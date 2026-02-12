• Produits des activités ordinaires de 1 252,1 millions $, par rapport à 1 223,4 millions $ pour l'exercice précédent • Résultat par action (RPA) de 0,34 $, par rapport à 0,53 $ pour l'exercice précédent • RPA ajusté1) de 0,34 $, par rapport à 0,29 $ pour l'exercice précédent • Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1) de 2,30 (en avance par rapport à la cible de 2,50 à la clôture de l'exercice) • Mesures de transformation en cours • Révision à la baisse des perspectives du secteur Civil pour l'exercice 2026, largement contrebalancée par la révision à la hausse des perspectives du secteur Défense

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE inc. (« CAE » ou la « Société ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 décembre 2025.

« Les résultats enregistrés pour le trimestre reflètent les progrès continus que nous réalisons à mesure que nous nous engageons dans les différentes étapes de notre plan de transformation », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Bien que les résultats du secteur Civil aient été moins élevés par rapport à l'exercice précédent, nous avons généré d'excellents flux de trésorerie, dépassé notre cible de désendettement avant la date prévue et amélioré considérablement les résultats du secteur Défense, notamment en atteignant une marge opérationnelle sectorielle ajustée supérieure à 10 % pour la première fois en plus de six ans. Pour l'exercice complet et sur une base consolidée, nous prévoyons que la vigueur du secteur Défense et le ralentissement à court terme dans le secteur Civil se contrebalanceront, ce qui nous place dans la position à laquelle nous nous attendions dans l'ensemble. »

« Notre plan de transformation avance bien, et nous nous concentrons sur notre catalogue, la rigueur financière et notre rendement. Nous avons terminé l'examen de notre catalogue et identifié plusieurs actifs non essentiels qui génèrent environ 8 % des revenus; nous procéderons à des cessions si les facteurs économiques, la structure et le moment choisi favorisent la création de valeur pour CAE. En parallèle, nous avons commencé l'optimisation du réseau de formation du secteur Civil, qui comprend une réduction des dépenses d'investissement. Nous avons notamment l'intention de retirer environ 10 % des simulateurs de vol commerciaux déployés et de déménager des dispositifs supplémentaires afin d'améliorer leur taux d'utilisation et leur rendement. Ces mesures auront une incidence à court terme sur nos revenus, mais elles devraient nous permettre d'améliorer les rendements et la résilience à long terme. »

« Dans le cadre de notre plan de transformation, nous prévoyons fournir des cibles précises à plus long terme en mai, lors de la publication de nos résultats de fin d'exercice, et nous soulignerons de quelle manière ces mesures permettront à CAE d'accroître ses rendements, de générer davantage de flux de trésorerie et d'être plus résiliente au fil du temps. »

Résultats consolidés

Au troisième trimestre de l'exercice 2026, les produits des activités ordinaires se sont établis à 1 252,1 millions $, comparativement à 1 223,4 millions $ au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le RPA s'est établi à 0,34 $ au troisième trimestre, comparativement à 0,53 $ à l'exercice précédent. Le RPA ajusté s'est chiffré à 0,34 $ au troisième trimestre, comparativement à 0,29 $ à l'exercice précédent. Le RPA ajusté du trimestre considéré comprend des coûts liés à la transformation d'environ 0,02 $.

Le résultat opérationnel du trimestre s'est établi à 195,8 millions $ (15,6 % des produits des activités ordinaires1)), comparativement à 262,6 millions $ (21,5 % des produits des activités ordinaires) pour l'exercice précédent, ce qui tient compte d'un profit de 72,6 millions $ sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM. Au troisième trimestre, le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est établi à 195,8 millions $ (15,6 % des produits des activités ordinaires1)), par rapport à 190,0 millions $ (15,5 % des produits des activités ordinaires) à l'exercice précédent. Toute l'information financière est en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats consolidés

(montants en millions, sauf les montants par action) T3-2026

T3-2025

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 1 252,1 $ 1 223,4 $ 2 % Résultat opérationnel 195,8 $ 262,6 $ (25) % Résultat opérationnel sectoriel ajusté1) 195,8 $ 190,0 $ 3 % En pourcentage des produits des activités ordinaires1) 15,6 % 15,5 %



Résultat net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Société 108,9 $ 168,6 $ (35) % Résultat par action (RPA) 0,34 $ 0,53 $ (36) % RPA ajusté1) 0,34 $ 0,29 $ 17 % Prises de commandes ajustées1) 1 143,5 $ 2 218,7 $ (48) % Carnet de commandes ajusté1) 19 193,9 $ 20 279,7 $ (5) %

1) Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué pour une définition de ces mesures et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

Aviation civile (Civil)

Pour le troisième trimestre, le secteur Civil a enregistré des produits des activités ordinaires de 717,2 millions $, par rapport à 752,6 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'est établi à 141,8 millions $ (19,8 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 223,4 millions $ (29,7 % des produits des activités ordinaires) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est établi à 141,8 millions $ (19,8 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 150,8 millions $ (20,0 % des produits des activités ordinaires) au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté du secteur Civil pour le trimestre comprend des coûts liés à la transformation de 4,9 millions $, qui ont eu une incidence d'environ 70 points de base sur la marge du résultat opérationnel sectoriel ajusté. Au cours du trimestre considéré, le secteur Civil a livré 15 simulateurs de vol (FFS) à des clients, et le taux d'utilisation de ses centres de formation s'est établi à 71 %.

Le secteur Civil a obtenu ce trimestre des contrats pour des solutions de formation d'une valeur de 572,4 millions $ pour une série d'ententes de formation à long terme dans les domaines de l'aviation commerciale et de l'aviation d'affaires, dont des contrats visant la vente de 10 FFS.

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes1) du secteur Civil s'est établi à 0,80 pour le trimestre et à 0,89 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes ajusté du secteur Civil s'établissait à 8,2 milliards $ à la fin du trimestre.

Sommaire des résultats - Aviation civile

(montants en millions) T3-2026

T3-2025

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 717,2 $ 752,6 $ (5) % Résultat opérationnel 141,8 $ 223,4 $ (37) % Résultat opérationnel sectoriel ajusté 141,8 $ 150,8 $ (6) % En pourcentage des produits des activités ordinaires 19,8 % 20,0 %



Prises de commandes ajustées 572,4 $ 1 511,8 $ (62) % Carnet de commandes ajusté 8 227,8 $ 8 798,7 $ (6) %













Renseignements non financiers supplémentaires











Nombre équivalent de simulateurs 305

292

4 % FFS dans le réseau de CAE 373

362

3 % FFS livrés 15

20

(25) % Taux d'utilisation 71 % 76 % (7) %

Défense et Sécurité (Défense)

Pour le troisième trimestre, le secteur Défense a enregistré des produits des activités ordinaires de 534,9 millions $, par rapport à 470,8 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'est établi à 54,0 millions $ (10,1 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 39,2 millions $ (8,3 % des produits des activités ordinaires) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour le trimestre, le résultat opérationnel sectoriel ajusté a également totalisé 54,0 millions $ (10,1 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 39,2 millions $ (8,3 % des produits des activités ordinaires) pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté du secteur Défense pour le trimestre comprend des coûts liés à la transformation de 2,4 millions $, qui ont eu une incidence d'environ 40 points de base sur la marge du résultat opérationnel sectoriel ajusté.

Le secteur Défense a obtenu ce trimestre des commandes d'une valeur de 571,1 millions $, pour un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 1,07. Ce ratio s'est établi à 1,09 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes ajusté du secteur Défense, y compris les contrats non financés obtenus et la participation de CAE dans des coentreprises, s'établissait à 11,0 milliards $ à la fin du trimestre. Notamment, le bassin d'occasions d'affaires du secteur Défense dans son ensemble continue de refléter la demande vigoureuse, des soumissions et propositions d'une valeur de quelque 6,2 milliards $ étant en attente de la décision des clients.

Sommaire des résultats - Défense et Sécurité

(montants en millions) T3-2026

T3-2025

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 534,9 $ 470,8 $ 14 % Résultat opérationnel 54,0 $ 39,2 $ 38 % Résultat opérationnel sectoriel ajusté 54,0 $ 39,2 $ 38 % En pourcentage des produits des activités ordinaires 10,1 % 8,3 %



Prises de commandes ajustées 571,1 $ 706,9 $ (19) % Carnet de commandes ajusté 10 966,1 $ 11 481,0 $ (4) %

Autres points saillants financiers

Pour le trimestre considéré, le montant net des charges financières s'est établi à 54,1 millions $, en baisse par rapport à 56,9 millions $ au trimestre précédent et à 56,6 millions $ au troisième trimestre de l'exercice précédent. La baisse d'un exercice à l'autre est essentiellement imputable à la diminution des charges financières liées à la dette à long terme du fait de la diminution du niveau d'emprunts durant la période, contrebalancée en partie par la hausse des charges liées aux obligations locatives en soutien aux expansions du réseau de formation.

La charge d'impôt sur le résultat s'est établie à 29,6 millions $ ce trimestre, ce qui correspond à un taux d'imposition effectif de 21 %, par rapport à 17 % au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le taux d'imposition effectif ajusté1), qui s'entend du taux d'imposition utilisé pour calculer le résultat net ajusté et le RPA ajusté, s'est établi à 21 % pour le trimestre, comparativement à 29 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. La diminution du taux d'imposition effectif ajusté traduit essentiellement la composition des revenus provenant de différents territoires.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 407,6 millions $ pour le trimestre, comparativement à 424,6 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie disponibles1) se sont établis à 411,3 millions $ ce trimestre, comparativement à 409,8 millions $ au troisième trimestre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie disponibles sont demeurés stables en raison essentiellement de l'augmentation des dividendes reçus des participations mises en équivalence, neutralisée en partie par l'apport moindre du fonds de roulement hors trésorerie.

Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et à la maintenance1) ont totalisé 50,6 millions $ pour le trimestre.

À la fin du trimestre, la dette nette1) était de 2 782,3 millions $ et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1) était de 2,30, ce qui constitue un meilleur résultat que la cible de 2,50 établie par la Société pour la clôture de l'exercice. À la fin du trimestre précédent, la dette nette était de 3 186,5 millions $ et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté était de 2,66.

Le rendement du capital utilisé ajusté1) s'est établi à 7,0 % pour le trimestre, comparativement à 6,8 % au trimestre précédent et à 5,7 % au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Au cours du trimestre, CAE a racheté et annulé un total de 44 100 actions ordinaires aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités à un prix moyen pondéré de 36,50 $ par action ordinaire, pour une contrepartie totale de 1,6 million $.

Perspectives de la direction

Civil

Les activités du secteur Civil de CAE demeurent soutenues par des facteurs fondamentaux solides et durables dans un marché de solutions de formation pour l'aviation civile promis à une croissance à long terme. Le secteur est sous-tendu par les exigences réglementaires mondiales qui imposent une formation périodique - généralement tous les six mois - aux pilotes et aux membres d'équipage pour qu'ils conservent leurs certifications sur chaque type d'appareil. Ce rythme réglementaire intégré procure une demande de base stable et récurrente, rendant le secteur Civil intrinsèquement moins cyclique.

La croissance supplémentaire découle du besoin continu de former de nouveaux pilotes du fait de l'expansion des flottes d'appareils et des départs à la retraite, ainsi que de la formation de transition pour les pilotes existants qui passent d'une plateforme d'aéronef à une autre. La formation dans le domaine de l'aviation d'affaires, qui représente environ la moitié de la rentabilité du secteur Civil, reste soutenue par une activité aérienne vigoureuse.

CAE a su maintenir sa position de chef de file sur le marché, mais le secteur Civil a enregistré un ralentissement inattendu des prises de commandes, avec la vente de 22 simulateurs de vol au total et un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 0,84 depuis le début de l'exercice. La direction continue de s'attendre à ce que le quatrième trimestre soit le plus solide de l'exercice 2026. Cependant, pour l'exercice complet, la direction prévoit toujours une baisse se situant dans la fourchette inférieure du pourcentage à un chiffre du résultat opérationnel sectoriel ajusté du secteur Civil par rapport à celui de l'exercice précédent et une marge opérationnelle sectorielle ajustée d'environ 20 %. Ces révisions au niveau des prévisions s'expliquent par trois facteurs : la conjoncture de marché moins favorable que prévu, les effets de la conversion en dollars américains et la rationalisation du réseau de simulateurs commerciaux de CAE, que nous accélérons pour ajuster les activités de l'entreprise à la demande actuelle et prévue. Ces mesures devraient nous permettre d'améliorer les taux d'utilisation, les rendements et la résilience au fil du temps.

Défense

La direction est d'avis que CAE est bien placée pour connaître une croissance à long terme et accroître sa rentabilité dans le secteur Défense, grâce à un carnet de commandes ajusté de 11,0 milliards $ et à un cycle haussier prolongé découlant de l'augmentation des budgets de défense dans les pays de l'OTAN et les pays alliés, dont bon nombre ciblent maintenant des dépenses de près de 5 % de leur PIB.

Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de consacrer 5 % de son PIB aux dépenses de défense d'ici 2035, ce qui représente une occasion d'investissement générationnelle. Cet environnement ouvre des perspectives importantes pour CAE, qui peut ainsi poursuivre son évolution en un chef de file international dans le domaine de la défense établi au Canada, en tirant parti de sa technologie, de son expertise et de son réseau mondial pour offrir une plus grande valeur ajoutée à ses clients et à ses actionnaires.

La flambée des tensions géopolitiques, les impératifs de modernisation et la pénurie mondiale de personnel en uniforme alimentent la demande soutenue pour les solutions d'entraînement, de simulation et d'exercices de répétition de missions de CAE, les forces armées comptant de plus en plus sur la Société pour maintenir leur état de préparation et leur efficacité opérationnelle.

Compte tenu des résultats supérieurs aux attentes depuis le début de l'exercice, la direction a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026 dans le secteur Défense. Elle prévoit maintenant une croissance du résultat opérationnel sectoriel ajusté supérieure à 20 % et une marge opérationnelle sectorielle ajustée d'environ 8,5 % pour l'exercice.

Dépenses d'investissement en immobilisations

La direction s'attend maintenant à ce que ses dépenses d'investissement en immobilisations totales enregistrent une diminution de plus de 10 % par rapport à celles de l'exercice 2025. Cette baisse est principalement imputable à une réduction d'environ 30 % des dépenses d'investissement en immobilisations du secteur Civil, qui reflète le ralentissement de la reprise de la demande à court terme et une rigueur financière renforcée. Une part importante des dépenses d'investissement en immobilisations pour l'exercice considéré est consacrée à l'exécution d'un important contrat de défense aux États-Unis, le reste étant axé sur des investissements dans la croissance interne en matière de déploiement de simulateurs dans le réseau mondial de centres de formation civile de CAE en vertu de contrats pluriannuels avec des clients.

Autres perspectives financières

La direction maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026 en ce qui a trait aux flux de trésorerie disponibles, aux charges financières, à la charge d'impôt et aux priorités en matière d'affectation du capital.

Mise en garde concernant les perspectives

Les perspectives de la direction pour l'exercice 2026 et les objectifs et attentes ci-dessus constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, notamment en ce qui concerne les conditions de marché en vigueur, les facteurs macroéconomiques et géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les marchés du travail. Les attentes sont également assujetties à nombre de risques et d'incertitudes et sont fondées sur des hypothèses concernant la réceptivité des clients aux solutions de formation et de soutien opérationnel de CAE, ainsi que sur les hypothèses importantes formulées dans ce communiqué, dans le rapport de gestion trimestriel et dans le rapport de gestion de l'exercice 2025 de CAE, qui sont tous disponibles sur notre site Web (www.cae.com), sur SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov). Veuillez consulter les sections intitulées « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs », « Hypothèses importantes » et « Risques importants », plus loin.

Information détaillée

Nous recommandons fortement aux lecteurs de consulter le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés de CAE pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, qui sont disponibles sur notre site Web (www.cae.com), sur SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov), pour obtenir une analyse plus détaillée de nos résultats sectoriels. Les détenteurs de titres de CAE peuvent également obtenir un exemplaire imprimé des états financiers consolidés et du rapport de gestion de la Société, sans frais, en communiquant avec le service de Relations avec les investisseurs ([email protected]).

Conférence téléphonique sur les résultats du T3 de l'exercice 2026

Calin Rovinescu, président exécutif du conseil; Matthew Bromberg, président et chef de la direction; Constantino Malatesta, chef de la direction financière par intérim; et Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs, tiendront une conférence téléphonique qui sera axée sur les résultats demain à 8 h (HE). La conférence est destinée aux analystes et aux investisseurs institutionnels. Le numéro à composer pour accéder à cette téléconférence est le +1-800-990-2777 (code d'accès : 05762). Une diffusion audio en direct sera accessible sur le site Web de CAE à www.cae.com.

Mise en garde concernant les contraintes liées au communiqué sommaire des résultats

Ce communiqué sommaire des résultats renferme des renseignements limités qui visent à aider le lecteur à évaluer le rendement de CAE, mais ces renseignements ne devraient pas être utilisés par les lecteurs qui ne connaissent pas CAE et ne devraient en aucun cas remplacer les états financiers, les notes annexes aux états financiers et le rapport de gestion de CAE.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective concernant nos activités, les événements et les faits nouveaux qui pourraient selon nous avoir lieu dans l'avenir. Il s'agit par exemple d'énoncés concernant notre vision, nos stratégies, les tendances et perspectives commerciales, nos produits des activités ordinaires futurs, notre bénéfice, la croissance de nos flux de trésorerie, les tendances du bénéfice, nos dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et nos expansions et initiatives nouvelles, y compris les initiatives ayant trait aux questions de développement durable, nos obligations financières, nos liquidités disponibles, nos ventes futures, la conjoncture économique et politique en général, les tendances inflationnistes, les perspectives et tendances d'un secteur d'activité, les économies de coûts récurrentes annuelles prévues qui découleront des programmes d'excellence opérationnelle, notre gestion de la chaîne d'approvisionnement, les marchés potentiels estimés, la demande pour les produits et les services de CAE, notre accès aux ressources en capital, notre situation financière, l'accroissement prévu de divers paramètres financiers, les remboursements de capital prévus pour les actionnaires, nos perspectives commerciales, nos occasions d'affaires, nos objectifs, notre développement, nos plans, nos stratégies de croissance et autres priorités stratégiques, et notre position concurrentielle et de chef de file dans nos marchés, l'accroissement de nos parts de marché, la capacité de CAE de répondre à la demande pour les nouvelles technologies et son degré de préparation pour ce faire, la durabilité de nos activités, notre capacité à retirer les anciens contrats comme prévu et à gérer et atténuer les risques qui y sont associés, l'incidence du retrait des anciens contrats ainsi que d'autres énoncés qui ne concernent pas des faits historiques.

Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se rapportent à des événements futurs ou au rendement futur et reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant des événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « devoir », « probable », « stratégie », « futur » ou la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre la possibilité de résultats futurs ou indiquant des énoncés concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

De par leur nature, les énoncés prospectifs nous obligent à poser des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents liés à notre activité, lesquels pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons raisonnables et appropriés dans les circonstances, nous avisons le lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 12 février 2026 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par la loi, nous rejetons toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. L'information et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. De plus, les énoncés comportant « à notre avis » ou d'autres expressions semblables reflètent nos opinions sur un sujet donné. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont nous disposions en date du présent communiqué. Bien que nous soyons d'avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d'une enquête exhaustive sur la totalité de l'information pertinente ou d'un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Sauf indication contraire de CAE, ces énoncés ne tiennent pas compte de l'incidence potentielle d'éventuels éléments exceptionnels ni des cessions, monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 12 février 2026. Les répercussions financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues de façon significative ou de la même façon que nous présentons les risques connus qui touchent notre entreprise. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers attendus pour l'exercice 2026 et à mieux comprendre l'environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Les lecteurs sont avisés que cette information peut ne pas convenir à d'autres fins.

Hypothèses importantes

Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué sont basés sur certaines hypothèses, y compris, sans s'y limiter : la conjoncture de marché, l'instabilité géopolitique, y compris l'évolution rapide du contexte commercial et des tarifs douaniers, la réceptivité des clients envers nos solutions de formation et de soutien opérationnel, l'exactitude de nos estimations des marchés potentiels et des occasions sur les marchés, la réalisation des économies de coûts récurrentes annuelles prévues et des autres avantages escomptés des initiatives de restructuration et des programmes d'excellence opérationnelle, la capacité de répondre aux pressions inflationnistes prévues et la capacité de compenser les hausses des coûts au moyen de hausses des prix, l'incidence réelle des perturbations logistiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale sur l'offre, les niveaux de production et les coûts, la stabilité des taux de change, la capacité à couvrir les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change, la disponibilité d'emprunts sur lesquels effectuer des prélèvements et l'utilisation d'une ou de plusieurs de nos conventions de crédit de premier rang, les liquidités disponibles provenant de notre trésorerie et des équivalents de trésorerie, les montants non utilisés sur notre facilité de crédit renouvelable, le solde disponible dans le cadre de notre facilité d'achat de créances, l'hypothèse que nos flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et l'accès continu au financement par emprunt suffiront pour répondre aux besoins financiers dans un avenir prévisible, l'accès aux ressources en capital attendues dans les délais prévus, l'absence de répercussions importantes d'ordre financier, opérationnel ou concurrentiel découlant de modifications de la réglementation touchant nos activités, notre capacité à conserver nos contrats et à en obtenir de nouveaux, notre capacité à achever et à retirer de manière efficace les anciens contrats restants tout en gérant les risques qui y sont associés, notre capacité à défendre notre position dans le cadre du différend avec l'acheteur de la division CAE Santé, la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l'augmentation de notre participation dans SIMCOM Aviation Training dans les délais prévus, ainsi que notre capacité à concrétiser avec succès les occasions identifiées dans le cadre de notre plan de transformation visant à simplifier notre structure, à recentrer nos activités et à renforcer notre exécution. Le transport aérien est un moteur important de l'activité de CAE et la direction s'appuie sur les analyses de l'Association du transport aérien international (IATA) pour étayer ses hypothèses sur le rythme et le profil de la croissance dans son principal marché de l'aviation civile. Les hypothèses énoncées dans le présent communiqué et, conséquemment, les énoncés prospectifs fondés sur ces hypothèses pourraient donc être inexacts. Pour de plus amples renseignements, y compris à l'égard des autres hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué, veuillez vous reporter à la section 11 « Risques et incertitudes liés à nos activités » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025, qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov).

Risques importants

Les risques importants, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements actuels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-tendus dans nos énoncés prospectifs, sont mentionnés dans le rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2025 et dans son rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, disponibles sur notre site Web (www.cae.com), sur SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov). Les lecteurs sont avisés que les risques énoncés pourraient avoir des effets nuisibles importants sur nos énoncés prospectifs. Nous devons souligner le fait que la liste des facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir des répercussions défavorables sur nos résultats.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La direction estime que ces mesures sont des indicateurs supplémentaires de notre rendement opérationnel et des tendances en la matière, et qu'elles facilitent la comparaison entre les périodes.

Certaines mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières sont fournies à la fois sur une base consolidée et séparément pour chacun de nos secteurs (Aviation civile et Défense et Sécurité), car nous analysons leurs résultats et leur rendement séparément.

Les calculs des mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les mesures les plus directement comparables selon les IFRS sont également présentés ci-après à la section « Calculs et rapprochements » du présent communiqué.

Mesures du rendement

Marge bénéficiaire brute (marge brute en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge bénéficiaire brute est une mesure financière supplémentaire qui correspond à la marge brute divisée par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Marge opérationnelle (résultat opérationnel en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge opérationnelle est une mesure financière supplémentaire qui correspond au résultat opérationnel divisé par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat opérationnel sectoriel ajusté

Le résultat opérationnel sectoriel ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS qui donne une indication de la rentabilité individuelle des secteurs puisqu'il exclut l'incidence des éléments qui ne se rapportent pas directement à leur rendement. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté correspond au résultat opérationnel, ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.3 du rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025), des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrites à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), de la perte de valeur du goodwill (décrite à la note 14 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024) et de la perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers (décrite à la note 5 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024). Nous suivons l'évolution du résultat opérationnel sectoriel ajusté, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'il facilite la comparaison entre les périodes. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté sur une base consolidée est un total des mesures sectorielles, puisqu'il s'agit de la mesure de rentabilité qu'utilise la direction pour prendre des décisions sur l'attribution des ressources aux secteurs et évaluer le rendement sectoriel.

Marge opérationnelle sectorielle ajustée (résultat opérationnel sectoriel ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge opérationnelle sectorielle ajustée est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond au résultat opérationnel sectoriel ajusté divisé par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Taux d'imposition effectif ajusté

Le taux d'imposition effectif ajusté est une mesure financière supplémentaire qui s'entend du taux d'imposition effectif sur le résultat net ajusté. Il correspond à la charge d'impôt sur le résultat, divisée par le résultat avant impôt sur le résultat, ajusté en fonction des mêmes éléments utilisés dans le calcul du résultat net ajusté. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de l'incidence des fluctuations des taux d'imposition et de la composition des revenus sur notre rendement opérationnel et qu'il facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS que nous utilisons comme mesure additionnelle de nos résultats opérationnels. Il correspond au résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société au titre des activités poursuivies, ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers, après impôt, de même que les éléments fiscaux non récurrents importants. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.3 du rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025), des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrites à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), de la perte de valeur du goodwill (décrite à la note 14 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024) et de la perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers (décrite à la note 5 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024). Nous suivons l'évolution du résultat net ajusté, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'il facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat par action (RPA) ajusté

Le résultat par action ajusté est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions. Nous calculons cette mesure parce que nous estimons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel par action et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux IFRS qui correspond au résultat net des activités poursuivies avant l'impôt sur le résultat, les charges financières nettes et la dotation aux amortissements. En outre, le BAIIA ajusté est ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.3 du rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025), des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrites à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), de la perte de valeur du goodwill (décrite à la note 14 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024) et de la perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers (décrite à la note 5 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024). Nous utilisons le BAIIA et le BAIIA ajusté pour évaluer notre rendement opérationnel en éliminant l'incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non conforme aux IFRS qui nous indique les sommes dont nous disposons pour investir dans les occasions de croissance, rembourser notre dette et nous acquitter de nos obligations financières courantes. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité qui correspond aux flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies, dont sont soustraits les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance, les dépenses en immobilisations incorporelles à l'exclusion des frais de développement inscrits à l'actif, les activités d'investissement sans lien avec la croissance, ainsi que les dividendes versés et auxquels sont ajoutés le produit de la cession d'immobilisations corporelles, les dividendes reçus des participations mises en équivalence et le produit des participations mises en équivalence, déduction faite des paiements.

Mesures de la liquidité et de la structure du capital

Rendement du capital utilisé (RCU) ajusté

Le RCU ajusté est un ratio non conforme aux IFRS calculé sur une période de quatre trimestres consécutifs en divisant le résultat net des activités poursuivies attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société, ajusté par les charges financières nettes, après impôt, les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers, par le montant moyen du capital utilisé des activités poursuivies. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.3 du rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025), des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrites à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), de la perte de valeur du goodwill (décrite à la note 14 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024) et de la perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers (décrite à la note 5 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2024). Nous utilisons le RCU ajusté pour évaluer la rentabilité de notre capital investi.

Dette nette

La dette nette est une mesure de gestion du capital qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ratio de la dette nette sur le BAIIA et ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sont des ratios non conformes aux IFRS qui correspondent à la dette nette divisée par le BAIIA (ou le BAIIA ajusté) des douze derniers mois. Nous utilisons le ratio de la dette nette sur le BAIIA et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté parce qu'ils reflètent notre capacité à respecter nos obligations en matière de dette.

Dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et à la maintenance

Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance sont une mesure financière supplémentaire que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour maintenir les niveaux courants d'activité économique. Les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance sont une mesure financière supplémentaire que nous utilisons pour calculer les investissements devant être réalisés pour accroître les niveaux courants d'activité économique. La somme des dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance et à la croissance représente le total de nos dépenses en immobilisations corporelles.

Mesures de la croissance

Prises de commandes ajustées

Les prises de commandes ajustées sont une mesure financière supplémentaire qui nous indique combien valent en principe les commandes que nous avons reçues :

Pour le secteur Aviation civile, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes ajustées dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat. Par ailleurs, les produits des activités ordinaires attendus provenant des clients avec des contrats de formation à court terme et à long terme sont inclus dès que nous avons de la part de ces clients leur engagement à nous payer les honoraires de formation, ou lorsque nous pouvons raisonnablement compter sur la génération des produits des activités ordinaires;

Pour le secteur Défense et Sécurité, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes ajustées dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat. Les contrats du secteur Défense et Sécurité sont généralement réalisés sur une longue période, mais certains d'entre eux doivent être renouvelés chaque année. Pour ce secteur, nous n'inscrivons un élément d'un contrat dans les prises de commandes ajustées que lorsque le client en a donné l'autorisation et obtenu le financement.

Carnet de commandes ajusté

Le carnet de commandes ajusté est une mesure financière supplémentaire qui représente les produits des activités ordinaires attendus et comprend les commandes engagées, le carnet de commandes des coentreprises de même que les commandes non financées et les options :

Les commandes engagées nous indiquent à combien se montent les commandes ajustées que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées. Elles correspondent à la somme des prises de commandes ajustées de la période et du solde des commandes engagées à la fin de l'exercice précédent, moins les produits des activités ordinaires comptabilisés pour la période, plus ou moins les ajustements du carnet de commandes. Si le montant d'une commande déjà comptabilisé pour un exercice antérieur est modifié, le carnet de commandes est ajusté;

Le carnet de commandes des coentreprises se compose de commandes engagées qui représentent la valeur prévue de notre quote-part des commandes qu'ont reçues les coentreprises, mais qu'elles n'ont pas encore exécutées. Le carnet de commandes des coentreprises est établi sur la même base que pour les commandes engagées telle qu'elle est décrite ci-dessus, mais il exclut toute partie des commandes qui ont été directement sous-traitées à une filiale de CAE, lesquelles sont déjà prises en compte dans la détermination des commandes engagées;

Les commandes non financées s'entendent des commandes ayant force obligatoire du secteur Défense et Sécurité que nous avons reçues du gouvernement des États-Unis, mais que nous n'avons pas encore exécutées et pour lesquelles l'autorisation de financement n'a pas encore été obtenue. L'incertitude découle du calendrier des autorisations de financement, qui dépend du cycle budgétaire du gouvernement, lequel est fondé sur une fin d'exercice en septembre. Le carnet de commandes ajusté tient compte des options dont la probabilité d'exercice est élevée, que nous définissons comme étant au moins 80 % probable, mais pas des contrats à exécution indéterminée et à quantité indéterminée (ID/IQ) à plusieurs soumissionnaires. Lorsqu'une option est exercée, elle est inscrite dans les prises de commandes ajustées de la période et est sortie des commandes non financées et des options.

Ratio valeur comptable des commandes/ventes

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes est une mesure financière supplémentaire qui correspond aux prises de commandes ajustées divisées par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous l'utilisons pour surveiller le niveau de croissance future de l'entreprise au fil du temps.

Définition des renseignements non financiers supplémentaires

Simulateurs de vol (FFS) dans le réseau de CAE

Un FFS est une reproduction en taille réelle d'un cockpit d'avion d'une marque, d'un modèle et d'une série donnés, qui comprend un système de mouvement. Habituellement, le nombre de FFS dans le réseau n'inclut que les FFS haute fidélité et exclut les dispositifs de formation fixes et les autres dispositifs de niveau inférieur, car de tels dispositifs sont généralement utilisés en plus des FFS dans le cadre des mêmes programmes de formation autorisés.

Nombre équivalent de simulateurs (NES)

Le NES est une mesure qui nous indique le nombre moyen total de simulateurs de vol qui étaient en état de dégager des résultats au cours de la période. Dans le cas d'un centre de formation exploité en coentreprise à 50/50, nous ne prenons en compte dans le NES que la moitié des simulateurs de vol dans ce centre. Lorsqu'un simulateur de vol est retiré du service pour être déménagé, il n'est pris en compte qu'une fois réinstallé et en état de dégager des résultats.

Taux d'utilisation

Le taux d'utilisation est une mesure que nous utilisons pour évaluer la performance de notre réseau de simulateurs du secteur Aviation civile. Bien que ce taux n'ait pas de corrélation exacte avec les produits des activités ordinaires comptabilisés, nous l'utilisons, parallèlement à d'autres mesures, puisque nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un indicateur de notre rendement opérationnel. Il correspond au nombre d'heures de formation vendues sur nos simulateurs pour la période, divisé par la capacité de formation pratique disponible pour cette même période.

Calculs et rapprochements

Rapprochement du résultat opérationnel sectoriel ajusté

(montants en millions) Aviation civile

Défense et

Sécurité





Total

Trimestres clos les 31 décembre 2025

2024

2025

2024

2025

2024

Résultat opérationnel 141,8 $ 223,4 $ 54,0 $ 39,2 $ 195,8 $ 262,6 $ Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques

importantes ou d'événements particuliers :























Profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM --

(72,6)

--

--

--

(72,6)

Résultat opérationnel sectoriel ajusté 141,8 $ 150,8 $ 54,0 $ 39,2 $ 195,8 $ 190,0 $

Rapprochement du résultat net ajusté et du RPA ajusté



Trimestres clos les

31 décembre

(montants en millions, sauf les montants par action) 2025

2024

Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 108,9 $ 168,6 $ Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes

ou d'événements particuliers :







Profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM --

(76,7)

Résultat net ajusté 108,9 $ 91,9 $









Nombre moyen d'actions en circulation (dilué) 322,7

319,8











RPA ajusté 0,34 $ 0,29 $

Calcul du taux d'imposition effectif ajusté



Trimestres clos les

31 décembre

(montants en millions, sauf les taux d'imposition effectifs) 2025

2024

Résultat avant impôt sur le résultat 141,7 $ 206,0 $ Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes

ou d'événements particuliers :







Profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM --

(72,6)

Résultat avant impôt sur le résultat ajusté 141,7 $ 133,4 $









Charge d'impôt sur le résultat 29,6 $ 34,8 $ Incidence fiscale sur les pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions

stratégiques importantes ou d'événements particuliers :







Incidence fiscale sur le profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM --

4,1

Charge d'impôt sur le résultat ajustée 29,6 $ 38,9 $









Taux d'imposition effectif 21 % 17 % Taux d'imposition effectif ajusté 21 % 29 %

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles



Trimestres clos les

31 décembre

(montants en millions) 2025

2024

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles* 222,7 $ 220,8 $ Variation du fonds de roulement hors trésorerie 184,9

203,8

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 407,6 $ 424,6 $ Dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance (12,0)

(16,1)

Dépenses en immobilisations incorporelles, exclusion faite des frais de développement

inscrits à l'actif (3,8)

(4,3)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles --

1,4

Paiements nets versés aux participations mises en équivalence (6,2)

(5,4)

Dividendes reçus des participations mises en équivalence 27,0

11,4

Autres activités d'investissement (1,3)

(1,8)

Flux de trésorerie disponibles 411,3 $ 409,8 $ * avant variation du fonds de roulement hors trésorerie









Rapprochement du BAIIA, du BAIIA ajusté, du ratio de la dette nette sur le BAIIA et du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté



Périodes de douze mois

closes les 31 décembre

(montants en millions, sauf les ratios de la dette nette sur le BAIIA) 2025

2024

Résultat opérationnel 724,8 $ (43,7) $ Dotation aux amortissements 453,7

400,4

BAIIA 1 178,5 $ 356,7 $ Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition --

111,5

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes

ou d'événements particuliers :







Coûts liés à la transition de la haute direction 22,3

--

Coûts liés aux questions concernant les actionnaires 10,6

--

Profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM --

(72,6)

Perte de valeur du goodwill --

568,0

Perte de valeur de technologies et d'autres actifs non financiers --

35,7

BAIIA ajusté 1 211,4 $ 999,3 $









Dette nette 2 782,3 $ 3 352,9 $









Ratio de la dette nette sur le BAIIA 2,36

9,40

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté 2,30

3,36



Rapprochement du capital utilisé et de la dette nette

(montants en millions) Au

31 décembre

2025

Au

31 mars

2025

Utilisation du capital :







Actifs courants 2 161,1 $ 2 143,6 $ Déduire : trésorerie et équivalents de trésorerie (463,7)

(293,7)

Passifs courants (2 363,3)

(2 686,5)

Déduire : partie courante de la dette à long terme 242,9

399,0

Fonds de roulement hors trésorerie (423,0) $ (437,6) $ Immobilisations corporelles 2 983,6

2 989,5

Immobilisations incorporelles 3 707,6

3 871,0

Autres actifs non courants 2 173,3

2 209,7

Autres passifs non courants (409,2)

(479,9)

Capital utilisé 8 032,3 $ 8 152,7 $ Provenance du capital :







Partie courante de la dette à long terme 242,9 $ 399,0 $ Dette à long terme 3 003,1

3 071,4

Déduire : trésorerie et équivalents de trésorerie (463,7)

(293,7)

Dette nette 2 782,3 $ 3 176,7 $ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 5 167,7

4 891,5

Participations ne donnant pas le contrôle 82,3

84,5

Capital utilisé 8 032,3 $ 8 152,7 $

Pour les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières surveillées par CAE, et pour un rapprochement de telles mesures et des mesures définies par les IFRS les plus directement comparables, veuillez vous reporter à la section 9 du rapport de gestion de CAE pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 (intégré par renvoi dans le présent communiqué) qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov).

État consolidé du résultat net

(Non audité)

Trimestres clos les 31 décembre

Périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

(montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)

2025

2024

2025

2024

Produits des activités ordinaires

1 252,1 $ 1 223,4 $ 3 587,3 $ 3 432,5 $ Coût des ventes

889,9

883,8

2 597,5

2 523,1

Marge brute

362,2 $ 339,6 $ 989,8 $ 909,4 $ Frais de recherche et de développement

26,0

28,7

99,7

101,8

Frais de vente, généraux et d'administration

161,7

140,2

469,4

401,3

Autres (profits) et pertes

4,0

(0,1)

(1,4)

(3,7)

Quote-part du résultat net après impôt des participations mises en équivalence

(25,3)

(19,2)

(62,8)

(63,2)

Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition

--

--

--

56,5

Profit sur la réévaluation d'une participation précédemment détenue

--

(72,6)

--

(72,6)

Résultat opérationnel

195,8 $ 262,6 $ 484,9 $ 489,3 $ Charges financières - montant net

54,1

56,6

165,6

159,0

Résultat avant impôt sur le résultat

141,7 $ 206,0 $ 319,3 $ 330,3 $ Charge d'impôt sur le résultat

29,6

34,8

70,9

53,5

Résultat net

112,1 $ 171,2 $ 248,4 $ 276,8 $ Attribuable aux :

















Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société

108,9 $ 168,6 $ 240,0 $ 269,4 $ Participations ne donnant pas le contrôle

3,2

2,6

8,4

7,4

Résultat par action attribuable aux détenteurs d'instruments de

















capitaux propres de la Société

















De base et dilué

0,34 $ 0,53 $ 0,75 $ 0,84 $

État consolidé du résultat global

(Non audité)

Trimestres clos les 31 décembre

Périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

(montants en millions de dollars canadiens)

2025

2024

2025

2024

Résultat net

112,1 $ 171,2 $ 248,4 $ 276,8 $ Éléments pouvant être reclassés en résultat net

















Écarts de conversion liés aux établissements à l'étranger

(85,1) $ 248,8 $ (182,4) $ 315,7 $ Gain (perte) sur les couvertures d'investissements nets dans des

















établissements à l'étranger - montant net

26,2

(127,8)

90,5

(122,5)

Reclassement au résultat net du gain sur les écarts de conversion

(1,2)

(7,8)

(4,9)

(7,9)

Gain (perte) sur les couvertures de flux de trésorerie - montant net

6,0

(35,7)

12,6

(36,8)

Reclassement au résultat net de la perte sur les couvertures de flux

















de trésorerie

1,8

10,9

6,7

15,8

Impôt sur le résultat

(3,1)

11,9

(5,8)

9,8





(55,4) $ 100,3 $ (83,3) $ 174,1 $ Éléments qui ne seront jamais reclassés en résultat net

















Réévaluations des obligations au titre des régimes de retraite à prestations

















définies

8,2 $ (5,7) $ 62,2 $ (59,9) $ Impôt sur le résultat

(2,2)

1,5

(16,5)

15,9





6,0 $ (4,2) $ 45,7 $ (44,0) $ Autres éléments du résultat global

(49,4) $ 96,1 $ (37,6) $ 130,1 $ Total du résultat global

62,7 $ 267,3 $ 210,8 $ 406,9 $ Attribuable aux :

















Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société

60,4 $ 262,1 $ 204,0 $ 396,3 $ Participations ne donnant pas le contrôle

2,3

5,2

6,8

10,6



État consolidé de la situation financière

(Non audité) 31 décembre 31 mars

(montants en millions de dollars canadiens) 2025

2025

Actif







Trésorerie et équivalents de trésorerie 463,7 $ 293,7 $ Créances clients 529,0

612,0

Actifs sur contrat 463,7

482,2

Stocks 527,9

595,0

Acomptes 81,1

78,2

Impôt sur le résultat à recouvrer 70,6

59,0

Actifs financiers dérivés 25,1

23,5

Total de l'actif courant 2 161,1 $ 2 143,6 $ Immobilisations corporelles 2 983,6

2 989,5

Actifs au titre des droits d'utilisation 749,6

788,0

Immobilisations incorporelles 3 707,6

3 871,0

Investissement dans les participations mises en équivalence 564,8

559,1

Actifs au titre des avantages du personnel 32,8

11,6

Actifs d'impôt différé 128,8

191,8

Actifs financiers dérivés 2,1

1,4

Autres actifs non courants 695,2

657,8

Total de l'actif 11 025,6 $ 11 213,8 $









Passif et capitaux propres







Dettes fournisseurs et charges à payer 1 020,6 $ 1 190,8 $ Provisions 25,9

34,5

Impôt sur le résultat à payer 22,1

18,4

Passifs sur contrat 1 040,3

1 001,6

Partie courante de la dette à long terme 242,9

399,0

Passifs financiers dérivés 11,5

42,2

Total du passif courant 2 363,3 $ 2 686,5 $ Provisions 14,0

14,3

Dette à long terme 3 003,1

3 071,4

Obligations au titre des avantages du personnel 106,0

134,1

Passifs d'impôt différé 36,9

40,7

Passifs financiers dérivés 5,8

22,4

Autres passifs non courants 246,5

268,4

Total du passif 5 775,6 $ 6 237,8 $ Capitaux propres







Capital-actions 2 377,5 $ 2 327,1 $ Surplus d'apport 94,7

69,8

Cumul des autres éléments du résultat global 300,1

381,8

Résultats non distribués 2 395,4

2 112,8

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 5 167,7 $ 4 891,5 $ Participations ne donnant pas le contrôle 82,3

84,5

Total des capitaux propres 5 250,0 $ 4 976,0 $ Total du passif et des capitaux propres 11 025,6 $ 11 213,8 $

État consolidé des variations des capitaux propres

(Non audité)

Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société









Période de neuf mois close le 31 décembre 2025

Actions ordinaires



Cumul des autres







Participations Total des

(montants en millions de dollars canadiens,

Nombre

Valeur

Surplus éléments du Résultats non



ne donnant capitaux

sauf les nombres d'actions)

d'actions

attribuée

d'apport résultat global distribués

Total pas le contrôle propres

Soldes au 31 mars 2025

320 265 108

2 327,1 $ 69,8 $ 381,8 $ 2 112,8 $ 4 891,5 $ 84,5 $ 4 976,0 $ Résultat net

--

-- $ -- $ -- $ 240,0 $ 240,0 $ 8,4 $ 248,4 $ Autres éléments du résultat global

--

--

--

(81,7)

45,7

(36,0)

(1,6)

(37,6)

Total du résultat global

--

-- $ -- $ (81,7) $ 285,7 $ 204,0 $ 6,8 $ 210,8 $ Exercice d'options sur actions

1 520 398

51,1

(9,1)

--

--

42,0

--

42,0

Règlement des attributions réglées en instruments de capitaux

































propres

2 951

0,1

(0,1)

--

--

--

--

--

Rachat et annulation d'actions ordinaires

(106 000)

(0,8)

--

--

(3,1)

(3,9)

--

(3,9)

Charge liée aux paiements fondés sur des actions réglés en

































instruments de capitaux propres, après impôt

--

--

34,1

--

--

34,1

--

34,1

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle --

--

--

--

--

--

(9,0)

(9,0)

Soldes au 31 décembre 2025

321 682 457

2 377,5 $ 94,7 $ 300,1 $ 2 395,4 $ 5 167,7 $ 82,3 $ 5 250,0 $







































Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société









Période de neuf mois close le 31 décembre 2024

Actions ordinaires



Cumul des autres







Participations Total des

(montants en millions de dollars canadiens,

Nombre

Valeur

Surplus éléments du Résultats non



ne donnant capitaux

sauf les nombres d'actions)

d'actions

attribuée

d'apport résultat global distribués

Total pas le contrôle propres

Soldes au 31 mars 2024

318 312 233

2 252,9 $ 55,4 $ 154,0 $ 1 762,6 $ 4 224,9 $ 77,7 $ 4 302,6 $ Résultat net

--

-- $ -- $ -- $ 269,4 $ 269,4 $ 7,4 $ 276,8 $ Autres éléments du résultat global

--

--

--

170,9

(44,0)

126,9

3,2

130,1

Total du résultat global

--

-- $ -- $ 170,9 $ 225,4 $ 396,3 $ 10,6 $ 406,9 $ Exercice d'options sur actions

2 174 482

58,8

(8,6)

--

--

50,2

--

50,2

Règlement des attributions réglées en instruments de capitaux

































propres

43 557

1,2

(1,2)

--

--

--

--

--

Rachat et annulation d'actions ordinaires

(856 230)

(6,1)

--

--

(15,2)

(21,3)

--

(21,3)

Charge liée aux paiements fondés sur des actions réglés en

































instruments de capitaux propres, après impôt

--

--

23,4

--

--

23,4

--

23,4

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle --

--

--

--

--

--

(2,9)

(2,9)

Soldes au 31 décembre 2024

319 674 042

2 306,8 $ 69,0 $ 324,9 $ 1 972,8 $ 4 673,5 $ 85,4 $ 4 758,9 $

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(Non audité)





Périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

(montants en millions de dollars canadiens)





2025

2024

Activités opérationnelles













Résultat net





248,4 $ 276,8 $ Ajustements pour :













Dotation aux amortissements





343,2

304,2

Quote-part du résultat net après impôt des participations mises en équivalence





(62,8)

(63,2)

Impôt sur le résultat différé





41,6

9,4

Crédits d'impôt à l'investissement





(20,1)

(8,9)

Charge liée aux paiements fondés sur des actions réglée en instruments de













capitaux propres





31,3

23,4

Régimes de retraite à prestations définies





12,6

25,8

Actifs et passifs financiers dérivés - montant net





(7,8)

(37,0)

Profit sur la réévaluation d'une participation précédemment détenue





--

(72,6)

Autres





11,6

7,7

Variation du fonds de roulement hors trésorerie





8,3

108,2

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles





606,3 $ 573,8 $ Activités d'investissement













Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise





-- $ (308,0) $ Dépenses en immobilisations corporelles





(245,1)

(247,2)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles





5,1

3,3

Dépenses en immobilisations incorporelles





(55,2)

(70,3)

Paiements nets versés aux participations mises en équivalence





(24,3)

(5,0)

Dividendes reçus des participations mises en équivalence





61,0

28,7

Autres





(10,2)

(5,2)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement





(268,7) $ (603,7) $ Activités de financement













(Remboursement net sur les) produit net tiré des prélèvements aux termes des facilités de crédit renouvelables





(0,2) $ 97,7 $ Produit tiré de la dette à long terme





89,1

314,7

Remboursement sur la dette à long terme





(243,1)

(237,8)

Remboursement sur les obligations locatives





(47,4)

(42,8)

Produit net de l'émission d'actions ordinaires





42,0

50,2

Rachat et annulation d'actions ordinaires





(3,9)

(21,3)

Autres





(1,3)

(0,9)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement





(164,8) $ 159,8 $ Incidence des écarts de conversion sur la trésorerie













et les équivalents de trésorerie





(2,8) $ 12,5 $ Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie





170,0 $ 142,4 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période





293,7

160,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période





463,7 $ 302,5 $

