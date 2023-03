Cafouillage à la SAAQ : Éric Caire doit rendre des comptes et clarifier son mandat en commission parlementaire, dit le Parti libéral du Québec

MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec (PLQ) estime qu'il est urgent d'entendre en commission parlementaire le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, alors qu'il tente de se défiler de ses responsabilités dans le fiasco à la SAAQ.

Une demande de mandat d'initiative de Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont, vient d'être envoyée à la Commission des finances publiques pour mettre en lumière le processus du gouvernement lors du déploiement de plateformes numériques, telles que SAAQclic, et des orientations stratégiques qui précèdent leur lancement.

Face à la déresponsabilisation du ministre Caire, il est impératif qu'on obtienne les constats des acteurs impliqués, et ce, dans une perspective de tirer des leçons afin d'éviter un nouvel échec du gouvernement caquiste.

En plus du ministre Éric Caire, nous souhaitons entendre en commission parlementaire :

Le sous-ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Monsieur Pierre E. Rodrigue ;

Le Président-directeur général de la Société de l'Assurance automobile du Québec, Monsieur Denis Marsolais ;

Toute autre personne susceptible d'apporter un éclairage pertinent.

« La situation actuelle est plus que déplorable. Elle mine la confiance du public envers la capacité du gouvernement à mener à terme de grands projets d'infrastructure numérique, à un moment où la prestation de plusieurs autres services est appelée à évoluer vers le numérique. Nous demandons à entendre notamment le ministre Éric Caire. Nous souhaitons le voir prendre ses responsabilités afin que les Québécoises et les Québécois n'aient plus à subir les impacts grandement nuisibles d'un tel fiasco numérique. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont

« À quoi sert le ministre du Numérique s'il n'a pas accompagné la SAAQ dans le projet de déploiement informatique ? Si Éric Caire n'est pas impliqué comme il l'indique lui-même, pourquoi alors a-t-il rencontré les représentants de la SAAQ en novembre dernier ? Il doit rendre des comptes et expliquer pourquoi il n'a pas effectué son travail. Visiblement, il n'a pas compris ni assumé son mandat de ministre. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

