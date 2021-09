Campagne électorale fédérale 2021 - les enjeux de la justice dans les programmes des partis politiques

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec, en collaboration avec le Jeune Barreau de Montréal (JBM), le Jeune Barreau de Québec (JBQ) et l'Association des Jeunes barreaux de Région (AJBR), organise aujourd'hui un échange sur des enjeux majeurs de la justice canadienne. Quatre candidats en lice dans la présente campagne électorale fédérale défendront les positions de leurs partis politiques respectifs sur l'accès au système de justice, notamment pour les membres des peuples autochtones, la lutte aux violences conjugale et sexuelle et les enjeux de droit constitutionnel soulevés par la pandémie de la COVID-19.

La rencontre a lieu à 17h30 et elle est animée par madame Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef et responsable de la section Débats à La Presse.

L'échange sera diffusé en direct sur le site Web du Barreau du Québec et sur les réseaux sociaux.

Les candidats des partis politiques participants sont (en ordre alphabétique de parti) :

Bloc québécois | M e Rhéal Fortin, candidat dans Rivière-du-Nord

Rhéal Fortin, candidat dans Rivière-du-Nord Nouveau parti démocratique | M e Eve Péclet, candidate dans Outremont

Eve Péclet, candidate dans Parti conservateur du Canada | M. Louis Ialenti , candidat dans St-Léonard ― St-Michel

, candidat dans St-Léonard ― Parti libéral du Canada | Me Anthony Housefather, candidat dans Mont-Royal

Le Barreau du Québec invite les citoyens et les membres de la profession à assister aux Enjeux de la justice dans les programmes des partis politiques fédéraux, qu'on pourra suivre en se rendant, dès 17h15, sur cette page du site Web.

