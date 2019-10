Campagne du coquelicot - La population montréalaise est invitée à rendre hommage aux vétérans et anciens combattants

MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En ce jour du lancement de la Campagne du coquelicot, le maire suppléant, Sterling Downey, a accueilli à l'hôtel de ville le président de la Légion royale canadienne, M. Kenneth Ouellet, ainsi que des vétérans montréalais.

« Le coquelicot représente l'engagement de nos milliers de soldats qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, en plus de souligner le travail de toutes celles et ceux qui continuent de défendre et de protéger les populations à travers le monde. Le coquelicot illustre notre volonté ferme de souligner et surtout, de ne pas oublier leur dévouement », a déclaré Sterling Downey.

« Aujourd'hui, à l'occasion du lancement de cette Campagne du coquelicot, j'invite toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à accomplir notre devoir de mémoire et à afficher fièrement notre coquelicot. Je souhaite tout particulièrement interpeller notre jeunesse. Je la convie à s'intéresser à cette cause, à rendre hommage à nos vétérans et à perpétuer la tradition du jour du Souvenir », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Légion royale canadienne organise plusieurs cérémonies et activités liées au Souvenir. Celles-ci nous permettent de nous rappeler les vétérans canadiens morts en service et de leur rendre hommage. Le Souvenir est un engagement de tous les instants, qui sensibilise tous les Canadiens et Canadiennes à ne jamais oublier. Nous encourageons la population à participer en grand nombre à la Campagne du coquelicot », a indiqué Kenneth R. Ouellet, président de la Légion royale canadienne, direction provinciale du Québec.

Campagne du coquelicot

La Campagne du coquelicot permet de souligner, à travers le pays, la contribution de milliers de vétérans et d'anciens combattants canadiens qui ont défendu les populations à travers le monde dans des situations qui exigeaient une intervention militaire.

La population est invitée à se procurer un coquelicot en échange d'un possible don, et à le porter par devoir de mémoire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 novembre, jour du Souvenir. Les contributions recueillies permettront d'offrir divers services afin de soutenir les vétérans et leurs familles.

Pour en savoir plus sur la Campagne du coquelicot, visitez le site de la Légion royale canadienne : http://www.legion.ca/fr .

