« L'innovation est au cœur de l'ADN de Can-Am », a déclaré Julie Tourville, directrice du marketing mondial, Can-Am hors route chez BRP. « La gamme Can-Am hors route 2026 marque de nombreuses innovations et premières dans l'industrie qui témoignent de notre quête incessante de l'expérience ultime pour le conducteur. Du premier VTT électrique en masse production à l'évolution de nos plateformes Maverick R et Maverick X3, nous sommes fiers d'être un leader de l'industrie des sports motorisés. »

Une évolution silencieuse : le tout nouveau Can-Am Outlander Electric 2026

Le Can-Am Outlander Electric 2026 redéfinit le travail utilitaire et l'aventure pour les agriculteurs, les éleveurs et les amateurs de plein air. Ce nouveau modèle de 47 ch et 53 lb-pi de couple au sol a une autonomie pouvant atteindre 80 km (50 miles) dans des conditions optimales grâce à la technologie modulaire de propulsion électrique Rotax E-Power développée par BRP, la même que celle intégrée à ses motos et ses motoneiges électriques. Il offre une accélération instantanée et trois modes de conduite (Normal, Sport, Travail), et se recharge de 20 à 80 % en seulement 50 minutes à l'aide d'une borne de niveau 2.

Ce qui distingue réellement le Can-Am Outlander Electric 2026 est sa conduite silencieuse. Avec une alimentation électrique, des pneus XPS Recon Force réduisant le bruit, une suspension optimisée et un système de refroidissement silencieux, ce VTT offre une expérience de conduite fluide, parfaite pour connecter avec la terre et explorer la nature sans la perturber. Le tout en offrant la véritable expérience Can-Am grâce à une capacité de remorquage de 1 830 lb, la meilleure de l'industrie, des performances tout-terrain impressionnantes et plus de 120 accessoires disponibles pour offrir une expérience entièrement personnalisable à tous les conducteurs, peu importe leur environnement.

L'utilitaire ultime sur tous les terrains : le Can-Am Outlander MAX 6x6

Conçu pour travailler plus fort, explorer plus loin et surmonter tous les obstacles, le Can-Am Outlander MAX 6x6 va là où la plupart des VTT n'oseraient jamais s'aventurer. Avec sa traction à six roues, son châssis robuste et ses ensembles de moteurs Rotax puissants à la fine pointe de la technologie, le Outlander MAX 6x6 offre des possibilités d'aventure illimitées et est le VTT le plus endurant de la gamme Can-Am.

L'Outlander MAX 6x6 Backcountry 1000R est équipé de pneus de 30 pouces montés sur jantes avec anneaux de retenue. De plus, une suspension à bras triangulaires doubles arqués avec amortisseurs à gaz SHOWA offre une conduite impressionnante par sa souplesse et sa stabilité, et une garde au sol généreuse. Il est propulsé par le moteur à la pointe de l'industrie V-Twin Rotax de 999cc avec 101 ch et 69 lb-pi de couple. Grâce à un choix de modes de conduite, au différentiel avant Visco-6lok et à une transmission à variation continue (CVT) raffinée, la puissance est transmise au sol avec efficacité et précision, tout en offrant aux conducteurs une meilleure adhérence et une plus grande maniabilité. Le Outlander MAX 6x6 est également disponible dans les ensembles DPS 700 et DPS 850. Développé dans certaines des conditions météorologiques les plus difficiles sur des terrains extrêmes, le Outlander MAX 6x6 offre une combinaison puissante de performance fiable et de polyvalence infinie.

Un nouveau système de suspension semi-active pour les modèles Outlander XT-P et MAX Limited

Pour la première fois dans l'industrie, Can-Am introduit un VTT doté d'une suspension semi-active. Disponible sur les modèles Can-Am Outlander XT-P et MAX Limited, la technologie Smart-Shox ajuste électroniquement les réglages de la compression et du rebond des amortisseurs en fonction du terrain et en temps réel, offrant ainsi un mélange optimal de confort et de contrôle.

Le système Smart-Shox offre quatre modes de conduite distincts : Confort, Normal, Sport et Travail. Les versions MAX incluent un cinquième mode de conduite : Confort 2-Up. Le système recueille des données en temps réel à partir de quatre capteurs de position afin d'ajuster instantanément le réglage des amortisseurs en fonction du terrain et de la vitesse du véhicule. Le résultat est un VTT incroyablement polyvalent qui peut rouler confortablement, effectuer certaines des tâches les plus difficiles sur une ferme et s'attaquer aux sentiers, le tout sans réglage manuel de la suspension.

Le roi des rochers : le Can-Am Maverick R X rc

Lancé en 2024, le Can-Am Maverick R de 240 ch s'est rapidement imposé comme une référence dans l'industrie grâce à sa vitesse pure et ses performances exceptionnelles dans le désert. Le nouveau Maverick R X rc 2026 change la donne en dotant la plateforme Maverick R de caractéristiques spécialement conçues pour une performance indéniable dans les rochers. Can-Am est forte d'une longue tradition de succès au King of the Hammers, notamment avec sa victoire dans la catégorie 4400 Unlimited en 2025 avec un Maverick R modifié. Le nouvel ensemble X rc est le fruit d'un savoir-faire acquis à la dure lors de l'une des courses sur rochers les plus difficiles au monde.

L'ensemble X rc comprend une gamme de fonctionnalités spécifiques pour les rochers, telles qu'une plage de très basse vitesse et le mode ROCK pour le différentiel Smart-Lok, qui optimisent la performance dans les terrains rocailleux. Pour renforcer ses capacités hors route, le X rc est équipé de fonctionnalités uniques dans le marché telles que des gros pneus XPS Hammer King de 35 pouces et un amortisseur de direction FOX intégré. Le VCC est muni de différents composants de protection tels qu'une plaque de protection en plastique HMW très robuste, des protecteurs de bras triangulaires, des barres protectrices latérales contre les roches et une barre anti-intrusion. Que les conducteurs s'attaquent à Moab, grimpent dans le Rubicon ou tracent leur propre chemin, le Maverick R X rc est conçu pour conquérir les terrains les plus rocailleux et accidentés.

Des performances éprouvées : le Can-Am Maverick X3

Pilier de la gamme hors route Can-Am, le Maverick X3 bénéficie d'améliorations importantes et d'un ensemble d'options supplémentaires pour 2026. Des amateurs de sentiers récréatifs aux conducteurs de course chevronnés, la plateforme X3 offre une vaste gamme d'ensembles qui conviennent à presque tous les amateurs de VCC.

Les améliorations apportées au Maverick X3 rehaussent l'expérience du conducteur grâce à de nouvelles technologies. L'éclairage DEL modernisé offre au véhicule un look rafraîchi et un faisceau plus net et précis avec plus de 1 700 lumens, offrant une meilleure visibilité des détails du terrain et des obstacles, de même qu'une perception de la profondeur nettement améliorée. De plus, tous les modèles Maverick X3 X ds, X rs et X rc sont équipés d'un écran tactile de 10,25 pouces avec GPS intégré et la nouvelle fonctionnalité de conduite en Groupe qui permet de localiser ses amis hors ligne et sans connexion téléphonique. Il est également compatible avec les accessoires SMART tels que les barres d'éclairage, les lumières de poursuite et l'essuie-glace intermittent. Enfin, le tout nouvel ensemble Maverick X3 X Turbo offre des performances de haut niveau sur les sentiers grâce à des caractéristiques spécifiques telles qu'un treuil de 4 500 lb, un pare-chocs avant, un toit complet et des panneaux de demi-porte. Il est également équipé de l'écran tactile de 10,25 pouces avec GPS intégré.

Pour en savoir plus sur la gamme Can-Am 2026, rendez-vous sur can-am.brp.com.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

