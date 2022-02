Depuis son lancement en 2020, le Can-Am Defender 6x6 a été un bourreau de travail, capable de s'aventurer dans des endroits dont les autres véhicules côte à côte ne peuvent que rêver d'accéder. Il s'agit d'un véhicule incontournable pour les chasseurs, les éleveurs et les propriétaires de terres à la recherche d'une machine incroyablement performante et fiable. Et maintenant, avec le Can-Am Defender 6x6 Limited 2022 , toutes ces capacités sont disponibles avec encore plus de confort. La cabine entièrement fermée et la fonction de contrôle automatique de la température avec climatisation et chauffage, exclusive dans l'industrie, garantiront que toutes ces journées de travail terriblement chaudes ou froides seront beaucoup plus confortables.

De plus, le Can-Am Defender 6x6 conserve sa capacité de remorquage allant jusqu'à 3 000 lb (1 361 kg), la meilleure de l'industrie, ainsi que la boîte de chargement à inclinaison hydraulique avec la plus grande capacité de l'industrie. De plus, une nouvelle conception de porte de couleur assortie signifie que les utilisateurs profiteront maintenant d'une visibilité accrue, ainsi que d'une meilleure protection et d'une meilleure étanchéité.

« Le Can-Am Defender 6x6 est le véhicule côte à côte le plus performant que nous ayons jamais construit », a déclaré Julie Tourville, directrice, Marketing mondial, Can-Am hors route chez BRP. «‌‌ C'est le choix idéal pour les personnes qui ont besoin d'une machine incroyablement robuste et conçue pour répondre aux besoins exigeants de leur mode de vie hors route. Et maintenant, avec un confort accru, c'est le meilleur des deux mondes. »

Un nouvel ajout à la gamme de l'année modèle 2022 : le Can-Am Defender MAX Lone Star CAB. BRP a lancé le Defender Lone Star Edition en 2018 en tant que véhicule récréatif utilitaire aux multiples caractéristiques avancées. Il devient maintenant encore plus haut de gamme avec l'ajout du contrôle de la température. Une cabine intégrale et des portes pleines de qualité supérieure (électriques à l'avant et à manivelle à l'arrière) maintiennent la climatisation et la chaleur à l'intérieur, maximisant ainsi le confort. Le nouveau Defender MAX Lone Star CAB est également équipé d'un toit audio JL qui permet aux conducteurs de profiter de la musique tout au long de la journée.

BRP a dévoilé en août 2021 sa première vague de nouveautés sur ses gammes de véhicules tout-terrain et de véhicules côte à côte Can-Am hors route pour l'année modèle 2022. Cette nouvelle comprenait un Can-Am Maverick X3 de 200 ch, deux nouvelles options de moteur dans la gamme de véhicules côte à côte et l'expansion du célèbre système à 4 roues motrices Visco-4Lok sur certains modèles de VTT. Avec ces dernières nouvelles sur les produits, l'année modèle 2022 est la gamme Can-Am hors route la plus complète à ce jour, venant ainsi consolider l'incroyable élan de la marque.

La gamme de véhicules Can-Am hors route de l'année modèle 2022 offre quelque chose pour tous les conducteurs, peu importe si leur style de vie hors route est axé sur le travail, la performance ou l'aventure. Pour plus de détails techniques, les caractéristiques des produits, ainsi que des renseignements sur la gamme entière des véhicules Can-Am hors route, consultez le site https://can-am.brp.com/off-road .

