Cain Lamarre renforce son expertise avec l'arrivée du juge André Wery

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Cain Lamarre est fière d'annoncer l'arrivée de l'honorable André Wery, ancien juge de la Cour supérieure du Québec, qui rejoint l'équipe à titre de conseiller stratégique. Son expertise inestimable vient s'ajouter à celle de l'honorable Robert Pidgeon qui s'est joint à du Cain Lamarre en 2021 et de Me Vincent Karim l'hiver dernier. Leur collaboration renforce de manière significative la capacité du cabinet à traiter des dossiers juridiques complexes.

Après avoir siégé près de 26 ans à la Cour supérieure du Québec, dont huit ans à titre de juge en chef adjoint à Montréal, l'honorable André Werry mettra à profit sa vaste expérience en arbitrage, en médiation et en litige au bénéfice de la clientèle. Ayant précédemment pratiqué le litige au sein d'un grand cabinet, il est reconnu pour ses jugements marquants et ses contributions à la jurisprudence québécoise dans des dossiers emblématiques tels qu'Air Canada c. Airline Revitalization Co Inc. et Bombardier c. General Directorate of Defense Armaments. Il apportera un soutien stratégique précieux pour les dossiers nécessitant une expertise juridique holistique.

« Nous sommes honorés d'accueillir un juriste d'une telle envergure au sein de notre cabinet. Ses compétences inégalées et sa vision stratégique renforceront notre capacité à répondre aux besoins de nos clients dans des dossiers complexes en litige, en arbitrage et en matière d'éthique professionnelle. Cette arrivée témoigne également de la force de notre cabinet dans le milieu juridique du Québec », déclare Me Yvan Bujold, Président et associé, Cain Lamarre.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Cain Lamarre à titre de conseiller stratégique. J'ai choisi ce grand cabinet qui a des racines partout au Québec et qui possède les valeurs requises pour réussir face aux défis imposés par une justice post-moderne », affirme l'honorable André Wery.

Avec cet ajout à l'équipe de professionnel(le)s, Cain Lamarre réaffirme son engagement à offrir des services juridiques de premier plan et à se positionner comme un chef de file au Québec.

À propos de Cain Lamarre

Gouvernée par des principes directeurs solides et orientée proactivement vers les besoins et les attentes de ses clients, l'équipe de professionnel(le)s de Cain Lamarre repose sur un modèle distinctif. Le cabinet, présent avec 14 bureaux à travers le Québec, est le mieux outillé pour maîtriser les différentes réalités du Québec et, ainsi, mieux conseiller sa clientèle diversifiée et agir à titre de véritable partenaire, en privilégiant la proximité et une approche où l'humain fait une véritable différence.

