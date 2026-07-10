BRP remporte quatre prix de design Red Dot dont un prestigieux Best of the Best

En juillet 2025, BRP entrait dans l'histoire en devenant la première équipe canadienne à recevoir le titre Red Dot : Design Team of the Year**. Un an plus tard, Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP, est monté sur scène lors de la cérémonie des prix Red Dot en Allemagne pour transmettre le flambeau du trophée à l'équipe lauréate de 2026, clôturant ainsi un chapitre marquant pour BRP et renforçant sa position parmi les chefs de file mondiaux en design.

« Après avoir eu l'honneur de remettre cette année le trophée Red Dot : Design Team of the Year 2026 à nos successeurs, je suis particulièrement fier de voir le travail exceptionnel de notre équipe continuer de rayonner dans l'industrie », a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « Ces distinctions témoignent de la force de notre vision du design, et le fait d'être reconnus par nos pairs à l'international est une immense source de fierté. »

Prix remportés

Sea-Doo Switch Fish

Le Sea-Doo Switch Fish s'illustre au sommet et décroche le prix Best of the Best*. Ce ponton se transforme rapidement et facilement d'un bateau de pêche en embarcation de plaisance, grâce à sa conception modulaire. Le système permet de combiner sièges, compartiments de rangement et accessoires, donnant aux utilisateurs la possibilité de bâtir leur propre expérience à partir de près de 100 composantes différentes.

Le jury a salué le Sea-Doo Switch Fish comme « un concept exceptionnellement complet dans lequel la fonctionnalité, la modularité et le design se fondent parfaitement, rendant les deux scénarios d'utilisation tout aussi convaincants l'un que l'autre ».

Can-Am Outlander MAX 6x6

Ce véhicule tout-terrain (VTT) s'impose sur les terrains les plus extrêmes par sa traction et sa robustesse sans compromis. Son plateau modulaire et son système LinQ amovible offrent une flexibilité totale dans l'organisation de l'espace de chargement, tandis que ses poignées intégrées et ses attaches intuitives simplifient chaque manipulation. À l'avant, une silhouette large et affirmée, caractérisée par ses phares distinctifs, ancre le véhicule dans une présence visuelle audacieuse et forte.

« Conçu pour la robustesse, la modularité et l'adaptabilité, ce VTT impressionne par son style puissant et fonctionnel, ainsi que par sa présence visuelle. » - Jury Red Dot.

Can-Am Outlander Electric

Ce VTT électrique marque le début d'une nouvelle ère avec une expérience silencieuse et sans émission. Ses proportions robustes, sa carrosserie sculptée et sa face avant redessinée, dotée d'une signature lumineuse LED distinctive et d'un écran couleur de 5 pouces, renforcent son identité unique. L'ergonomie soignée, les sièges modulaires et les porte-bagages intégrés s'inscrivent dans cette même logique : chaque détail est pensé pour que le travail, quel qu'il soit, se fasse naturellement.

Can-Am Defender HD11

Le design intérieur de la cabine du Can-Am Defender HD11 repousse les conventions : lumière naturelle généreuse, ergonomie pensée dans les moindres détails, matériaux robustes et faciles d'entretien. De son côté, le design extérieur présente une face avant qui dégage du caractère, avec des phares distinctifs pour un style puissant et audacieux.

* Titre officiel en anglais seulement (Les meilleurs parmi les meilleurs)

**Titre officiel en anglais seulement (Red Dot : Équipe de design de l'année 2025)

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

Demande média : Stéphanie Giroux, Relations avec les médias, [email protected]