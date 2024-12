Francisco « Chaleco » Lopez, 49 ans, Chili, triple champion dans la catégorie Quad au Rallye Dakar, et champion de la catégorie T3 au Championnat du monde de rallye-raid 2022

Sara Price , 32 ans, États-Unis, gagnante d'une étape du Rallye Dakar en 2023

, 32 ans, États-Unis, gagnante d'une étape du Rallye Dakar en 2023 Hunter Miller , 38 ans, États-Unis, champion de la catégorie Quad à la course King of the Hammers 2020

, 38 ans, États-Unis, champion de la catégorie Quad à la course King of the Hammers 2020 Jeremias Gonzalez Ferioli , 28 ans, Argentine, 3 victoires d'étape au Rallye Dakar

« Le Rallye Dakar est toujours le point central de notre saison de course », a déclaré Jean-François Leclerc, directeur du département de course chez BRP. « Cette année, nous poussons nos efforts encore plus loin en introduisant le Maverick R ainsi qu'une excellente équipe de coureurs au rallye. Notre équipe d'ingénieurs et de mécaniciens a travaillé avec diligence sur le véhicule afin d'optimiser sa performance et de répondre aux exigences réglementaires de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Avec l'aide de nos partenaires chez South Racing et de notre talentueuse équipe de coureurs, nous sommes impatients d'obtenir à nouveau de bons résultats au Rallye Dakar. »

Le Rallye Dakar 2025 sera la première course sanctionnée par la FIA à laquelle le Can-Am Maverick R participera en tant que véhicule homologué. Lancé pour l'année modèle 2024, le Maverick R révolutionnaire a rapidement connu un succès fulgurant dans les courses emblématiques du désert telles que Vegas to Reno, Silver State 300 et Baja 1000. South Racing a également testé le Maverick R dans certaines courses rallye-raid dans la catégorie « Experimental », où la nouvelle plateforme a montré un potentiel incroyable.

Depuis 2018, Can-Am et South Racing ont remporté six victoires consécutives au Rallye Dakar. L'édition 2025 du rallye marque un nouveau chapitre, car toutes les victoires précédentes ont été obtenues avec la plateforme éprouvée Can-Am Maverick X3. Avec sa suspension à grand levier ultra-résistante, sa transmission haute performance à double embrayage de sept vitesses et son moteur Rotax turbocompressé à trois cylindres, le Maverick R est bien adapté au terrain accidenté de l'Arabie saoudite.

Les coureurs de l'équipe d'usine Can-Am prendront le départ de cette course de 12 jours et de 8 000 kilomètres le 3 janvier 2025 à Bisha, en Arabie saoudite, et le vainqueur sera couronné le 17 janvier 2025 à Shubaytah. Suivez les réseaux sociaux de Can-Am hors route pour obtenir des mises à jour tout au long de la course.

