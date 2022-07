OTTAWA, ON, le 13 juill. 2022 /CNW/ - L'océan Atlantique est l'un des environnements marins les plus productifs au monde. Il abrite une abondante vie marine et, grâce aux industries comme la pêche, l'aquaculture et le tourisme, il permet aux habitants des zones côtières de gagner leur vie. L'océan Atlantique est précieux en raison de sa biodiversité et de son rôle clé dans l'atténuation des effets des changements climatiques. Il est important que nous continuions, avec des pays aux vues similaires, à prendre des mesures concrètes, coordonnées et mesurables pour un océan Atlantique sain et durable, maintenant et pour les générations futures.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Joyce Murray, s'est joint aux représentants de l'Argentine, du Brésil, de Cabo Verde, du Maroc, de l'Afrique du Sud, de l'Union européenne et des États-Unis pour signer la Déclaration de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques, confirmant ainsi l'engagement du Canada de faire avancer la coopération dans le domaine des sciences océaniques. Avec ses partenaires nationaux et internationaux, le Canada continuera de prendre des mesures pour faire avancer la science innovante et transformatrice en vue d'appuyer un océan Atlantique sain et durable, maintenant et pour les générations futures.

Le Canada a fait des investissements importants dans les activités de sciences océaniques à l'échelle internationale, en plus de faire preuve d'un solide leadership afin de générer et transmettre les connaissances nécessaires pour éclairer les politiques sur les océans durables. L'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques vise à améliorer l'innovation, la coopération et la recherche en sciences océaniques dans l'ensemble du bassin de l'Atlantique. Elle s'appuie sur les efforts scientifiques internationaux, y compris la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.

Citations

« Le Canada collabore depuis très longtemps avec les intervenants de l'océan Atlantique au sujet de diverses questions relatives au milieu marin. Nous avons hâte de poursuivre nos contributions aux sciences océaniques grâce à la solidification de nos partenariats existants et à la création de nouveaux partenariats avec nos partenaires panatlantiques. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'océan Atlantique est d'une importance vitale pour le Canada. Aujourd'hui, la signature de la Déclaration permettra de veiller à ce que le Canada, avec ses partenaires panatlantiques, continue de mettre en place des solutions novatrices pour un océan durable et sain, maintenant et pour les générations futures. C'est une bonne nouvelle pour les communautés rurales et côtières d'un océan à l'autre, et pour tous les Canadiens. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Faits en bref

L'événement ministériel dans le cadre du forum 2022 de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques s'est tenu du 11 au 14 juillet 2022 à Washington D.C. Il suivait l'événement scientifique qui s'est déroulé à Brasília (Brésil) du 31 mai au 2 juin 2022. Le forum est tenu conjointement par le Brésil et les États-Unis, en collaboration avec la Commission européenne et les partenaires panatlantiques.

L'objectif principal de l'événement ministériel à Washington D.C. est la signature de la toute première Déclaration de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques. La Déclaration présente une nouvelle vision de l'Alliance panatlantique pour la recherche et l'innovation océaniques, un réseau de recherche et d'innovation qui réunit des partenaires de l'Atlantique en vue de la collaboration sur les projets de sciences océaniques qui revêtent un intérêt et des avantages mutuels. L'Alliance, qui se fonde sur les réussites des déclarations de Galway et de Belém, offre un nouveau cadre stratégique pour la coopération efficace dans le domaine des sciences océaniques afin d'en apprendre davantage sur l'océan Atlantique, de façon à éclairer la gestion durable des activités anthropiques et à veiller à la santé de l'océan pour les collectivités qui en dépendent, maintenant et pour les générations futures.

Liens connexes

