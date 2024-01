Le don de Canada Vie permettra à Jeunesse, J'écoute d'aider encore plus de jeunes du pays à surmonter leurs défis de santé mentale grâce à son service de messagerie texte gratuit, bilingue et accessible en tout temps

TORONTO, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Canada Vie investit dans le mouvement Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute (JJE) en lui offrant un don substantiel d'un million de dollars pour soutenir son service de messagerie texte. Ce don renforce le rôle de soutien de Canada Vie, qui fait partie des premier•ère•s donateur•rice•s de ce service.

Grâce à Canada Vie, un plus grand nombre de jeunes pourront accéder à ce service gratuit, bilingue, confidentiel et accessible en tout temps, la priorité étant toujours accordée aux situations les plus graves. JJE utilisera ce don pour élargir son réseau national de répondant•e•s aux crises et continuer d'innover afin de mieux soutenir les jeunes.

Partout au Canada, les jeunes peuvent recevoir de l'aide en textant « PARLER » au 686868 pour discuter avec un•e répondant•e aux crises. Le service est facilement accessible, car il ne requiert pas de forfait de données ni de connexion à Internet.

Ce don généreux aura un effet durable sur le bien-être et la santé mentale de la jeune génération pendant de nombreuses années.

« Canada Vie est un fidèle et généreux partisan de notre organisation et soutient notre mission depuis 30 ans, s'assurant toujours que nous sommes là pour les jeunes. L'état de la santé mentale des jeunes au Canada était déjà en crise avant la pandémie et a maintenant atteint un point de bascule. Grâce à Canada Vie et aux gens qui soutiennent notre cause, nous pourrons répondre à la demande croissante de notre service de messagerie texte et veiller à ce que tou•te•s les jeunes puissent obtenir le soutien dont il•elle•s ont besoin, au moment où il•elle•s en ont le plus besoin », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de JJE.

« Je tiens à vous remercier de m'avoir permis d'exprimer mes sentiments, mes pensées et mes émotions. Cela m'a permis de m'ancrer dans le présent. J'avais vraiment besoin des répondant•e•s aux crises pendant ce moment très difficile. Je serai toujours reconnaissant•e de votre temps, votre aide et vos encouragements. » - un•e jeune ayant demandé de l'aide par message texte

« Jeunesse, J'écoute a accompagné des générations de jeunes. Canada Vie est honorée de soutenir ce travail essentiel », a affirmé Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation de Canada Vie. « Chaque jour, Jeunesse, J'écoute veille à ce que les jeunes puissent obtenir de l'aide lorsqu'il•elle•s en ont le plus besoin. En élargissant son service de messagerie texte, Jeunesse, J'écoute pourra aider plus de jeunes que jamais. »

Libère tes émotions, le plus important mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du pays, vise à recueillir 300 millions de dollars pour révolutionner les soins de santé mentale pour tou•te•s les jeunes. Les jeunes doivent affronter des défis comme le traumatisme causé par la pandémie de COVID-19, le racisme systémique, l'écoanxiété, la stigmatisation des questions de santé mentale et bien d'autres encore. Grâce à ce mouvement, JJE passe à l'action en étendant ses services cliniques d'un bout à l'autre du pays, en comblant la lacune relative à l'équité en santé mentale et en tirant parti de l'innovation dans le domaine des soins virtuels.



FAITS SAILLANTS

Depuis 2020, JJE a aidé des jeunes plus de 18 millions de fois, et ce nombre augmente chaque jour.

En moyenne, 75 % des jeunes confient à JJE quelque chose qu'il•elle•s n'ont jamais dit à personne d'autre.

En moyenne, 88 % des jeunes se sentent mieux après avoir contacté JJE.

Les messages que les jeunes envoient à JJE concernent principalement l'anxiété, le stress, la dépression, les relations interpersonnelles, le suicide et l'isolement.

À propos de Libère tes émotions

Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, une campagne de financement qui vise à recueillir 300 millions de dollars et qui se déroulera jusqu'à la fin de 2024, est le plus grand mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. L'objectif de cette campagne est d'apporter aux jeunes un soutien sans obstacle et une aide en cas de besoin. Après tout, aucun défi n'est trop grand et aucun sentiment n'est trop minime pour Jeunesse, J'écoute.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service national de santé mentale numérique au Canada qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experte des soins virtuels au pays, JJE offre à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour libérer leurs émotions par téléphone ou par message texte, ou pour obtenir un soutien autogéré en cas de crise ou de besoin. Libère tes émotions est le plus grand mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Cette campagne vise à recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur monde. JJE compte sur la générosité des personnes donatrices, des bénévoles, des parties prenantes, des partenaires commerciaux et du gouvernement pour stimuler et financer ses programmes. Pour en savoir plus, visitez le jeunessejecoute.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

Canada Vie est un chef de file dans les domaines de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux, dont l'objectif est d'améliorer le bien-être financier, physique et mental de la population canadienne. Depuis 175 ans, des particuliers, des familles et des propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'il•elle•s peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Nous examinons toutes les façons dont nous pouvons soutenir les collectivités pour les aider à réaliser leur potentiel, chaque jour. Nous travaillons avec des organisations avant-gardistes et solidaires pour que nos efforts aient une incidence positive. C'est avec fierté que nous soutenons chaque année des organismes à but non lucratif, des organismes de bienfaisance et des organismes communautaires en leur remettant des dons en espèce ou en nature, ou en encourageant notre personnel à faire du bénévolat. En 2022, nous avons remis 11,1 millions de dollars en don.

Aujourd'hui, nous servons fièrement quelque 12 millions de client•e•s d'un océan à l'autre.

