Campagne d'Elles à Élues - L'UMQ lance l'initiative « As-tu pensé à te présenter? »

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance aujourd'hui l'initiative ayant pour thème « As-tu pensé à te présenter? ». L'objectif est d'inciter les citoyennes et les citoyens à interpeller directement des femmes qu'ils connaissent afin de leur signifier à quel point elles seraient d'excellentes candidates aux élections municipales de novembre 2021.

« À la suite des élections municipales générales de novembre 2017, on comptait 34,5 % de conseillères et 18,8 % de mairesses au Québec. Nous avons encore du chemin à faire pour atteindre la parité, c'est pourquoi il est essentiel de mettre de l'avant des actions pour encourager les femmes à se porter candidates. L'appui de l'entourage et le réseautage sont des outils puissants pour développer l'expertise et faire grandir sa confiance en soi. À l'UMQ, nous avons donc eu l'idée de lancer cette initiative pour inciter les gens à manifester leur soutien à des femmes qui pourraient faire d'excellentes candidates. », a soutenu la présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine, madame Maude Laberge.

« As-tu pensé à te présenter? » s'inscrit dans le cadre de la campagne d'Elles à Élues, lancée en mars 2020, afin d'augmenter le nombre de candidatures féminines aux élections municipales de novembre 2021. L'UMQ souhaite faire émerger chez les femmes le sentiment de confiance en soi nécessaire pour se lancer en politique et à les inspirer, à l'aide de témoignages de réussite de mairesses et de conseillères de plusieurs régions québécoises et de municipalités de tailles différentes, représentant la diversité des élues québécoises.

Vous connaissez une femme qui se démarque par ses qualités de leader, de communicatrice ou par la vision qu'elle a pour sa communauté?

Faites-lui savoir qu'elle devrait considérer se présenter aux élections municipales. Nous vous invitons à lui transmettre directement le visuel par courriel ou sur les réseaux sociaux.

Vous êtes une femme intéressée à vous porter candidate au municipal?

Pour connaître les prochaines étapes, nous vous invitons à consulter la Boîte à outils - Femmes et politique de l'UMQ qui rassemble différentes ressources sur les femmes en politique municipale, dont une section pour les candidates.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca