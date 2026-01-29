MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE); (TSX : CAE) - CAE publiera ses résultats financiers du troisième trimestre le jeudi 12 février 2026, après la clôture du marché. Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à une conférence téléphonique le vendredi 13 février à 8h (HE), au cours de laquelle les résultats et les perspectives de CAE seront présentés par des membres de l'équipe de direction.

Cette conférence téléphonique, sera diffusée en direct via une webdiffusion audio et un enregistrement sera disponible suite à l'événement sur https://www.cae.com/fr/investisseurs/. Il sera également possible d'y assister par téléphone en Amérique du Nord en composant le 1-800-990-2777 (ID de la conférence : 05762).

Accès international sans frais

Les participants internationaux qui souhaitent se joindre à la conférence téléphonique doivent cliquer sur ce lien, sélectionner le drapeau du pays où leur numéro de téléphone est enregistré, remplir le formulaire et le soumettre. Ils recevront immédiatement un appel au numéro fourni et rejoindront la conférence avec la ligne en sourdine. Par la suite, appuyez sur *1 pour faire la file d'attente pour poser une question.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activité et de développement durable EX25.

Suivez-nous sur X/Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Personnes-ressources à CAE :

Médias :

Samantha Golinski, vice-présidente principale, Communications

+1-438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.