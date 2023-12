Campagne de Noël de la Fondation des jeunes de la DPJ - Parce qu'il y a des souhaits que même le Père Noël ne peut réaliser

MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - À l'approche du temps des Fêtes, la Fondation des jeunes de la DPJ lance un appel à la générosité du public dans le cadre de sa grande campagne de Noël. Avec l'inflation, la crise du logement et les séquelles laissées par la pandémie, une mobilisation générale pour ces quelque 42 000 jeunes est plus importante que jamais!

Deux fois plus d'aide offerte par la Fondation

La campagne de Noël de la Fondation des jeunes de la DPJ permet d’offrir une aide tout au long de l’année aux jeunes les plus vulnérables de notre société. La campagne de Noël de la Fondation des jeunes de la DPJ permet d’offrir une aide tout au long de l’année aux jeunes les plus vulnérables de notre société. (Groupe CNW/Fondation des jeunes de la DPJ)

Chaque jour, la Fondation des jeunes de la DPJ est témoin des besoins grandissants des jeunes de la DPJ. Les demandes de soutien qui lui sont adressées ne cessent de croitre.

« Depuis 2020, la Fondation des jeunes de la DPJ a plus que doublé l'aide qu'elle apporte aux enfants et aux jeunes adultes qui sont en besoin de protection », explique Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation. « Les demandes ont augmenté en nombre et en intensité. Les intervenants nous interpellent pour répondre autant à des besoins de base, que des actions qui permettent aux jeunes de se construire un avenir plus lumineux. La Fondation se doit d'être là pour eux, mais les défis sont immenses! ».

Les fonds amassés lors de la campagne de Noël permettent à la Fondation de faire une différence tout au long de l'année.

La souffrance qui paralyse

Les jeunes de la DPJ portent en eux de grandes souffrances. La négligence, la violence, l'abandon ne laissent pas toujours de marques visibles. Pourtant, leur cœur qui souffre les empêche de vivre pleinement leur enfance ou leur adolescence et de se développer comme les autres. La Fondation a besoin de la population pour les aider à guérir leurs blessures et leur permettre de croire en un avenir meilleur.

Rappelons que, selon le rapport Itinérance, judiciarisation et marginalisation des jeunes ex-placés au Québec (2022), c'est 1 jeune de la DPJ sur 3 qui connaitra au moins un épisode d'itinérance au cours de sa vie.

Offrir le bon accompagnement, les bonnes ressources et les bons outils permet à ces jeunes de déployer leurs ailes et de laisser derrière eux la souffrance qui, souvent, les paralyse. Grâce à la campagne de Noël, la Fondation leur apporte un appui financier qui fait toute la différence, par exemple, pour un jeune qui part en appartement à 18 ans ou pour un enfant qui a besoin d'une aide personnalisée pour réussir à l'école.

En cette période des Fêtes, rappelons aux jeunes de la DPJ qu'ils ne sont pas seuls.

Faites un don au FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Jusqu'au 31 décembre, les dons seront doublés par Evovest.

La Fondation tient à remercier les Cinémas Guzzo pour leur soutien durant la campagne de Noël.

Une aide à Montréal et ailleurs au Québec

Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Dans un désir d'accroître l'impact de ses actions et pour répondre aux besoins criants toujours plus nombreux, la Fondation a élargi sa mission afin d'apporter une aide aux jeunes pris en charge par la DPJ, ailleurs au Québec. Ayant pour port d'attache Montréal, la Fondation continue d'appuyer les jeunes de la métropole, tout en renouvelant à chaque année un appui aux initiatives régionales.

