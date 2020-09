Le modèle léger est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent d'une puissance maximale de 350 kW et d'un couple de 2 800 Nm. Il surpasse de façon remarquable le véhicule à moteur diesel. Les batteries LFP à haute densité d'énergie fournissent suffisamment d'énergie pour le déplacement du véhicule et le malaxage. Son autonomie sur un cycle NEDC est de 250 km. Ce qui est plus important, c'est notre conception sécuritaire. Nous avons établi un partenariat avec un fournisseur de batteries de calibre mondial afin d'augmenter la source d'alimentation grâce à la technologie de gestion thermique, à une structure anti-renversement et à un système de protection ignifuge.

Parmi les autres caractéristiques du véhicule, mentionnons la fonction d'autochauffage à basse température et un système de refroidissement évolué en cas de température trop élevée, qui permettent au camion de s'adapter à dans de nombreuses conditions de travail. De plus, Truck Line, une plateforme internet des objets dédiée aux véhicules SANY, offre des fonctions d'accroissement de la productivité, telles que la surveillance en temps réel, l'analyse de la performance et le télédiagnostic.

Ces camions malaxeurs ne sont pas seulement des prototypes; ils ont été livrés à nos partenaires stratégiques en Chine et mis en service pour eux. Le monde est en train de passer au vert. Les solutions à batterie de SANY aident et aideront nos clients à bâtir leur confiance face aux normes d'émission de plus en plus strictes.

À propos de SANY Group

Fondée en 1989, SANY est un fabricant mondial d'équipement de construction et d'exploitation minière de premier plan, de machinerie portuaire et de forage pétrolier et de systèmes d'énergie éolienne renouvelable. SANY compte actuellement 25 unités de production, 12 régions de vente et plus de 100 bureaux soutenant plus de 400 concessionnaires et 8 000 fournisseurs dans le monde. En Chine, SANY a créé sept parcs industriels qui sont situés à Beijing, Changsha, Shanghai, Shenyang, Zhuhai, Kunshan et Urumqi. Soutenus par des centres mondiaux de recherche-développement et des unités de production aux États-Unis, en Allemagne et en Inde, les produits de SANY sont exportés dans 150 pays et régions.

