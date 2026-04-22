VALCOURT, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO) (« BRP » ou la « Société ») annonce que son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») se tiendra à 11 h HAE, le jeudi 28 mai 2026 par le biais d'une webdiffusion en direct.

La Société tiendra une assemblée entièrement virtuelle, à laquelle tous les actionnaires, indépendamment de leur emplacement et du nombre d'actions détenues, auront une chance égale d'assister. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés sont fortement encouragés à exercer leur droit de vote à l'avance comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction mise en ligne en même temps que ce communiqué de presse sur le site Web de la Société au brp.com, sur SEDAR+ et sur EDGAR, ou à voter virtuellement le jour de l'assemblée en ligne. Les résultats du vote pour chacune des résolutions seront annoncés après l'assemblée et communiqués sur SEDAR+.

Les actionnaires désirant participer en ligne peuvent le faire en se rendant à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-802-611-699 et en cliquant sur « J'ai un identifiant », puis en inscrivant le numéro de contrôle de 15 chiffres indiqué sur leur formulaire de procuration et le mot de passe « brp2026 ». Toute personne qui veut se joindre à l'assemblée en tant qu'invité peut le faire en cliquant sur « Je suis invité » et en remplissant ensuite le formulaire en ligne. Les invités pourront écouter l'assemblée, mais ne pourront pas voter ni poser de questions. Les actionnaires et invités peuvent également assister à l'assemblée par conférence téléphonique aux numéros suivants avec l'identifiant de conférence de leur langue désirée :

Local - Toronto : 1 416 855-9085

Sans frais : 1 800 990-2777

Identifiant original (sans traduction simultanée) : 68457

Identifiant français : 30913

Identifiant anglais : 66787

Après l'assemblée, la webdiffusion sera accessible sur le site Web de la Société au brp.com jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés auront également le droit de transmettre des questions à la Société avant l'assemblée par courriel au [email protected], et durant l'assemblée par le biais de la plateforme accessible au https://meetings.lumiconnect.com/400-802-611-699. Sous réserve de certaines vérifications par la Société, ces questions seront abordées à l'assemblée. Les questions transmises à l'avance par courriel doivent être reçues au plus tard à 11 h (HAE) le 26 mai 2026 ou, si l'assemblée est reportée ou ajournée, au plus tard 48 heures avant la tenue ou la reprise de l'assemblée (à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés).

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

Demande média: Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec investisseurs: Philippe Deschênes, Relations investisseurs, [email protected]