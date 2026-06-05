CAE annonce le renouvellement de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE Inc. (« CAE ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu l'approbation réglementaire pour renouveler son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« Offre »), visant l'achat, à des fins d'annulation, de jusqu'à 16 073 033 actions ordinaires du 10 juin 2026 au 9 juin 2027.

Le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant faire l'objet d'un rachat aux termes de ce programme représente environ cinq pour cent (5 %) des actions ordinaires émises et en circulation de CAE, en date du 29 mai 2026. Le nombre réel d'actions ordinaires achetées dans le cadre de l'Offre, le moment des achats et le prix auquel les actions ordinaires sont achetées dépendront du pouvoir discrétionnaire de la direction en fonction de facteurs tels que les conditions du marché. En date du 29 mai 2026, CAE comptait 321 460 674 actions ordinaires émises et en circulation.

Les rachats dans le cadre de l'Offre seront effectués par l'entremise des installations de la Bourse de Toronto (« TSX ») conformément aux politiques applicables de la TSX ou des installations de la Bourse de New York (« NYSE ») conformément aux règles et politiques applicables de la NYSE et aux lois américaines, ou de toute autre manière autorisée par les règles boursières et les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris par l'entremise de plateformes de négociation alternatives canadiennes et américaines et d'achats de blocs hors bourse négociés de gré à gré. Dans le cas d'achats de blocs hors bourse, les achats se feront à un prix inférieur au cours du marché, conformément et sous réserve des conditions de l'ordonnance de dispense applicable.

Valeurs Mobilières TD Inc. (« TD ») a accepté d'agir en tant que courtier désigné de la société pour effectuer des achats d'actions ordinaires dans le cadre de l'Offre. CAE a également conclu une convention de rachat automatique d'actions (« CRAA ») avec TD, qui lui permet d'acheter des actions ordinaires dans le cadre de l'Offre lorsque CAE ne serait normalement pas autorisée à acheter des actions en raison de restrictions réglementaires et de périodes d'interdiction d'opérations habituelles qu'elle s'est elle-même imposées. Avant d'entrer dans une période d'interdiction, CAE peut, sans y être obligée, demander à TD d'effectuer des achats dans le cadre de l'Offre au cours de cette période, en fonction des paramètres fixés par CAE avant la période d'interdiction conformément à la CRAA, aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les achats effectués dans le cadre de la CRAA sont inclus dans le calcul du nombre d'actions ordinaires achetées dans le cadre de l'Offre. La CRAA a été préautorisée par la TSX et sera mise en œuvre et entrera en vigueur le 10 juin 2026, et prendra fin à la première des dates à laquelle : (i) l'Offre expire; (ii) la limite de rachat de l'Offre a été atteinte, (iii) CAE résilie la CRAA conformément à ses dispositions, ou (iv) TD résilie la CRAA conformément à ses dispositions. La CRAA représente un « régime d'achat de titres automatique » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le prix que CAE paiera pour toute action ordinaire sera le prix du marché au moment de l'acquisition, plus les frais de courtage.

Au cours de la période visée par l'Offre, CAE n'a pas l'intention d'acheter d'actions ordinaires autrement que par le biais de transactions sur le marché libre ou par d'autres moyens permis ou approuvés par les autorités réglementaires en matière de valeur mobilière applicables.

Le volume quotidien moyen des opérations sur les actions ordinaires de CAE par l'entremise des installations de la TSX au cours des six derniers mois civils complets était de 944 026 actions ordinaires. Par conséquent, conformément aux règles et politiques de la TSX, CAE aura le droit d'acheter, à chaque jour de bourse donné, jusqu'à 25 % du volume quotidien des opérations, soit 236 006 actions ordinaires, au cours des 12 prochains mois de la période d'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités. Une fois par semaine, CAE peut effectuer, au-delà de la limite quotidienne de rachat, un achat de bloc d'actions ordinaires (tel que défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) qui n'est pas détenu, directement ou indirectement, par les initiés de la société, et pouvant dépasser la limite quotidienne établie, conformément aux règles de la TSX.

Toutes les actions ordinaires achetées dans le cadre de l'Offre seront annulées.

Dans le cadre de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités ayant débuté le 10 juin 2025 et expirant le 9 juin 2026, CAE a obtenu l'approbation de la TSX pour le rachat de jusqu'à 16 019 294 actions ordinaires. En date du 29 mai 2026, CAE a racheté un total de 565 259 actions ordinaires, à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 35,4418 $ par action ordinaire, pour une contrepartie totale d'environ 20,0 millions $. Ces rachats ont été effectués par l'entremise des installations de la TSX et de systèmes de négociation alternatifs canadiens.

L'Offre fait partie de la stratégie d'allocation du capital de CAE. Le conseil d'administration de CAE estime que tout achat effectué dans le cadre de l'Offre sera dans le meilleur intérêt de CAE et que ces achats constitueront une utilisation souhaitable des fonds qui devrait renforcer la valeur pour les actionnaires.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective, notamment en ce qui concerne l'Offre de CAE, la CRAA et les achats futurs d'actions ordinaires dans le cadre de l'Offre. Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se rapportent à des événements futurs ou au rendement futur et reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant des événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « devoir », « probable », « stratégie », « futur » ou la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre la possibilité de résultats futurs ou indiquant des énoncés concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

De par leur nature, les énoncés prospectifs nous obligent à poser des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents liés à notre activité, lesquels pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons raisonnables et appropriés dans les circonstances, nous avisons le lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 5 juin 2026 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Les risques importants pouvant entrainer de telles différences comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026.

En particulier, rien ne garantit le nombre d'actions qui seront finalement achetées dans le cadre de l'Offre de CAE. Sauf dans la mesure prévue par la loi, nous rejetons toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. L'information et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. De plus, les énoncés comportant « à notre avis » ou d'autres expressions semblables reflètent nos opinions sur un sujet donné. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont nous disposions en date du présent communiqué. Bien que nous soyons d'avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d'une enquête exhaustive sur la totalité de l'information pertinente ou d'un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas s'y fier indûment.

Sauf indication contraire de CAE, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'incidence potentielle d'éventuels éléments exceptionnels ni des cessions, monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 5 juin 2026. Les répercussions financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues de façon significative ou de la même façon que nous présentons les risques connus qui touchent notre entreprise. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments clés de l'Offre de CAE. Les lecteurs sont avisés que cette information peut ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de CAE

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SOURCE CAE inc.