Campagne de collecte de dons - L'Arrondissement du Sud-Ouest lance un appel de soutien aux sinistré.e.s touché.e.s par l'incendie à Saint-Henri

MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest, en collaboration avec le CIUSSS et les organismes locaux dont la Maison Benoît Labre, l'Épicentre Saint-Henri et Famijeunes, fait appel aux citoyen.ne.s pour contribuer à une collecte destinée aux sinistré.e.s de l'immeuble à logements situé à l'intersection des rues Saint-Jacques et Sainte-Marguerite. Dans la nuit du 22 au 23 octobre, un incendie majeur a ravagé 32 logements, dont 21 étaient occupés, et sept ménages ont dû avoir recours aux services d'hébergement de la Croix-Rouge.

Citation :

« Tout d'abord, je tiens à offrir mes sympathies à toutes les personnes affectées par cette terrible tragédie. Nous appuyons et encourageons cette initiative citoyenne en guise de solidarité envers ces résident.e.s du Sud-Ouest. C'est un appel à la générosité de la communauté pour venir en aide aux sinistré.e.s dont la vie vient de basculer. Nous remercions nos partenaires pour leur engagement constant et leur contribution au mieux-être de la population ».

M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.



Faits saillants :

À compter du 31 octobre, les organismes du Sud-Ouest suivants pourront recevoir vos dons :

La Maison Benoit Labre recevra les dons de vêtements pour la clientèle adulte;

recevra les dons de vêtements pour la clientèle adulte; Famijeunes acceptera les dons de vêtements pour les enfants;

L'Épicentre Saint-Henri offrira un service de panier alimentaire à cinq dollars aux sinistré.e.s.

Le surplus de dons de vêtements sera redistribué aux organismes communautaires locaux qui les partageront aux familles dans le besoin. Tous les organismes nommés peuvent recevoir des dons en argent.

La population est invitée à poursuivre cet élan de générosité tout au long de l'année. Pour accéder au répertoire des organismes communautaires, communiquez avec le 211.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Service des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Aimée Evouna, [email protected]