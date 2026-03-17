VALCOURT, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Can-Am, marque emblématique de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO), est fière de dévoiler le Defender MeatEater, un Can-Am Defender HD11 MAX Lonestar personnalisé conçu en collaboration avec MeatEater dans le cadre du partenariat grandissant entre les deux marques. Pensé spécialement pour la chasse en arrière-pays et l'exploration en forêt profonde, ce véhicule unique combine l'ingénierie de Can-Am, le savoir-faire de fabrication de S3 Powersports et l'expertise terrain éprouvée de MeatEater pour créer une véritable machine de chasse unique en son genre.

Basé sur la plateforme Can-Am Defender, le Defender MeatEater est équipé d’accessoires Can-Am LinQ et rehaussé de composantes personnalisées uniques. (Groupe CNW/BRP inc.)

Caractéristiques principales

L'équipe de S3 Powersports a dirigé la personnalisation du Defender MeatEater et l'a équipé d'un ensemble complet d'accessoires Can-Am spécialement conçus pour la chasse, les travaux de conservation et l'exploration en plein air. Le système LinQ exclusif de Can-Am permet de fixer rapidement et sécuritairement les étuis pour armes, les outils et l'équipement essentiel afin que tout reste bien en place et prêt pour le terrain. Des lumières SMART LED, des miroirs latéraux intégrés et des solutions de rangement supplémentaires améliorent la visibilité, la fonctionnalité et les capacités globales du véhicule, notamment pour les sorties de chasse matinales et les expéditions de plusieurs jours en arrière-pays.

Des panneaux MOLLE personnalisés et un porte-bagages arrière aux suspensions robustes et aux pare-chocs renforcés, les composants S3 Powersports font passer les capacités tout-terrain du Defender à un niveau supérieur. Quant aux pneus BFG Mud-Terrain KM3 de 35 pouces et aux jantes KMC Impact Beadlock de 15 pouces, ils optimisent les performances du véhicule sur divers types de terrain.

Conçue pour les aventures en pleine nature, la tente de toit GoFastCampers V2 Pro offre un abri surélevé pour les excursions avec nuitée, tandis que les bidons Rotopax permettent de stocker du carburant et de l'eau supplémentaires. Pour compléter le tout, l'habillage personnalisé de Superior Graphics arbore le motif Cerca Camo emblématique de FirstLite, avec ses couleurs contrastées inspirées des environnements arides et rocheux.

Can-Am x MeatEater

Ce modèle spécialement conçu illustre parfaitement la complémentarité entre l'excellence technique de Can-Am et l'expertise éprouvée sur le terrain de MeatEater. Ensemble, les marques s'engagent à favoriser l'accès aux milieux naturels en encourageant l'exploration responsable, les pratiques de chasse éthiques et la gestion durable de l'environnement.

« Je suis fan de Can-Am depuis longtemps, donc je trouve ça vraiment génial de voir naître de cette collaboration le Defender MeatEater sur mesure, » a déclaré Steve Rinella. « L'équipe de S3 Powersports a fait un travail incroyable pour donner vie à ce projet. C'est un peu comme la concrétisation physique de notre partenariat, et le genre de machine sur laquelle notre équipe compte sur le terrain. J'ai hâte de la sortir et de la mettre au travail ! »

« Le Defender MeatEater est conçu pour profiter pleinement du plein air et mettre en valeur le potentiel de la plateforme Defender, » a déclaré Jérémi Doyon-Roch, directeur marketing, Can-Am Off-Road. « Nous avons conçu ce véhicule pour offrir à l'équipe de MeatEater la machine ultime pour la chasse et les travaux de conservation, mais aussi pour célébrer nos valeurs communes d'accès à la nature et d'aventure. »

Defender MAX HD11 Lonestar Cab

Le MeatEater Defender a été conçu à partir de la plateforme Can-Am Defender MAX Lonestar, considéré comme l'un des véhicules utilitaires côte à côte les plus avancés du marché. Propulsé par un puissant moteur Rotax HD11 à trois cylindres, doté d'une suspension de pointe, d'une cabine fermée avec chauffage et climatisation, d'un système d'infodivertissement à écran tactile de 10,25 po et d'un intérieur en cuir haut de gamme, le Defender est conçu pour offrir des performances supérieures, même dans sa configuration d'origine.

Découvrir le Defender MeatEater en personne

Le Defender MeatEater a été officiellement présenté au public lors du Bassmaster Classic, du 13 au 15 mars, à Knoxville, au Tennessee. Il sera également exposé lors des événements suivants :

20-22 mars : Open Season Sportsman's Expo | Columbus, Ohio

27-29 mars : Open Season Sportsman's Expo | Wisconsin Dells, Wisconsin

1-3 mai : Florida Outdoor Expo | Palm Beach, Floride

31 juillet -3 août : Ducks Unlimited Expo | Memphis, Tennessee

Découvrez la galerie d'images du Defender MeatEater et suivez les réseaux sociaux de Can-Am hors route pour plus de contenu exclusif.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

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SOURCE BRP inc.

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