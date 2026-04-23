Le Collectif 3 roues rassemble les différentes communautés de conducteurs passionnés qui ont contribué à façonner l'industrie des véhicules 3 roues depuis ses débuts. En réunissant sur une seule et même plateforme des groupes bien établis, des réseaux locaux et de nouveaux conducteurs, Can-Am facilite plus que jamais les rencontres, le partage d'expériences et le développement d'un véritable sentiment d'appartenance sur la route, quelles que soient ses expériences passées.

« Fondée sur la conviction qu'il est plus plaisant de rouler en groupe, la plateforme Collectif 3 roues reflète la dynamique sociale naturelle de la communauté, où les conducteurs se rencontrent souvent grâce à des expériences communes et à des connexions personnelles », a déclaré Marc-Olivier Drouin, chef de service principal, Marketing, Véhicules 3 roues et motos Can-Am chez BRP. « Dans les faits, un propriétaire de Can-Am sur cinq a acheté son véhicule parce qu'il connaissait quelqu'un qui conduisait déjà un véhicule 3 roues, ce qui confirme le rôle important que jouent les conducteurs en tant qu'ambassadeurs de la marque et de la communauté de conducteurs en général. »

Grâce au Collectif 3 roues, les membres ont accès à des sorties en groupe organisées, à des événements exclusifs, à des produits dérivés uniques et à des expériences inédites, tout en entrant en contact avec des communautés de conducteurs bien établies qui apportent avec elles des années d'expertise, de leadership et de tradition.

Poursuivant son soutien à la communauté mondiale des conducteurs, Can-Am est également fière de souligner sa participation à la Journée internationale de la conduite au féminin (IFRD), une initiative qui rassemble, chaque premier samedi de mai, des conductrices du monde entier autour de leur passion commune pour la route. Fondée il y a 20 ans par Vicki Gray, conductrice de longue date et fervente adepte de Can-Am, la Journée de la conduite au féminin demeure un moyen puissant de rassembler les adeptes de tous horizons et de tous niveaux d'expérience, favorisant ainsi un fort sentiment d'appartenance à une communauté, tout en encourageant davantage de femmes à rouler ensemble, tant au niveau local qu'international.

Pour en savoir plus sur Can-Am et le Collectif 3 roues, rendez-vous sur www.canamonroad.com et www.3wheelcollective.com.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

Demande média: Stéphanie Giroux, Relations avec les médias, [email protected]