MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Ryan McLeod, CPA, CA, au poste de chef de la direction financière (CFO), à compter du 23 février 2026. À ce titre, M. McLeod dirigera l'organisation mondiale des finances de CAE et jouera un rôle clé dans la croissance stratégique et l'excellence opérationnelle de CAE.

La nomination de M. McLeod fait suite à un processus de recherche approfondi. Pour assurer une transition harmonieuse, M. McLeod travaillera en étroite collaboration avec Constantino Malatesta, chef de la direction financière par intérim, qui continuera à assurer la continuité au sein de l'équipe.

« Je me réjouis à l'idée de collaborer avec Ryan, qui possède une vaste expérience dans le domaine de la direction financière acquise en guidant une société ouverte mondiale en forte croissance à travers d'importants projets d'expansion et de transformation », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction. « Ses compétences avérées en matière d'excellence opérationnelle, de réalisation d'acquisitions stratégiques et d'établissement de relations efficaces avec la communauté des investisseurs font de lui le candidat idéal pour diriger l'organisation financière de CAE alors que nous mettons l'accent sur nos priorités stratégiques. »

Bromberg a conclu : « Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance envers Constantino pour les responsabilités supplémentaires qu'il a assumées et pour son soutien afin de me permettre de me familiariser avec tous les secteurs de CAE depuis mon arrivée. Constantino a fait preuve d'un leadership exceptionnel, a assuré la continuité et a géré sainement nos finances, ce qui a positionné CAE pour la réussite en cette période de changements. »

M. McLeod est un dirigeant financier chevronné, reconnu pour son leadership stratégique et sa capacité à favoriser la réussite organisationnelle. Fort d'une vaste expérience en matière de direction des opérations financières d'une société cotée en bourse de plusieurs milliards de dollars, il était chef de la direction financière à ATS Corporation, un chef de file des solutions d'automatisation ayant des revenus de 3 milliards $ dont le siège social est situé à Cambridge (Ontario) depuis 2020. Dans le cadre de ses fonctions, il a dirigé l'équipe mondiale des finances, qui a élaboré la stratégie financière et favorisé une croissance durable.

M. McLeod a déclaré : « Je suis honoré de me joindre à CAE à ce moment important dans l'évolution de l'entreprise. Le leadership de CAE sur le marché de l'aviation civile et de la défense et sécurité, combiné à une croissance solide dans tous ses secteurs d'activité, crée énormément d'occasions d'affaires. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe des finances et l'ensemble de l'équipe de direction pour favoriser l'excellence opérationnelle et soutenir la réussite soutenue de CAE. Je suis également ravi de déménager à Montréal et de m'immerger dans la culture et tout ce que la ville et le Québec ont à offrir. »

À propos de Ryan McLeod

Au cours de ses 18 années de service à ATS Corporation, l'entreprise a connu une croissance exceptionnelle. À titre de chef de la direction financière, M. McLeod a supervisé l'augmentation des revenus de 1,4 milliard $ à près de 3,0 milliards $, de même que la hausse des marges. Il a dirigé avec succès l'introduction en bourse américaine d'ATS Corporation et a mené à bien 18 acquisitions stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. M. McLeod a également renforcé le bilan de l'entreprise grâce à de multiples émissions de dettes totalisant plus de 1 milliard $. De 2010 à 2020, M. McLeod a occupé le poste de vice-président et contrôleur à ATS Corporation, où il a dirigé les rapports externes, les contrôles financiers à l'échelle mondiale et la fiscalité, et a élaboré la stratégie de relations avec les investisseurs de l'entreprise. Au début de sa carrière, il a occupé des postes de direction financière à CIBC Mellon et a passé quatre ans au sein du cabinet d'audit et d'assurance Ernst & Young LLP.

M. McLeod est titulaire des titres de comptable professionnel agréé et de comptable agréé de l'Ordre des comptables agréés de l'Ontario et détient un baccalauréat avec distinction en administration des affaires de la Wilfrid Laurier University. Une biographie complète de M. McLeod est disponible sur le site Web de CAE.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre Rapport annuel mondial d'activités et de développement durable 2025.

