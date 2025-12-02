« Pour BRP, le Rallye Dakar est plus qu'une course : il s'agit de prouver encore une fois les performances incroyables de nos véhicules dans des conditions parmi les plus difficiles au monde », a déclaré Jean-François Leclerc, directeur du département de course chez BRP. « En 2026, nous retournons au Rallye Dakar avec la version la plus perfectionnée de notre plateforme Maverick R et une équipe de pilotes impressionnante, composée de coureurs chevronnés du Dakar et de nouveaux talents ambitieux. »

Coureurs d'usine Can-Am

Francisco "Chaleco" López - Chil i | Co-pilote : Alvaro Leon

Après avoir remporté cinq étapes et terminé deuxième au classement général du Rallye Dakar 2025, le triple champion est déterminé à remettre son Maverick R sur la plus haute marche du podium en 2026.

Kyle Chaney - É.-U. | Co-pilote : Jacob Argubright

Suite à sa victoire dans la catégorie 4400 à King of the Hammers, Chaney a hâte de relever un nouveau défi avec sa première participation au Rallye Dakar et de voir tout ce que ce rallye a à offrir.

Hunter Miller - É.-U. | Co-pilote : Jeremy Gray

Après avoir terminé dans le top 10 lors de sa première participation au Rallye Dakar en 2025, Miller revient en Arabie saoudite fort d'une expérience précieuse.

Jeremías González Ferioli - Argentin e | Co-pilote : Gonzalo Rinaldi

Avec plusieurs victoires d'étape à son actif, Ferioli a prouvé qu'il a l'énergie nécessaire pour demeurer à la tête de la course. Pour 2026, il vise à s'imposer comme un concurrent à la victoire du classement général.

João Monterio - Portugal | Co-pilote : Morais Nuno

Monteiro est un coureur chevronné du Rallye Dakar, vainqueur du Dakar Rookie 2025 et champion d'Europe Baja SSC. Originaire du Portugal, il possède la motivation et l'expérience nécessaires pour monter sur le podium.

Chaque coureur Can-Am sera au volant d'un Maverick R préparé par South Racing.

Développé pour la course, éprouvé par les pilotes

Lancé pour l'année modèle 2024, le Can-Am Maverick R s'est rapidement imposé comme une référence en course hors route, remportant des victoires dans le désert nord-américain et s'illustrant lors de rallyes à l'étranger. En 2025, il fait ses débuts au Rallye Dakar en remportant 10 des 12 étapes, puis obtient une première victoire historique pour un véhicule côte à côte (VCC) dans la catégorie 4400 Unlimited à King of the Hammers. Le Maverick R retourne maintenant au Rallye Dakar pour la deuxième année consécutive avec une endurance améliorée ainsi qu'un calibrage de la suspension et des systèmes de refroidissement conçus spécialement pour répondre aux exigences du désert saoudien.

« Nous courons à la fois pour pour gagner et pour apprendre », a déclaré Jean-François Leclerc. « De la géométrie de la suspension au réglage du groupe motopropulseur, le Rallye Dakar fait progresser nos efforts en recherche et développement afin que les conducteurs du monde entier puissent faire confiance à leur machine sur des terrains exigeants. L'année dernière, nous avons prouvé les capacités du Maverick R. Cette année, nous voulons démontrer tout le potentiel de la plateforme, de nos pilotes et de notre équipe. »

Suivez l'aventure

Les pilotes d'usine Can-Am Maverick R prendront le départ du Rallye Dakar 2026 le 3 janvier 2026 à Yanbu, en Arabie saoudite, avec 14 étapes éprouvantes à parcourir. Les fans pourront suivre les mises à jour quotidiennes de Can-Am sur les réseaux sociaux de la marque ( @canamoffroad et @canamfactoryteam) pour du contenu en coulisses tout au long de la course.

Nouveaux commanditaires

Can-Am est fier d'accueillir Progressive Insurance® comme partenaire au Rallye Dakar 2026. Cette collaboration renforce leurs valeurs communes de protection, de confiance et d'exploration pour les conducteurs et la communauté de course.

L'équipe accueille également le fabricant de roues TSY America Inc. en tant que commanditaire pour 2026.

Faits saillants de Can-Am au Rallye Dakar 2026

Cinq pilotes d'usine Can-Am avec un historique impressionnant et des parcours personnels fascinants

Participation du Can-Am Maverick R dans la catégorie VCC

Innovations éprouvées en course : suspension à grand levier, transmission à double embrayage (DCT) de 7 vitesses, et moteur turbo Rotax

Sept podiums au Rallye Dakar à ce jour et un historique inégalé dans la catégorie VCC

Progressive Insurance® soutient l'équipe d'usine Can-Am

Une approche centrée sur le conducteur : courage, résilience et quête incessante de l'excellence

À propos de BRP



BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

