux de Canadian Tire. Destiné à simplifier les achats des Fêtes, le service Nos listes de Noël permet aux clients de créer et de partager des listes de cadeaux personnalisées, ainsi que de magasiner celles des membres de leur famille et de leurs amis.

« En tant que Notre magasin pour Noël, nous déployons nos plus beaux atours pour répandre la magie des Fêtes, dit Ilana Santone, vice-présidente principale, Numérique et Vente au détail connectée chez Canadian Tire. Grâce à Nos listes de Noël, nous simplifions l'offre de cadeaux afin d'aider les gens d'ici à passer plus de temps à célébrer en famille et entre amis durant les Fêtes et moins de temps à chercher des cadeaux. »

Afin d'offrir encore plus d'idées-cadeaux emballantes aux clients qui dressent leur liste de Noël, Canadian Tire a fait équipe avec les populaires créateurs de contenus d'ici Roxy Earle, Jedson Tavernier, Lyndsey Smith et Marianne Plaisance pour qu'ils nous dévoilent les cadeaux les plus convoités de 2023, qu'il s'agisse d'essentiels pour la maison, de jouets et d'outils incontournables et même de belles surprises pour les animaux de compagnie.

Les gens d'ici peuvent visiter CanadianTire.ca pour créer un registre de cadeaux numériquement sécurisé, propulsé par MyRegistry.com, où l'esprit de Noël est au rendez-vous. Il suffit aux clients de cliquer sur un bouton pour ajouter les articles qu'ils convoitent le plus à leur liste et partager facilement celle-ci avec leurs amis et les membres de leur famille à l'aide d'une URL personnalisée.

En plus de Noël, le registre de cadeaux est idéal pour les anniversaires, les célébrations, les mariages et les fêtes prénatales, car il facilite l'offre de cadeaux pour les grands moments de la vie.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour créer votre propre liste de Noël chez Canadian Tire, rendez-vous à l'adresse CanadianTire.ca/NosListesDeNoel

