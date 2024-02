Campagne de visibilité et sensibilisation des Auberges du cœur du Québec

On manque de tout, sauf de cœur!

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - En ce matin de la Saint-Valentin, les Auberges du cœur du Québec manquent de tout, sauf de cœur! Nous diffusons1 aujourd'hui une vidéo dans laquelle nous expliquons les manques générés pas le sous-financement de notre mission. C'est un cri du cœur que les Auberges font au gouvernement caquiste pour qu'il entende le manque de ressources auquel elles font face.

Les 32 membres du Regroupement des Auberges du cœur du Québec cumulent un manque à gagner de 27 millions annuellement. À l'approche du dépôt du budget provincial, il est grand temps que les élus reconnaissent l'importance du travail des Auberges en répondant immédiatement à cette situation alarmante.

Certaines des Auberges se retrouvent en grande précarité, faute de financement adéquat. Il importe de prendre des mesures concrètes avant qu'elles ne soient contraintes à fermer leurs portes ou à réduire leurs services. Les jeunes plus vulnérables n'ont-ils pas de place dans une société comme celle du Québec?

Avec un fonctionnement de 24/7, ces maisons accueillent et hébergent entre 6 à 20 jeunes à la fois, grâce à des travailleuses et travailleurs qualifiés. Des crises, des pleurs et des joies, il y en a à gérer, tout comme pour leurs homologues dans les centres jeunesse. Les intervenantes des Auberges rencontreront les mêmes types de jeunes que les intervenantes de la DPJ et pourtant, elles n'auront pas la même reconnaissance ni les mêmes conditions salariales! Avec un financement de 200 000$ à 500 000$ par année, les Auberges sont confrontées à des défis financiers constants.

Bien que le travail, l'implication et l'engagement dans la communauté effectués par les Auberges du cœur soient salués par les élus que nous rencontrons, nous manquons encore de financement adéquat et juste pour le travail fait.

Imaginons un instant que ces ressources ferment leurs portes, faute de financement, du jour au lendemain. Imaginons si l'État doit assumer ces services. Ce serait certainement plus coûteux! Les 27 millions demandés ne représentent qu'une fraction minime du budget colossal consacré à la Santé et aux Services sociaux. Alors que des discussions budgétaires évoquent des coûts importants liés aux nouvelles ententes syndicales, il est crucial de rappeler que le financement des Auberges du cœur est essentiel pour préserver le bien-être de 3 500 jeunes soutenus et hébergés annuellement au Québec.

Si les retombées économiques de la visite d'une équipe professionnelle de hockey, qui reçoit une aide financière de 5 millions de dollars, sont importantes pour la ville de Québec, nous demandons aux ministres Legault, Dubé, Carmant et Girard de reprendre leur calculatrice afin de connaître le coût pour préserver la stabilité sociale et éviter une prise en charge par l'État si nos services essentiels venaient à disparaître. 27 millions pour soutenir plus de 3 500 jeunes au Québec, ça aussi, ça a des retombées économiques significatives.

____________________________ 1 Sur nos plateformes numériques (Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube).

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 3 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans et doivent en refuser autant, généralement faute de places. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre près de 380 places en maison d'hébergement, pour 100 000 nuitées annuellement, et plus de 190 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux. C'est aussi près de 500 travailleur•euse•s qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

Visitez https://www.aubergesducoeur.org/

