Campagne de collecte de dons - L'Arrondissement du Sud-Ouest lance un appel de soutien aux sinistré.e.s des Habitations Angers

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest, en collaboration avec le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon et l'organisme Jeunesse au Soleil, fait appel aux citoyen.ne.s pour contribuer à une campagne de collecte de dons destinés aux sinistré.e.s des Habitations Angers. Le 11 avril dernier, un incendie a ravagé l'immeuble sis au 1625, rue Galt, qui est sous la gestion de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). Les Habitations Angers offraient 103 logements à loyer modique à des personnes âgées dans le secteur de Saint-Paul⎼Émard. L'incendie laisse ainsi plusieurs personnes démunies de leurs biens.



« C'est un drame immense qui s'est déroulé aux Habitations Angers. Ces résident.e.s du Sud-Ouest ont besoin de notre aide, et c'est pourquoi il était essentiel pour nous d'appuyer cette initiative. Nous remercions nos partenaires pour leur engagement indéfectible, et faisons appel à la générosité et à la solidarité de la communauté pour venir en aide aux sinistré.es dont la vie a été bouleversée », souligne Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Du 24 mai au 4 juin 2021, c'est au Centre de loisirs Monseigneur Pigeon, situé au 5550, rue Angers, Montréal (Québec) H4E 4A5 , que seront ramassés les dons de biens matériels de petite taille :

Literie complète (Double, Queen)

Rideaux pour fenêtres

Rideaux de douche

Serviettes de bain

Linge à vaisselle

Vaisselle et support pour sécher la vaisselle

Manteaux, blousons (en premier)

Cafetière

Grille-pain (petits électroménagers)

La collecte de biens matériels se terminera le 4 juin. Les biens qui ne seront pas retenus par les sinistré.e.s seront redistribués auprès d'organismes qui les partageront aux familles dans le besoin.

Pour des raisons logistiques, les dons en argent sont favorisés. C'est l'organisme Jeunesse au Soleil qui recueillera tous les dons en argent qui serviront à acheter des biens essentiels (poêle, réfrigérateur, lit, table et chaises).

Don en ligne Jeunesse au Soleil

Don par chèque libellé au nom de Jeunesse au Soleil (précisez : pour les Habitations Angers). Envoyez votre chèque au 6700, avenue du Parc, suite 100, Montréal, QC H2V 4H9

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Service des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Wazna Azem, [email protected]

