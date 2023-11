MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) Pour la deuxième année consécutive, CAE figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, une distinction prestigieuse qui reconnaît les employeurs canadiens qui sont des chefs de file de leur secteur et qui offrent à leurs employés des lieux de travail flexibles et adaptés à leurs besoins. CAE est fière d'être reconnue comme une entreprise axée sur les employés qui s'engage à créer de nouvelles façons de travailler, à anticiper les besoins des employés et à se concentrer sur le développement des compétences futures.

« À CAE, nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes fiers d'être une entreprise internationale avec des racines canadiennes profondes qui offre un environnement de travail collaboratif, innovateur et avant-gardiste », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

La nomination de CAE parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada témoigne des nombreux programmes et initiatives axés sur les employés que l'entreprise a mis en place au cours des dernières années, notamment :

CAEdroit au cœur , une initiative mondiale conçue pour offrir des politiques qui favorisent davantage le bien-être des employés et l'harmonie entre le travail et la vie privée, y compris des vacances flexibles, un congé bonifié de maternité et de paternité, et un congé sabbatique.

, une initiative mondiale conçue pour offrir des politiques qui favorisent davantage le bien-être des employés et l'harmonie entre le travail et la vie privée, y compris des vacances flexibles, un congé bonifié de maternité et de paternité, et un congé sabbatique. Améliorations apportées à notre siège social de Montréal, notamment un nouveau parc extérieur offrant une grande variété d'activités, d'équipements sportifs et de sièges extérieurs collaboratifs, une deuxième terrasse sur le toit, ainsi qu'un nouveau café et un vestiaire où les employés peuvent se détendre, accéder à leur espace de rangement personnel et prendre une douche.

apportées à notre siège social de Montréal, notamment un nouveau parc extérieur offrant une grande variété d'activités, d'équipements sportifs et de sièges extérieurs collaboratifs, une deuxième terrasse sur le toit, ainsi qu'un nouveau café et un vestiaire où les employés peuvent se détendre, accéder à leur espace de rangement personnel et prendre une douche. Organisation de la plus grande Journée de la famille jamais organisée par CAE, au cours de laquelle le siège social de Montréal a accueilli plus de 6 500 employés et leur famille pour leur donner un aperçu de la technologie de pointe et des innovations de l'entreprise. Plus de 60 démonstrations et expériences interactives ont permis aux invités de découvrir les coulisses de la vie à CAE.

« CAE s'efforce de créer un milieu de travail axé sur le bien-être des employés, ce qui améliore notre capacité à embaucher, à retenir et à former les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment », a déclaré Bob Lockett, chef du Capital humain.

Voici quelques-unes des façons dont CAE garde ses employés et leurs histoires à l'esprit :

Un total de plus de 7 décennies de service par trois générations de la même famille : Rénald, Jean et Martin Brodeur . Marc Parent a célébré les années de service de la famille Brodeur en pilotant un simulateur, un événement qui peut être visionné sur ici.

par trois générations de la même famille : Rénald, Jean et . a célébré les années de service de la famille Brodeur en pilotant un simulateur, un événement qui peut être visionné sur ici. Nomination de Bob Lockett , le nouveau chef du Capital humain de CAE, en mai 2023, afin de renforcer l'engagement de CAE envers ses employés.

, le nouveau chef du Capital humain de CAE, en mai 2023, afin de renforcer l'engagement de CAE envers ses employés. Publication du tout premier Rapport sur l'égalité des genres de CAE pour l'EX23 pour donner un aperçu des stratégies, des progrès et des efforts continus de CAE en matière d'égalité des genres sur le lieu de travail.

CAE a également été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada (2021 et 2022) et l'un des meilleurs employeurs à Montréal (2021 et 2022).

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute-fidélité possible et des programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23.

