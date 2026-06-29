Campagne de sensibilisation aux intrusions sur l'emprise du REM : ne risquez pas votre vie pour un raccourci

BROSSARD, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Pulsar, l'opérateur du REM, lance officiellement une campagne de sensibilisation aux risques reliés à l'intrusion sur l'emprise du REM. Cette campagne vise à rappeler à la population les risques réels auxquels s'exposent les personnes qui transgressent les règles ainsi qu'aux conséquences engendrées sur l'ensemble du réseau par ces intrusions.

La sécurité est une priorité pour Pulsar dans son rôle d'opérateur du REM. « L'objectif de notre campagne est de sensibiliser la population au fait que l'emprise du REM n'est en aucun cas un raccourci sécuritaire. S'il y a une clôture sur l'ensemble du réseau, c'est parce qu'il y a un réel danger de blessure ou de décès. Sauter la clôture et marcher sur les rails représentent un risque élevé pour votre vie », déclare

Catherine Maurice, directrice des Communications et de l'expérience client.

Visuels et messages de la campagne

Cliquez ici pour accéder aux quatre visuels qui seront utilisés lors de la campagne.

Pulsar désire également rappeler au public trois bonnes raisons de ne pas s'aventurer dans l'emprise du REM :

Un train ne peut pas s'arrêter rapidement

Le REM circule à une vitesse pouvant atteindre 100 km/h. À cette vitesse, la distance requise pour immobiliser le train est beaucoup plus grande. Un risque élevé d'électrocution

La caténaire est alimentée par 1 500 volts d'électricité. À titre comparatif, une prise domestique fournit 120 volts. S'en approcher ou y toucher peut être mortel. Des conséquences pour des milliers d'usagers

Toute intrusion entraîne l'arrêt complet du réseau. Le service ne peut reprendre qu'une fois la zone sécurisée, causant des retards de plusieurs minutes pour des milliers de voyageurs.

Actions concrètes déployées par Pulsar en 2026

Dans le cadre de cette campagne qui s'amorce, plusieurs actions concrètes sont mises de l'avant :

tenue de kiosques dans des écoles secondaires,

affichage en station et dans des restos-bars,

installation de panneaux sur la clôture du REM,

envoi d'une trousse électronique aux partenaires,

promotion d'une vidéo de sensibilisation sur Youtube

et des publications sur nos réseaux sociaux.

À propos de Pulsar

Pulsar est une société formée par AtkinsRéalis et Alstom. Opérateur officiel du REM, Pulsar assure l'opération, la maintenance et la diffusion des informations liées au service offert aux usagers. Son mandat : garantir chaque jour la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau, en collaboration avec CDPQ Infra, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les sociétés de transport collectif.

SOURCE Pulsar – Opérations et maintenance du REM

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