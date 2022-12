VALCOURT, QC, le 13 déc. 2022 /CNW/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) est ravie d'annoncer que Can-Am et Red Bull font équipe afin de révolutionner le monde de la course hors route en créant l'équipe Red Bull Can-Am Factory, composée d'une impressionnante formation de pilotes qui ont dominé les courses automobiles mondiales de la FIA au cours des dernières années. Grâce à cette collaboration de plusieurs années, les deux marques visent également à assurer l'évolution de l'équipe junior hors route Red Bull, un programme conçu pour découvrir, développer et accroître la prochaine génération de coureurs hors route.

La nouvelle équipe 2023 Red Bull Can-Am Factory et l’équipe junior hors route Red Bull propulseront la course à un niveau supérieur. ©BRP 2022 (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Red Bull. Nos deux marques partagent la passion et le désir de repousser les limites, de travailler plus fort, de briser les frontières et de réaliser l'impossible, a déclaré Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle équipe Red Bull Can-Am Factory prendre son envol et conquérir tout ce qui les attend sur et hors circuits, ouvrant la voie aux générations futures de coureurs à travers le monde entier. »

La première course à laquelle la nouvelle équipe Red Bull Can-Am Factory participera est le Rallye Dakar 2023, dans les catégories de véhicules T3 et T4. La nouvelle formation est composée d'une « équipe de rêve » de pilotes gagnants :

Liste des pilotes T3

Seth Quintero , 20 ans, États-Unis, détenteur du nombre record de victoires d'étapes au Dakar - 11 victoires

, 20 ans, États-Unis, détenteur du nombre record de victoires d'étapes au - 11 victoires AJ Jones , 26 ans, États-Unis, champion T4 Dakar 2022, champion World Rally Raid T4 2021

, 26 ans, États-Unis, champion T4 2022, champion World Rally Raid T4 2021 Cristina Gutierrez , 31 ans, Espagne, troisième place au Dakar T3 2022 et seule femme de l'histoire à gagner une étape UTV au Rallye Dakar, championne World Rally Raid T3 2021

, 31 ans, Espagne, troisième place au T3 seule femme de l'histoire à gagner une étape UTV au Rallye Dakar, championne World Rally Raid T3 2021 Francisco « Chaleco » Lopez , 47 ans, Chili, trois fois champion du UTV Dakar, champion World Rally Raid T3 2022

Liste des pilotes T4

Rokas Baciuška , 23 ans, Lituanie, gagnant du Rallye du Maroc 2022, champion World Rally Raid T4 2022

Ces cinq pilotes chercheront à propulser leur performance à un niveau supérieur dans le Can-Am Maverick X3 2023 alors qu'ils s'attaqueront à l'exigeant rallye de 15 jours et 5 000 km de Dakar. L'équipe participera aux plus hauts niveaux de course hors route à l'échelle mondiale, y compris la série World Rally Raid et les courses clés en Amérique du Nord. L'équipe et ses pilotes encadreront également les athlètes prometteurs de l'équipe junior hors route Red Bull.

« Nous ne pouvons pas être plus heureux avec notre formation de pilotes pour le Rallye Dakar 2023. Je crois que nous avons une bonne occasion de gagner cette course, surtout avec la plateforme reconnue du Can-Am Maverick X3, gagnante du Dakar, a déclaré Scott Abraham, directeur de l'équipe South Racing et de l'équipe Red Bull Can-Am Factory. La base de ce que nous construisons aujourd'hui avec cette nouvelle équipe et l'évolution du programme d'équipe junior aideront à repousser les limites de la prochaine génération de pilotes, et South Racing est ravie d'être en mesure de mener cela. »

Grâce à la coopération avec Can-Am et South Racing, le programme de l'équipe junior hors route Red Bull servira à créer un plan de carrière permettant aux jeunes coureurs de suivre leurs objectifs et leurs rêves pour le Rallye Dakar. Il permettra d'identifier les nouveaux talents et les aidera à soutenir leurs courses aux niveaux régional et national, avant de les amener sur la scène internationale. Tout au long de ce processus, les jeunes coureurs recevront du mentorat et des conseils de coureurs professionnels chevronnés. L'équipe junior hors route Red Bull n'est pas seulement limitée aux coureurs, elle cherche également à identifier les futurs talents en ingénierie, en mécanique et en marketing qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la manière de façonner l'avenir de l'industrie de la course.

