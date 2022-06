Camping sur les îles - Une nouvelle expérience à vivre dès le 1er juillet

Après plusieurs semaines de travaux dans des conditions pas toujours faciles, les amateurs de camping «sauvage» pourront vivre une expérience unique sur la Petite Île-Verte , l'Île Connelly et l'île Beemer suite à l'aménagement de 18 emplacements de camping rustique avec tables à pique-nique, ronds de feu et toilettes sèches.

Les aménagements ont été réalisés avec rigueur afin de respecter les normes et standards de mise en valeur des parcs nationaux de la Sépaq pour que les visiteurs puissent vivre une expérience mémorable dans un cadre idyllique avec un impact minimal sur le milieu naturel. Toutes les îles de l'archipel qui en compte une trentaine se sont vues octroyer un zonage de type Préservation qui permet l'aménagement d'infrastructures minimalistes afin d'assurer la conservation perpétuelle du territoire.

Les îles déjà réputées pour leur esthétisme et leur exotisme offrent un accès privilégié au lac Saint-Jean. Véritable mosaïque de paysages cet archipel d'une valeur écologique reconnue abrite des habitats de prédilection pour plusieurs espèces floristiques et fauniques.

Chaque île est parsemée de belles petites plages de sable fin, et offre une vue à couper le souffle sur le lac Saint-Jean. Rien de mieux pour s'évader du quotidien que quelques nuits de camping en insulaire. On peut s'y rendre avec sa propre embarcation ou encore avec une navette en bateau grâce aux services professionnels de notre nouveau partenaire, Tax'Îles et sa flotte d'embarcations rapides et sécuritaires. La location de kayak de mer et des excursions guidées sont aussi offertes par l'entreprise Équinox Aventure de Saint-Gédéon.

Les «aventuriers et aventurières» peuvent réserver leur emplacement dès maintenant en appelant le Centre de relations clients au 1 800 665-6527 ou directement au parc national de la Pointe-Taillon (secteur Camp-de-Touage-Les-Îles) au 418 347 5371 poste 6660.

