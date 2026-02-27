Campagne de valorisation de la langue française - C'est avec la participation de chaque personne qu'on va sauver le français

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Soucieux de continuer à promouvoir l'utilisation de notre langue commune, le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, lance aujourd'hui la troisième phase de sa campagne de valorisation du français. Celle-ci place les citoyennes et les citoyens au cœur du message et de la démarche. Le gouvernement du Québec souhaite ainsi conscientiser la population quant à l'importance de chaque geste individuel pour assurer la vitalité de la langue.

Cette phase de la campagne s'intéresse aux comportements modifiables ainsi qu'aux atouts de la langue française dans la société québécoise. Des publicités télévisées et webdiffusées, de l'affichage ciblé, une campagne radiophonique et un volet jeunesse seront déployés au cours des prochaines semaines. Trois thèmes sont particulièrement visés par la campagne : le travail, l'éducation et la culture.

Cette troisième phase s'inscrit dans la mission du ministère de la Langue française de promouvoir, valoriser et protéger la langue française et son statut au Québec. Elle donne suite à la publication récente de plusieurs études qui indiquent un déclin du français dans plusieurs sphères de la société québécoise. De plus, elle cible particulièrement les jeunes ainsi que les endroits où la prévalence du français diminue de façon notable. Ainsi, les villes de Longueuil, Brossard, Laval, Gatineau et Montréal bénéficieront d'un affichage sur mesure dès le 2 mars.

Citation :

« Face au déclin du français, particulièrement à Montréal, à Laval et en Outaouais, il est crucial d'encourager les Québécois à utiliser notre langue commune au fil de leurs activités quotidiennes. Ainsi, à travers cette campagne, notre gouvernement encourage toute la population à utiliser le français avec fierté dès que l'occasion se présente, et à réaliser que chaque petite action peut changer la donne et contribuer à renverser ce déclin. Bref, ce n'est pas avec une pub qu'on va sauver le français, c'est avec la participation de chaque personne! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

SOURCE Ministère de la Langue française

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, 438 873-9819, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]