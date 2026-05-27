OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) CAE a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration avec Saab afin d'appuyer le programme canadien de détection et de commandement aéroporté (AEW&C), basé sur la plateforme GlobalEye.

Cet accord s'appuie sur l'accord de coopération mondial signé entre CAE et Saab l'an dernier, qui positionne CAE comme partenaire privilégié de Saab pour les solutions d'entraînement et de simulation sur ses plateformes AEW&C. L'entente de collaboration spécifique au Canada représente une étape naturelle dans ce partenariat stratégique, renforçant l'engagement des deux entreprises à offrir une solution globale adaptée aux besoins opérationnels du Canada.

Dans le cadre de cette collaboration, CAE soutiendra le développement de la future capacité AEW&C du Canada grâce à son expertise en entraînement au vol, en entraînement de l'équipage de mission et en entraînement de l'équipage arrière, permettant des solutions d'entraînement intégrées. S'appuyant sur le leadership de Saab en surveillance aéroportée et les capacités avancées de simulation de CAE, ce partenariat vise à renforcer l'efficacité de la mission et la préparation opérationnelle des Forces armées canadiennes.

« L'expertise en défense de calibre mondial de CAE sera essentielle pour doter le Canada d'une capacité AEW&C de haute performance », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « S'appuyant sur notre collaboration de longue date avec Saab et notre confiance en ses capacités, cet accord reflète notre engagement commun à offrir des solutions innovantes et intégrées qui renforcent le rendement opérationnel et soutiennent les priorités de la défense du Canada. »

Le partenariat comprend également l'exploration de domaines plus vastes de collaboration grâce au soutien des systèmes de mission, à l'entraînement avancé, à l'intégration de l'entraînement en vol, virtuel et constructif (LVC) et aux solutions de simulation pour le programme canadien.

« GlobalEye offre la surveillance multidomaines de pointe, la détection à longue portée et une connaissance avancée de la situation dans les domaines aérien, naval et terrestre. Nous apprécions la possibilité de renforcer davantage notre partenariat avec CAE et de collaborer sur le programme canadien, qui servira également de tremplin pour des occasions futures », a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.

Cette entente met également en lumière l'engagement de CAE à appuyer la Stratégie industrielle de défense du Canada et la croissance économique. La solution de CAE et Saab pour le programme de détection et de commandement aéroporté (AEW&C) contribuera à la création d'emplois et au développement des compétences, renforçant l'écosystème aéronautique et de défense du Canada tout en soutenant le développement des capacités souveraines. Nous prévoyons que ce partenariat stimule l'innovation, favorise l'expertise de grande valeur et renforce la position du Canada comme chef de file en entraînement avancé et en simulation.

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SOURCE CAE inc.