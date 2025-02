IQALUIT, NU, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, ont annoncé une nouvelle directive du Cabinet concernant la mise en œuvre de la politique de l'Inuit Nunangat.

Les Inuit sont un peuple autochtone distinct, détenteur de droits, avec sa propre histoire et sa propre culture, et leur patrie, l'Inuit Nunangat, est une région géographique, culturelle et politique distincte. Afin de relever certains des défis sociaux et économiques disproportionnés auxquels sont confrontés les Inuit, le gouvernement du Canada a élaboré conjointement la politique de l'Inuit Nunangat en collaboration avec Inuit Tapiriit Kanatami et les organisations de traités inuites, par l'intermédiaire du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne.

L'application d'une approche de l'Inuit Nunangat signifie que les programmes et politiques fédéraux destinés à bénéficier aux Inuit sont élaborés de manière à refléter les priorités des Inuit et à être accessibles à toutes les régions de l'Inuit Nunangat. Cette approche a déjà inspiré d'importants travaux tels que le renouvellement du Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées, annoncé en début de semaine. La politique a guidé l'expansion du fonds pour englober tout l'Inuit Nunangat en plus des territoires, en soutenant des initiatives qui améliorent la résilience alimentaire des communautés et diversifient la croissance économique.

La directive du Cabinet annoncée aujourd'hui s'appuie sur le travail déjà en cours en définissant clairement la marche à suivre pour la mise en œuvre de la politique de l'Inuit Nunangat au sein du gouvernement fédéral. Elle veillera à ce que la politique soit appliquée de manière cohérente dans les ministères et agences en définissant les rôles, les responsabilités et des mécanismes de responsabilisation pour suivre les progrès et mesurer les résultats.

Comme prochaine étape, les partenaires inuits élaboreront également conjointement un document d'orientation qui accompagnera la politique et la directive du Cabinet afin d'appuyer davantage les ministères et agences fédéraux dans la mise en œuvre de la politique de l'Inuit Nunangat lorsqu'ils créent ou mettent à jour des politiques, des programmes et des services.

Par cette politique et cette directive du Cabinet, le gouvernement du Canada reste déterminé à défendre l'autodétermination des Inuit en reconnaissant et en soutenant le leadership des Inuit dans la détermination de leur propre avenir et en renforçant les communautés dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat.

Citations

« La politique de l'Inuit Nunangat contribue à créer la prospérité dans l'Inuit Nunangat en veillant à ce que les Inuit aient accès aux programmes et aux politiques destinés à bénéficier à notre peuple. La directive du Cabinet annoncée aujourd'hui est un outil puissant pour aider les fonctionnaires à mettre en œuvre la politique, en améliorant en fin de compte la conception des programmes et l'efficience et l'efficacité du gouvernement. »

Natan Obed

Président d'Inuit Tapiriit Kanatami

« Nous avons fait de réels progrès en travaillant avec les Inuit pour développer la politique Inuit Nunangat, mais il reste encore du travail à faire. Cette politique guide la façon dont nous concevons les politiques et les programmes, du logement et des soins de santé à l'éducation et au développement économique. Grâce à une approche cohérente, nous pouvons être sûrs que notre travail répond toujours aux besoins des Inuit. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

L'Inuit Nunangat est le territoire ancestral des Inuit au Canada et couvre près d'un tiers de la superficie du pays et 72 % de sa côte, ainsi qu'une vaste zone extracôtière. Il englobe les terres, les eaux et la glace de quatre régions de traités représentées par la Région de règlement des Inuvialuit des Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut , le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador . Selon le recensement de 2021, il y a 70 545 Inuit au Canada, dont la majorité vit dans l'Inuit Nunangat. Il importe de noter que ce chiffre ne reflète pas entièrement la population inuite totale au Canada et que la population inuite réelle est plus élevée que le chiffre officiel.

, le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du . Selon le recensement de 2021, il y a 70 545 Inuit au Canada, dont la majorité vit dans l'Inuit Nunangat. Il importe de noter que ce chiffre ne reflète pas entièrement la population inuite totale au Canada et que la population inuite réelle est plus élevée que le chiffre officiel. Sur une période de deux ans, la politique de l'Inuit Nunangat a été élaborée conjointement avec les Inuit. Elle a été approuvée lors de la réunion des dirigeants du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne (CPIC) le 21 avril 2022, par le Premier ministre Justin Trudeau , Natan Obed , président d'Inuit Tapiriit Kanatami, et les dirigeants inuits des quatre régions formant l'Inuit Nunangat.

, , président d'Inuit Tapiriit Kanatami, et les dirigeants inuits des quatre régions formant l'Inuit Nunangat. La politique de l'Inuit Nunangat favorise l'autodétermination des Inuit et soutient le bien-être communautaire et individuel à travers l'Inuit Nunangat, dans le but d'atteindre l'équité socio-économique entre les Inuit et toutes les autres personnes qui vivent au Canada. Elle fournit une norme minimale pour ce qui peut être attendu de la relation entre les Inuit et l'ensemble des ministères et agences fédéraux, et guide les ministères et agences fédéraux sur la manière de livrer des programmes, politiques et services dans l'Inuit Nunangat.

En mars 2024, le premier ministre s'est engagé à élaborer conjointement une directive du Cabinet pour soutenir la mise en œuvre de la politique de l'Inuit Nunangat.

En novembre 2024, les dirigeants fédéraux et inuits du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne (CPIC) ont unanimement approuvé l'élaboration conjointe de cette directive du Cabinet.

Avec le lancement de la directive du Cabinet, les Inuit et les fonctionnaires fédéraux travaillent désormais ensemble à développer des formations et des documents d'orientation pour améliorer la mise en œuvre à l'échelle du gouvernement.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones GouvCan_Nord

Facebook : @GCAutochtones GouvCan - Nord

Instagram : @gcautochtones GouvCan Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Patricia D'Souza, Directrice des communications, Inuit Tapiriit Kanatami, 613-292-4482, [email protected]