MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative de financement pour les aspirants pilotes en collaboration avec des institutions financières du monde entier.

Dans le cadre de cette initiative, CAE met en relation les aspirants pilotes avec des partenaires bancaires qui offrent des solutions de financement adaptées à la formation des pilotes, rendant ainsi la profession plus accessible à ceux qui souhaitent réaliser leur rêve et poursuivre une carrière en aviation.

Les partenaires approuvés accéléreront le traitement des demandes et offriront des tarifs concurrentiels. De plus, les futurs pilotes de CAE auront accès à une équipe spécialisée qui comprend leur réalité et à un point de contact centralisé dans chacune des institutions financières participantes.

« Le financement est un obstacle majeur à la formation de pilote. Le partenariat de CAE avec les institutions financières aidera les aspirants pilotes à financer leurs études et à réaliser leurs rêves, a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile. Malgré les conséquences de la crise de la COVID-19 sur l'industrie aéronautique, CAE prévoit une demande importante de nouveaux pilotes commerciaux au cours des 10 prochaines années. Puisqu'il faut environ deux ans pour devenir pilote de ligne qualifié, ce programme de financement nous permettra de répondre à la demande de pilotes lorsque le secteur se redressera. CAE est le partenaire mondial de choix en matière de formation, et nous sommes heureux de pouvoir faciliter la formation des futurs pilotes avec nous ».

Pour en savoir plus sur cette initiative et pour découvrir comment en profiter, consultez le site www.cae.com/financement/ .

CAE discute avec d'autres institutions financières afin d'étendre la portée géographique de cette initiative.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

