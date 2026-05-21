VALCOURT, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO) tiendra un appel conférence sur les résultats financiers de son premier trimestre de l'exercice financier 2027 le jeudi, 28 mai 2026 et poursuivra avec son assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») par le biais d'une webdiffusion en direct.

Denis Le Vot, président et chef de la direction, et Sébastien Martel, chef de la direction financière, présenteront les résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2027 et répondront aux questions des analystes à 9 h, heure avancée de l'Est (HAE).

MM. Le Vot et Martel discuteront par la suite des résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2026 à l'occasion de l'assemblée annuelle des actionnaires de BRP, à 11 h (HAE).

Résultats du 1er trimestre de l'exercice financier 2027

Le communiqué de presse sera diffusé sur les fils de presse canadien et américain le jeudi 28 mai, vers 6 h (HAE).

Pour les investisseurs et les analystes :

Téléphone : 1 800 717-1738 (sans frais en Amérique du Nord)

Code d'événement : 62629

Cliquez ici pour les numéros de l'international

Webdiffusion : Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion du premier trimestre de l'exercice financier 2027.

Les médias sont autorisés à participer à l'appel, mais ne pourront poser de questions. Cette webdiffusion sera également retransmise en direct sur Internet ici et accessible aux médias et aux participants intéressés. Un enregistrement sera disponible ici deux heures après l'événement et pendant 30 jours suivant la diffusion originale de la conférence téléphonique.

Assemblée annuelle des actionnaires

BRP tiendra une assemblée entièrement virtuelle à laquelle tous les actionnaires, quels que soient leur emplacement et l'importance de leur actionnariat, auront une chance égale d'assister. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés sont fortement encouragés à exercer leur droit de vote à l'avance de l'assemblée. Les médias et toutes autres personnes peuvent se joindre à la webdiffusion en direct, mais ne pourront pas voter ni poser de questions. Une traduction simultanée est disponible en français et en anglais à tout moment.

Date : Jeudi, 28 mai 2026

Heure : 11 h (HAE)

Webdiffusion : Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion de l'Assemblée annuelle des actionnaires

Identifiant : Les actionnaires doivent saisir le numéro de contrôle de 15 chiffres indiqué sur leur formulaire de procuration

Mot de passe : brp2026

Toute personne souhaitant se joindre à l'assemblée peut le faire en cliquant sur « Invité ».

Téléphone

Il est également possible de se joindre à l'assemblée par téléphone en mode écoute seulement. Par contre, les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui choisissent cette option ne pourront pas exercer leur droit de vote, ni poser de questions.

Local - Toronto : 1 416 855-9085

Sans frais en Amérique du Nord : 1 800 990-2777

Identifiant original (sans traduction simultanée) : 68457

Identifiant français : 30913

Identifiant anglais : 66787

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés auront également le droit de transmettre des questions à la Société avant l'assemblée par courriel au [email protected], et durant l'assemblée par le biais de la plateforme accessible au https://meetings.lumiconnect.com/400-802-611-699. Sous réserve de certaines vérifications par la Société, ces questions seront abordées à l'assemblée. Les questions transmises à l'avance par courriel doivent être reçues au plus tard à 11 h (HAE) le 26 mai 2026 ou, si l'assemblée est reportée ou ajournée, au plus tard 48 heures avant la tenue ou la reprise de l'assemblée (à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés).

Après l'assemblée, la webdiffusion sera accessible sur le site Web de la Société au brp.com jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

Demande média: Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec investisseurs: Philippe Deschênes, Relations investisseurs, [email protected]