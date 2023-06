Campagne nationale de sensibilisation au respect des stationnements réservés : une collaboration sans précédent

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Au terme de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tenait du 1er au 7 juin, la campagne nationale intitulée Personnes handicapées : respectons leurs places de stationnement! touche à sa fin. Ce fut 7 jours de patrouilles citoyennes, d'émission de constats d'infraction et d'activité de sensibilisation visant à faire comprendre à la population que les stationnements réservés aux personnes en situation de handicap sont essentiels à leur intégration sociale.

Or, Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) se réjouit de constater que grâce à un effort de collaboration remarquable, le sujet des stationnements réservés n'a jamais autant fait parler pendant cette Semaine québécoise dédiée à mettre en lumière les défis que rencontrent les personnes en situation de handicap.

Bien que MÉMO-Qc tienne des campagnes de sensibilisation dans ce dossier depuis les années 1980, la dernière campagne d'envergure nationale date de près de 10 ans. En 2023, nous aspirions à relancer une campagne d'envergure et nous nous réjouissons que nos efforts de rayonnement et de réseautage aient porté fruit.

En tout, la campagne a réuni la participation de l'ensemble des services de police du Québec et près de 20 associations et municipalités déployées sur 7 villes et 6 régions administratives de la province.

Bien que dès lors nous ne puissions pas établir le nombre de constats d'infraction et de contravention de civisme émises dans les 7 derniers jours, nous sommes persuadés que l'effort collectif de coordination des corps de police, de la société civile et du milieu associatif aura un effet positif sur la prise de conscience des automobilistes et des élus.

MÉMO-Qc aimerait remercier tous ses membres qui se sont impliqués. Merci également aux partenaires qui ont coordonné des opérations de sensibilisation, soit le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) à Québec ainsi que les services de police de Montréal, de Laval et de Québec.

Nous souhaitons aussi souligner la collaboration de l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) qui a coordonné la participation des corps policiers de la province. Nous sommes reconnaissants à tous les services ayant participé et spécialement à ceux qui ont diffusé la campagne, soit les services de Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Richelieu Saint-Laurent, Roussillon et Terrebonne.

Finalement, nous souhaitons remercier tous nos partenaires ayant participé et appuyé la campagne, soit :

À Montréal : Action Femmes et handicap, l' AIM CROIT (Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs et Travailleuses de L'Aérospatiale), Association Multi-Ethnique Pour L'Intégration des Personnes Handicapées Du Québec, le Centre communautaire Radisson , DéfPhys Sans Limite, Ex aequo, Infocrime, L'Institut national pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des personnes en situation de handicap, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées et le Regroupement des Usagers du Transport Adapté et accessible de l'île de Montréal;

: le Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive Sud; : Bail Mauricie; À Québec : le Carrefour Familial des Personnes Handicapées;

: le Carrefour Familial des Personnes Handicapées; À Granby : la Dynamique des Handicapés de Granby et Région;

: la Dynamique des Handicapés de et Région; Les villes de Saguenay ainsi et de Sainte-Catherine .

MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif fondé en 1946 afin de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

