Cafouillage au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal : environ 500 chèques d'équité salariale annulés

MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) déplore qu'une opération de paiement d'équité salariale au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal tourne au fiasco. À la fin du mois de juin, environ 1700 anciens et anciennes employés, tous syndicats confondus, ont reçu des chèques résultant de l'exercice de maintien de l'équité salariale de 2010. Or, l'employeur a annulé environ 500 de ces chèques presque immédiatement après les avoir mis à la poste, semble-t-il en raison de fraudes rendues possibles par des erreurs d'adresses postales. Malheureusement, il ne s'était donné la peine d'avertir ni les destinataires ni le syndicat. Résultat : aucun paiement effectif, et dans des centaines de cas, des frais de chèque sans provision.

Pour la section locale 2881 du SCFP, qui représente près de 5000 membres de la catégorie 2 au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, ce nouveau cafouillage va à l'encontre des tentatives de faire du réseau de la santé et des services sociaux un « employeur de choix ».

« Ces erreurs sont déplorables. Elles s'ajoutent à celles qui ont touché la paie ces derniers mois et aux différents retards de paiement découlant de la conclusion de la dernière convention collective. Mais surtout, ce qui ajoute l'insulte à l'injure, c'est qu'il n'y a pas eu d'effort de communication du CIUSSS envers ces ex-employés ni le syndicat. Nous en sommes donc à réclamer publiquement des excuses envers les personnes touchées ainsi qu'un remboursement des frais de chèque sans provision », d'expliquer Fanny Demontigny, présidente du SCFP 2881.

Ces problèmes surviennent en contexte de grave manque de main-d'œuvre à travers les hôpitaux et centres d'hébergement du CIUSSS, et d'épuisement du personnel en place.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

