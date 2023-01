Campagne provinciale de sécurité en transport scolaire - La vigilance des usagers de la route est essentielle pour diminuer les risques d'accidents

QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Saviez-vous que chaque jour, ce sont près de 11 394 autobus scolaires qui circulent sur les routes du Québec, le matin et en fin de journée, avec 514 214 élèves à bord? À l'occasion de la campagne provinciale de sécurité en transport scolaire, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) joint sa voix à celle de la Fédération des transporteurs par autobus afin de rappeler aux usagers de la route l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires et de respecter leurs signaux. Nous faisons tous partie de la solution. En augmentant notre vigilance et en adoptant des comportements sécuritaires en tout temps sur la route, chacune et chacun d'entre nous contribuons concrètement à réduire les risques d'accidents pouvant être évités. Il est donc primordial d'être constamment attentifs et vigilants sur les routes. Nous ne pouvons ignorer un autobus scolaire.

« Je tiens à saluer le travail extraordinaire de nos conductrices et de nos conducteurs, ainsi que celui des centres de services scolaires. Ils effectuent un travail remarquable! Tous les jours, ils jouent un rôle essentiel dans la sécurité de milliers d'enfants qu'ils transportent. Parce que la sécurité de nos enfants est au cœur de nos priorités, il est crucial de développer les bons réflexes sur la route. À cet égard, nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour assurer des déplacements sécuritaires. Lorsque nous sommes au volant, il n'y a rien de plus important que ce qui se passe devant. Partout où les enfants sont susceptibles de déambuler, soyons encore plus, vigilants et prévoyants. Il est primordial d'être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Chacun de nos gestes fait la différence! », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La campagne de sécurité en transport scolaire se déroulera du 30 janvier au 10 février 2023. Pour initier les jeunes aux règles de sécurité ou encore, pour les revoir avec eux, de nombreux outils, dont des activités à réaliser en classe, sont disponibles sur le site M'as-tu vu?.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

