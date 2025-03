Campagne électorale fédérale - L'UMQ présente sept priorités pour soutenir les municipalités du Québec

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté aujourd'hui sept priorités des municipalités en prévision de la campagne électorale fédérale. Dans le contexte actuel d'incertitude économique et politique, un partenariat solide entre les municipalités et le gouvernement du Canada est nécessaire pour assurer la vitalité des régions du Québec et le bien-être des populations communes. Les municipalités sont des actrices incontournables du développement économique, social et environnemental.

L'UMQ présente les priorités incontournables pour soutenir les municipalités et interpelle les partis politiques afin de :

Maintenir le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement et transférer rapidement les sommes au gouvernement du Québec, sans condition.

Bonifier les montants versés aux municipalités du Québec pour les infrastructures municipales dans le programme TECQ.

Prévoir de nouvelles sommes pour les infrastructures récréatives et sportives.

S'assurer que les contre-mesures tarifaires ne s'appliquent pas sur les produits essentiels pour les municipalités et pour lesquels il n'y a pas de sources d'approvisionnement et utiliser les leviers gouvernementaux pour encourager l'émergence d'entreprises québécoises et canadiennes dans ces secteurs.

Devancer le début du versement des sommes prévues au Fonds pour le transport en commun du Canada .

. Bonifier l'enveloppe dédiée au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour assurer la vitalité des régions.

S'engager à transférer au gouvernement du Québec toute nouvelle somme dédiée aux municipalités québécoises à l'intérieur d'un délai maximal de 6 mois.

« Les municipalités sont des actrices incontournables du développement économique, social et environnemental. Il est crucial que le gouvernement qui sera élu le 28 avril prochain s'engage à répondre à ces priorités pour assurer la prospérité de nos collectivités », a souligné le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

