Campagne M'as-tu vu? La FCSSQ appelle à la vigilance

QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Campagne de sécurité en transport scolaire, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) joint sa voix à celle de la Fédération des transporteurs par autobus pour appeler les usagers de la route, les élèves et leurs familles à redoubler de prudence et de vigilance autour des écoles et des autobus scolaires.

« Les centres de services scolaires et les transporteurs déplacent plus de 500 000 élèves chaque jour sur les rues et les routes du Québec. Grâce au travail et l'expertise, à la fois des chauffeurs et des gestionnaires, les élèves peuvent compter sur un environnement sain et sécuritaire. Nous appelons toute la population à rester attentive lors de cette campagne et durant toute l'année, afin de pouvoir continuer à le faire. Les gestes sont simples, mais quelquefois oubliés : porter attention aux signaux des autobus scolaires, ralentir et surveillez les piétons autour de nos établissements. Tout le monde peut faire une différence, afin d'assurer la santé et la sécurité de tous », affirme Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

