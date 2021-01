Diabète Canada est fière d'offrir des camps pour les enfants et les jeunes atteints de diabète de type 1 dans les communautés partout au pays. Pour de nombreuses personnes, les camps D-Camp offrent une perspective unique évoluant autour d'exemples inspirants sur la prise en charge quotidienne du diabète de type 1. Les camps D-Camp proposent également aux campeurs l'occasion de profiter d'une expérience de camp authentique dans un environnement sous supervision médicale assurée par une équipe dévouée de professionnels de la santé (médecins, personnel infirmier, diététistes, experts-formateurs de l'utilisation des pompes à insuline et éducateurs certifiés en diabète).

Pour de nombreux campeurs, les camps D-Camp constituent le seul endroit où ils peuvent passer du temps avec d'autres enfants atteints de diabète de type 1, tout en renforçant leur autonomie à gérer leur diabète.

Les camps leur permettent d'acquérir l'autonomie nécessaire pour poursuivre les pratiques saines qu'ils ont apprises au camp, ce qui leur donne la confiance nécessaire pour relever de nombreux défis. Pour Diabète Canada, la reconstruction du centre médical signifie que le Camp Huronda peut continuer à offrir une expérience de camping unique dans un environnement sécuritaire.

« La reconstruction du centre médical permettra de créer un environnement à la fois moderne et sécuritaire pour nos campeurs. Ils viennent ici pour participer à une expérience communautaire spéciale et apprendre des leçons qu'ils pourront appliquer tout au long de leur vie », a déclaré Laura Syron, présidente-directrice générale de Diabète Canada. « Le personnel médical du Camp Huronda offre de la formation sur la prise en charge du diabète et des soins essentiels afin que les parents et les aidants puissent se sentir à l'aise et que les enfants puissent vivre une expérience unique, au fur et à mesure qu'ils entretiennent de nouvelles compétences et des amitiés durables. »

L'année 2021 représente une étape historique dans les soins du diabète, car elle marque le 100e anniversaire de la découverte canadienne de l'insuline par le Dr Frederick Banting, Charles Best (fondateur de Diabète Canada), J.J.R. Macleod et James B. Collip de l'Université de Toronto, à l'été 1921i. L'insuline, dont la découverte médicale est l'une des plus importantes du XXe siècle, a révolutionné le traitement et la prise en charge du diabète pour des millions de personnes dans le monde, permettant ainsi aux personnes atteintes de diabète de vivre une vie active et bien remplie.

Le Camp Huronda est bien plus qu'un simple endroit où les enfants atteints de diabète de type 1 peuvent se réunir pour vérifier leur glycémie ou apprendre à compter les glucides. Il s'agit d'un camp où les enfants peuvent nager et faire du vélo, grimper des cordes, faire de l'artisanat et chanter à cœur joie dans la salle à manger, tout comme dans n'importe quel camp d'été, mais dans un endroit sécuritaire avec d'autres enfants atteints de diabète de type 1, affirme la Dre Donna Goldenberg, pédiatre, Trillium Health Partners du Credit Valley Hospital et médecin urgentiste au Hospital for Sick Children. « Il s'agit souvent de leur première occasion de rencontrer d'autres enfants qui apprennent également à vivre avec cette maladie compliquée, le tout dans un environnement des plus chaleureux et des plus attentionnés. Rien n'est plus réjouissant que de voir ces enfants devenir plus confiants et plus indépendants dans la prise en charge de leur diabète. Le Camp Huronda est un endroit vraiment spécial, et le centre médical reconstruit nous permettra de continuer à guider et à soutenir tous nos incroyables campeurs. »

Les camps D-Camp ont à cœur les campeurs, les familles et le personnel en leur proposant des expériences amusantes et interactives prévues pour la prochaine saison de camping. Compte tenu de l'environnement actuel, les camps D-Camp auront lieu en ligne, car la santé et la sécurité de tous ceux qui font des camps D-Camp un endroit incroyable où apprendre et s'amuser sont notre priorité absolue.

Grâce au soutien de Novo Nordisk Canada, la remise à neuf du centre médical Camp Huronda et le fonds des campeurs ont été rendus possibles.

« Pour les enfants atteints de diabète de type 1, le camp représente une occasion incroyable de nouer des amitiés durables et de rencontrer d'autres Canadiens aux prises avec des expériences comparables. Les camps D-Camp offrent l'occasion d'apprendre, de rire et de grandir, et Novo Nordisk est honorée de jouer un rôle de soutien dans cette expérience incroyable », a déclaré Béatrice Clerc, présidente de Novo Nordisk Canada.

À propos des camps D-Camps

La tradition de camping de Diabète Canada a commencé en 1953 dans l'Est de l'Ontario. Depuis ce temps, le programme de camps s'est considérablement développé et exploite actuellement neuf programmes de camps partout au Canada, en plus de nombreux programmes à longueur d'année. Pour en savoir plus, visitez Diabetes.ca/en-CA/d-camps (en anglais).

À propos de Diabète Canada

Diabète Canada est l'organisme de bienfaisance inscrit au registre national qui permet de donner de la visibilité à l'épidémie invisible de diabète tout en mettant l'accent sur son caractère urgent. Diabète Canada s'associe aux Canadiens pour mettre fin au diabète, notamment grâce :

à des ressources pour les professionnels de la santé sur les pratiques exemplaires à suivre pour prendre soin des personnes atteintes de diabète.

à la défense des intérêts auprès des gouvernements, des écoles et des lieux de travail.

au financement des recherches canadiennes de premier plan pour améliorer les traitements et trouver un remède.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves comme l'obésité ainsi que les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 44 000 personnes dans 80 pays et commercialise ses propres produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, consultez caf.novonordisk.ca, Twitter ou YouTube.

Pour en savoir plus sur les camps D-Camps, visitez dcamps.ca ou téléphonez au 1-800-BANTING (226-8464).

