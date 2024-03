Le SVNS Hard 7UP combine l'alcool avec la saveur de citron-lime numéro 1 au Canada pour créer la toute dernière marque de produits prêts à boire du portefeuille de Labatt

TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - La Brasserie Labatt du Canada a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle marque dans son portefeuille de produits prêts à boire : SVNS Hard 7UP . Cette innovation canadienne combine le goût rafraîchissant de 7UP à l'alcool, avec 0 g de sucre et 7 % d'alcool par volume dans chaque canette (355 ml). Il s'agit de la plus récente collaboration entre deux entreprises emblématiques.

PepsiCo Canada a signé une entente avec Labatt pour créer un nouveau produit à saveur de 7UP dans le marché des prêts-à-boire. Cette nouvelle boisson a été élaborée de manière à retenir l'attention et à correspondre aux préférences des consommateurs entre l'âge légal pour boire de l'alcool et 34 ans, offrant ainsi une solution pour combler un vide dans ce marché. Cette innovation s'appuie sur le fait que la catégorie des prêts-à-boire a connu une croissance de 104 pour cent sur deux ans en Amérique du Nord1 et que la majorité (84 pour cent) des consommateurs de produits prêts à boire recherchent des marques qui n'existent pas sur le marché des bières2.

Le SVNS Hard 7UP fait son entrée dans un espace inexploité sur le marché canadien en alliant la saveur de citron-lime numéro 1 au pays3 avec de l'alcool, pour lancer une nouvelle marque dans la catégorie des boissons gazeuses et des seltzers. Cette innovation est bien placée pour répondre à la demande des consommateurs en matière de produits délicieux. Le produit se différencie sur le marché, car il contient 0 g de sucre et 7% d'alcool par volume dans chaque canette (355ml).

« La demande des consommateurs pour des produits prêts à boire haut de gamme est indéniable. C'est pourquoi innover pour répondre aux préférences des Canadiens et des Canadiennes est à la fois une et une opportunité de croissance emballante pour l'entreprise Labatt », a déclaré Mike D'Agostini, directeur de Beyond Beer à La Brasserie Labatt du Canada. «Avec le lancement du SVNS Hard 7UP, nous sommes enthousiastes à l'idée de révolutionner la catégorie des boissons gazeuses et des seltzers avec l'arrivée d'une toute nouvelle marque dans ce marché, s'appuyant sur une saveur reconnaissable que les consommateurs connaissent et adorent. »

« L'expertise de Labatt dans l'espace des boissons alcoolisées est la raison pour laquelle nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date et d'innover avec l'une de nos saveurs les plus appréciées », a affirmé Laura Gray, directrice de l'innovation des nouveaux produits à PepsiCo Canada Breuvages. « Ce faisant, les consommateurs canadiens auront dorénavant un plus grand choix de produits prêts à boire à explorer partout au pays, avec un nouveau produit présentant une saveur qu'ils adorent. »

Bientôt disponible, le SVNS Hard 7UP sera dévoilé au public par l'intermédiaire d'une campagne de marketing à 360° à la fois audacieuse et novatrice, qui prendra vie sous forme d'activations uniques, après 19 h, avec la phrase accrocheuse « es-tu up? », pour un été plein d'entrain et de surprises de la part de la marque.

Le SVNS Hard 7UP est offert exclusivement au Canada en emballages de 6 ou de 12 canettes de 355 ml. Deux variétés sont proposées : Originale (offerte à l'échelle nationale) et Limonade (dans certains marchés). Une version à base de malt est offerte au Québec.

Pour plus d'informations sur le SVNS Hard 7UP, assurez-vous de suivre la marque sur les médias sociaux à @SVNSHARD7UP .

