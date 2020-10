Campagne Noeudvembre 2020 - L'UMQ invite les municipalités à soutenir la cause

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion du lancement aujourd'hui de la septième édition de la campagne Noeudvembre par l'organisme PROCURE, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) convie l'ensemble des municipalités à s'engager dans la lutte contre le cancer de la prostate.

« La pandémie de la COVID-19 a démontré que les municipalités du Québec sont des vecteurs importants de sensibilisation de leurs citoyennes et citoyens en matière de santé. Elles peuvent donc avoir un impact auprès des hommes et de leurs familles affectées par le cancer de la prostate. J'invite mes collègues de partout au Québec à faire leur part en soutenant la campagne Noeudvembre et en invitant leurs équipes et leur communauté à joindre le mouvement », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Le cancer de la prostate affecte 12 hommes par jour au Québec, ce qui en fait le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes. J'ai moi-même eu à combattre cette maladie depuis deux ans, une épreuve que j'ai réussi à surmonter avec succès grâce au soutien de mes collègues et de mes proches. C'est pourquoi j'ai fièrement accepté d'agir comme ambassadeur de la campagne Noeudvembre pour une deuxième année consécutive. Soyons solidaires et mobilisons-nous pour la cause! », a ajouté le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume.

Depuis 2014, la campagne de sensibilisation Noeudvembre invite les Québécoises et les Québécois à lutter contre le cancer de la prostate avec style en portant le nœud papillon conçu par le créateur Philippe Dubuc, symbole de la lutte contre cette maladie. Pour la première fois cette année, le nœud papillon de la campagne est accompagné d'un mouchoir de poche où on peut y lire les mots inspirants de feu Jean Pagé, disponible au coût de 40 $ sur noeudvembre.ca et chez plusieurs partenaires.

Les municipalités qui le souhaitent peuvent soutenir la cause par le biais de différentes actions, dont celles-ci:

Adoption d'une résolution faisant du 19 novembre la « Journée de sensibilisation au cancer de la prostate » (voir exemple ici) et diffusion de la résolution auprès des citoyennes et citoyens de leur municipalité;

Achat de nœuds papillon par les élues et élus municipaux;

Publication d'une photo des élues et élus municipaux portant le nœud papillon sur les réseaux sociaux de la municipalité avec le mot-clic #Noeudvembre.

