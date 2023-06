Can-Am et The Shoe Surgeon ont créé sur mesure des véhicules 3 roues Can-Am Ryker et des chaussures de conduite qui repoussent les limites de la créativité et célèbrent l'inclusion, l'héritage et l'amour de la conduite.

VALCOURT, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Can-Am, une marque de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO), poursuit ses efforts pour accueillir un plus grand nombre de personnes dans la conduite sur route en collaborant avec The Shoe Surgeon, un groupe de créateurs de renommée mondiale basé à Los Angeles et spécialisé dans la fabrication et la conception de chaussures sur mesure. Les deux marques sont dédiées à créer quelque chose d'unique et d'authentique, sans compromis, et cette collaboration met ces éléments en valeur. Ensemble, Can-Am et The Shoe Surgeon ont créé trois véhicules 3 roues Can-Am Ryker sur mesure ainsi que trois modèles de chaussures de conduite, inspirées de Can-Am, qui repoussent les limites de la créativité et célèbrent l'inclusion, l'héritage et l'amour de la conduite.

Can-Am et The Shoe Surgeon ont créé sur mesure des véhicules 3 roues Can-Am Ryker et des chaussures de conduite qui repoussent les limites de la créativité et célèbrent l’inclusion, l’héritage et l’amour de la conduite. (Groupe CNW/BRP Inc.)

Chaque véhicule Can-Am Ryker 3 roues conçu et créé sur mesure par The Shoe Surgeon est un modèle unique qui est autant une œuvre d'art qu'une machine exaltante. Ultimement, chaque véhicule sera donné afin d'amasser des fonds en soutien à la cause sociale globale de BRP, la lutte contre l'intimidation, et ainsi sensibiliser la population et influencer des comportements positifs. The Shoe Surgeon a également fabriqué sur mesure une série limitée de chaussures de conduite qui sont agencées aux véhicules personnalisés et s'inspirent des éléments de design du Ryker, notamment des lignes et de différents éléments visuels. Les chaussures sont conçues pour la conduite avec un style au-dessus de la cheville, des matériaux renforcés, des surfaces réfléchissantes et une semelle antidérapante.

« Chez Can-Am, nous sommes passionnés par la création de nouvelles expériences et nous repoussons les limites afin de briser les barrières et d'inviter un plus grand nombre de personnes à découvrir la route et le plaisir de conduire, » mentionne Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. « Cette collaboration avec The Shoe Surgeon est un exemple de notre mission qui vise à changer le portrait de la conduite. Nous connectons deux communautés différentes en concevant quelque chose d'unique pour aider à transformer une mentalité et partager notre passion pour la conduite. »

« Mon amour pour la création va au-delà des chaussures. J'aime tous les sports motorisés - qu'il s'agisse de conduire une moto, un 3 roues, des véhicules hors route ou sur l'eau, » mentionne Dominic Ciambrone, alias The Shoe Surgeon. « Cette collaboration avec Can-Am nous donne l'occasion de mettre notre touche sur un canevas différent. Chaque conception de véhicule reflète et honore l'héritage de notre marque : le pouvoir de créer, d'apprécier l'individualité qui célèbre nos différences, et de trouver une communauté à travers l'expression de soi. C'est le cœur de notre métier et de notre conduite. »

Les véhicules ainsi que les chaussures ont été créés à partir de trois thèmes distincts : l'inclusion, l'héritage Can-Am et l'amour de la conduite.

Le thème Inclusion illustre l'engagement de Can-Am à promouvoir l'inclusivité dans sa mission de rendre la route accessible à tous. Cet ensemble personnalisé utilise différents cuirs et couleurs comme symboles de la diversité. Le motif de la mosaïque montre que l'individualité de chacun joue un rôle dans la création de quelque chose de plus grand et de plus beau.

Le thème Héritage célèbre les 50 ans d'histoire de Can-Am en matière d'innovation et d'excellence grâce à des cuirs de première qualité, des matériaux de finition exotiques et texturés, un travail de précision et des détails luxueux sur le véhicule et les chaussures de conduite. Il utilise des accents dorés combinés à des tons sombres et des touches de rouge pour un look élégant et distinctif.

Le thème Amour de la conduite ne manquera pas de faire sourire, tout comme la conduite d'un Can-Am Ryker qui permet aux gens, quelle que soit leur expérience de conduite, de ressentir une poussée d'adrénaline par la simple rotation de la poignée de l'accélérateur. Le design va au-delà de la conduite, évoquant un style distinct avec des textures matelassées qui symbolisent la tranquillité d'esprit que procure la conduite sur 3 roues. Il crée également une expression artistique non conventionnelle, qui correspond à la façon dont Can-Am aime repousser les limites.

Les ensembles personnalisés célèbrent le fait que la route est pour tous. Lancé en 2019, le Can-Am Ryker est rapidement devenu un préféré des nouveaux conducteurs. En fait, plus de 50 % des propriétaires de Ryker sont de nouveaux adeptes de la conduite, et près de 35 % des propriétaires de Ryker sont des femmes, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l'industrie1. De plus, la vente au détail des véhicules 3 roues Can-Am a plus que doublé au cours des quatre dernières années, générant la majeure partie de la croissance de l'industrie.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les modèles Can-Am x The Shoe Surgeon. Pour en savoir plus sur la gamme complète des véhicules 3 roues Can-Am, visitez le site www.CanAmOnRoad.com et suivez @canamonroad sur les médias sociaux.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos The Shoe Surgeon

Dominic « The Shoe Surgeon » Ciambrone est un pionnier dans la chaussure de luxe et la personnalisation. Largement reconnu pour ses créations uniques sur mesure pour des célébrités, telles que LeBron James, Justin Bieber, Fat Joe et bien d'autres, Dominic transforme le domaine de la mode haut de gamme en offrant ses services sur mesure à son réseau de clients élites - en réimaginant le produit sur lequel il travaille en un design unique en son genre. Sa passion pour la communication narrative et son souci du détail permettent d'élever chaque projet au statut d'œuvre d'art personnalisée.

1 Source: IHS Markit, S&P Global, US Data, Mars 2023

