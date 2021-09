Canadian Competitiveness Awards - Investissement Québec couronnée l'agence de développement économique canadienne de l'année

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec a remporté le titre de meilleure agence de développement économique canadienne pour l'année 2020-2021 lors du concours des Canadian Competitiveness Awards. Ce prix, qu'Investissement Québec a reçu à quelques reprises dans le passé, est décerné annuellement par le magazine américain Site Selection à l'agence de développement économique provinciale s'étant le plus démarqué dans son mandat d'attraction d'investissements internationaux.

« Nous sommes fiers que soient récompensées nos démarches d'accompagnement des entreprises internationales souhaitent s'établir ou prendre de l'expansion au Québec », se réjouit Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

Au cours de l'exercice 2020-2021, les activités de prospection et l'accompagnement d'Investissement Québec International ont permis de concrétiser 109 projets d'implantation ou d'expansion de sociétés étrangères totalisant une valeur de 3,7 milliards de dollars. Ces projets contribueront à la création ou à la sauvegarde de plus de 10 000 emplois au Québec. Des entreprises telles que l'Oréal, AppDirect ou Kraft ont ainsi pu compter sur un soutien sur mesure pour accroître leurs activités et leurs retombées en sol québécois.

La force d'Investissement Québec International réside dans la collaboration et la cohésion des efforts. Ses équipes de démarcheurs à l'étranger travaillent en collaboration avec les équipes locales des délégations du Québec à l'étranger ainsi que les agences de développement économique et les associations sectorielles québécoises qui se consacrent aussi à l'attraction d'investissements directs étrangers. De la même façon, l'équipe qui soutient les entreprises locales dans leurs démarches d'exportation peut s'appuyer sur les experts répartis dans les 35 bureaux du Québec que l'on retrouve dans 18 pays et 6 villes canadiennes.

« Voilà qui fait de nous une organisation unique et qui nous positionne favorablement auprès de nos interlocuteurs étrangers. La reconnaissance et la visibilité offertes par les Canadian Competitiveness Awards renforce notre réputation d'efficacité et nous servira de carte de visite auprès de nouveaux prospects », conclut M. Bolduc.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

