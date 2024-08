« À la base, Can-Am est une marque qui vise à repousser les limites du possible et à créer une expérience inoubliable pour tous les types de conducteurs : fermiers, amateurs de plein air ou coureurs professionnels », mentionne Julie Tourville, directrice de la stratégie mondiale de la marque, Can-Am hors route, chez BRP. « Avec une puissance de plus de 100 ch et une suspension, une maniabilité, un design et une technologie inégalés, les nouveaux modèles Outlander sont dans une ligue à part. Nous continuons également à ouvrir la voie dans la catégorie des VCC avec le lancement du Maverick R Max. Qu'il s'agisse d'ajouter du muscle à sa journée de travail, de conquérir le désert ou de jouer dans la boue, la gamme de VTT et de VCC Can-Am est conçue pour tout faire. »

Can-Am Outlander 850 et 1000R 2025

Moteur

Cette plateforme propose le summum de la performance avec un nouveau moteur Rotax qui lui confère une puissance et des performances inégalées dans l'industrie. Le deux cylindres en V de 999 cc à double arbre à cames en tête utilise un taux de compression élevé et un système d'admission et d'échappement à haut rendement, ce qui fait du Outlander 1000R le premier VTT doté d'une puissance dans les trois chiffres, soit 101 ch. Le nouveau 1000R affiche l'accélération la plus rapide de l'industrie. L'Outlander 850 n'est pas en reste avec une puissance impressionnante de 82 ch. Les deux modèles comprennent les modes de conduite Travail, Standard et Sport, qui optimisent la puissance et les performances en fonction de la tâche à accomplir.

Transmission

Les modèles Outlander 850 et 1000R sont équipés d'une toute nouvelle transmission à variation continue (CVT) qui génère une puissance au sol en douceur et des changements de vitesse uniformes, en plus d'améliorer le couple et de réduire les besoins d'entretien. Le plus récent embrayage primaire pDrive est associé à une nouvelle poulie à double rouleaux, offrant une réponse instantanée et une fiabilité à toute épreuve.

Châssis et suspension

Une puissance et des vitesses inégalées requièrent une suspension et une maniabilité rehaussées. Conçus pour une stabilité et un confort optimaux, les deux modèles Outlander présentent une nouvelle configuration de suspension avec des bras triangulaires doubles arqués à l'avant et à l'arrière, ce qui permet d'améliorer la dynamique du véhicule, y compris en offrant un meilleur angle d'attaque pour franchir en douceur des obstacles et des fossés. Le débattement de la suspension avant a été augmenté de 1,6 pouce pour atteindre 10,8 pouces, tandis que le débattement de la suspension arrière a été augmenté de 2,1 pouces pour atteindre 12 pouces, offrant des performances et un confort supérieurs, ainsi qu'une garde au sol supplémentaire pour franchir tous les obstacles sur le sentier.

En complément de la suspension modernisée, la géométrie de la direction a également été révisée afin d'améliorer la stabilité à grande vitesse, la précision de la direction et le rayon de braquage. Un cadre en acier à haute résistance offre davantage de durabilité et de rigidité tout en réduisant le poids du véhicule. La plaque de protection sur toute la longueur offre une protection robuste.

Les versions 1000R et X mr sont équipées d'un nouveau système à quatre disques pour un contrôle ultime du freinage. Le système de freinage offre désormais une plus grande capacité et une meilleure modulation, notamment grâce à de nouvelles plaquettes de frein métalliques et à un nouveau levier de frein avant à l'ergonomie optimisée.

Sur le plan du travail, les modèles Outlander continuent d'impressionner avec une capacité de remorquage de premier ordre de 1 830 livres et une capacité d'attelage résistante de deux pouces de diamètre.

Design et technologie

Avec le style emblématique de Can-Am, le nouveau Outlander allie une ergonomie confortable à un design robuste, prêt à affronter tous les sentiers. Les composantes repensées comprennent des phares et feux arrière à DEL avec un design à quatre points, un échappement centralisé avec un embout de silencieux en aluminium, un nouveau design de roue avec certains ensembles, des pneus XPS spécialement conçus et des pare-chocs avant et arrière intégrés. Une nouvelle boîte de rangement amovible LinQ de 10 litres (2,5 gallons) à l'arrière et un espace de rangement abaissé de 30 litres (8 gallons) à l'avant offrent beaucoup d'espace pour les outils et le matériel, tandis que certains ensembles sont dotés d'un compartiment de rangement pour téléphone portable avec un port de charge USB.

L'ensemble Max Limited comprend un écran tactile de 10,25 pouces à la fine pointe de l'industrie et une connectivité pour téléphone intelligent. À l'aide de l'application BRP GO!, les conducteurs peuvent accéder à des cartes hors route, aux paramètres de conduite et à bien plus encore.

Outlander X mr

Les Outlander X mr 850 et 1000R sont les machines qui conviendront le mieux aux conducteurs qui considèrent les trous de boue comme leur terrain de jeu. L'admission, l'échappement d'air de la CVT et le radiateur ont été repositionnés plus haut pour améliorer le flux d'air, même lorsque les conducteurs sont dans la boue la plus profonde. Le pare-chocs avant est également monté plus haut et est équipé d'un treuil d'une capacité de 3 500 lb avec câble synthétique, conçu pour tirer les conducteurs des situations les plus collantes. Pour garantir une traction maximale dans les conditions difficiles, les modèles Outlander X mr sont équipés de nouveaux pneus XPS Swamp King XL de 30 pouces, développés spécifiquement pour eux. Un guidon en aluminium avec une élévation d'un pouce facilite la tenue d'une position de conduite optimale, tandis que le crochet en J et la sangle de boue offrent des points de levier plus élevés pour la récupération du véhicule, une caractéristique exclusive au Outlander 1000R X mr. Le porte-bagages arrière renforcé, compatible avec les accessoires LinQ, comporte des poignées de maintien intégrées qui peuvent être utilisées pour aider les usagers à se sortir de situations plus délicates.

Aperçu de la gamme

Le tout nouveau Outlander 850 2025 est offert en cinq ensembles : DPS, XT, X mr, Max DPS et Max XT. La gamme de produits Outlander 1000R comprend également sept ensembles de modèles différents : DPS, XT, X mr, XT-P, Max XT, Max XT-P et Max Limited. Pour en savoir plus sur la gamme de produits Outlander 2025, visitez Can-Am.brp.com .

Can-Am Maverick R Max 2025

Depuis son lancement l'année dernière, le Maverick R a redéfini les performances dans le segment des véhicules côte à côte grâce à un moteur Rotax de 240 ch, chef de file de l'industrie, une transmission à double embrayage (DCT), à une conception de suspension unique et à une technologie de pointe. Pour 2025, Can-Am porte l'expérience Maverick R à un niveau supérieur et offre aux consommateurs l'option de faire découvrir les joies des sentiers hors route à leur famille et leurs amis avec le Maverick R Max. Conçu pour le confort des passagers, le Maverick R Max à quatre places dispose des sièges arrière les plus spacieux de sa catégorie.

Les ingénieurs de Can-Am ont optimisé la boîte de vitesses à sept rapports pour la conduite à plusieurs passengers avec un ratio de premier rapport de 40 % plus court, un meilleur contrôle du couple pour les manœuvres à basse vitesse et des composantes renforcées pour une durabilité maximale. De plus, les ensembles Maverick R Max sélectionnés comprennent un nouvel écran tactile de 10,25 pouces qui intègre un GPS, des caméras avant et arrière disponibles à n'importe quelle vitesse et une meilleure visibilité des rapports de transmission et des modes de conduite.

Aperçu de la gamme

La gamme de produits Maverick R Max propose quatre ensembles différents, le Max, Max X, X rs et X rs avec Smart-Shox. Pour en savoir plus sur la gamme de produits Maverick R Max 2025, visitez can-am.brp.com .

