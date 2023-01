Campagne de sécurité en transport scolaire - Pour des corridors scolaires sans dangers

QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à participer à la Campagne de sécurité en transport scolaire en sensibilisant les parents et toute la société à la nécessité d'agir pour sécuriser les abords des écoles.

Le transport scolaire, c'est toutes les façons dont les élèves se déplacent entre l'école et la maison : autobus scolaire et municipal, automobile, vélo, marche, etc.

« Les parents ont un rôle essentiel à jouer pour assurer la sécurité des jeunes. Ils peuvent discuter avec leurs enfants des comportements sécuritaires à adopter lors des déplacements actifs et aux abords de l'école. Ils ont aussi la responsabilité de montrer l'exemple et de faire preuve de prudence et de respect lors de leurs déplacements. Mais la sécurité en transport, c'est aussi un défi collectif », rappelle Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ profite de cette campagne pour réitérer son appui à la demande d'adopter une stratégie gouvernementale de sécurité routière au Québec. L'adoption d'une telle stratégie encadrerait la collaboration des acteurs pour sécuriser les milieux de vie. La sécurité autour des écoles est un enjeu dont la responsabilité est partagée entre les citoyens, le milieu scolaire, les municipalités, le gouvernement provincial. Il faut cesser de se renvoyer la balle et agir.

La Fédération salue d'ailleurs les initiatives récentes et passées, auxquelles ont participé de nombreux parents, visant à sensibiliser la population et les décideurs aux dangers aux abords des écoles et à demander des changements.

Travaillons ensemble pour faire de nos écoles et des abords de nos écoles, des milieux de vie où les élèves se sentent bien et en sécurité.

