L'entente de partenariat établit un cadre de coopération entre CAE et TKMS en appui au Programme de sous-marins canadiens de patrouille (PSCP).

L'entente de partenariat fournit également une base pour explorer d'autres occasions internationales et d'exportation impliquant des composantes d'entraînement et de simulation.

MONTRÉAL, le 4 mars 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui une entente de partenariat avec TKMS, qu'elle soutiendra dans le cadre du Programme de sous-marins canadiens de patrouille (PSCP).

Cette entente de partenariat réunit l'expertise éprouvée de TKMS en conception et construction de sous-marins avec le leadership mondial de CAE en entraînement par simulation et en soutien des systèmes de mission pour servir la Marine royale canadienne (MRC).

Dans le cadre de cette entente de collaboration, CAE soutiendra la démarche de TKMS pour offrir une capacité complète d'entraînement et de soutien à long terme, adaptée à la future flotte de sous-marins de la Marine royale canadienne. Elle reproduira fidèlement les opérations des sous-marins dans le monde réel afin d'assurer que les équipages développent la confiance et l'expertise nécessaires au succès de la mission.

« CAE est fière de soutenir TKMS alors que le Canada avance vers sa prochaine génération de capacités de sous-marins », a déclaré Matt Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Les opérations sous-marines exigent de la précision, un esprit d'équipe et une préparation absolue. Notre responsabilité principale est d'offrir aux équipages de la Marine royale canadienne un entraînement qui reflète la pression et la complexité auxquelles ils feront face en mer. CAE a passé des décennies à préparer des équipes navales à travers le monde grâce à des simulations avancées et à un entraînement prêt pour les missions. Nous apportons cette expérience et un engagement fort envers l'industrie canadienne et ce partenariat. Ensemble, nous renforçons la préparation de la MRC et soutenons la sécurité à long terme du Canada. »

« L'entraînement est un pilier essentiel de l'efficacité opérationnelle des forces navales modernes », a déclaré Oliver Burkhard, chef de la direction de TKMS. « Grâce à cette entente avec CAE, nous renforçons notre capacité à offrir des solutions d'entraînement intégrées et durables dans le cadre du programme des sous-marins de patrouille du Canada. Nous valorisons l'expertise mondiale de CAE en technologies de simulation et d'entraînement et avons hâte d'approfondir notre coopération en soutien au programme de sous-marins du Canada. »

En tant que partenaire de défense de confiance pour le Canada et ses alliés, CAE s'engage à soutenir la capacité souveraine des sous-marins du Canada et à renforcer la résilience de l'industrie canadienne. L'entente de partenariat entre CAE et TKMS vise à garantir que la Marine royale canadienne dispose des capacités avancées nécessaires pour protéger les Canadiens et Canadiennes et protéger le vaste littoral du pays ainsi que ses intérêts en Arctique. Cette entente établit un partenariat solide et axé sur l'innovation qui soutient la préparation à long terme des sous-marins du Canada et renforce sa capacité à exercer ses activités avec confiance dans un environnement maritime de plus en plus complexe.

Dans le cadre de cet effort conjoint, CAE est également identifiée comme un partenaire stratégique pour soutenir les engagements TKMS de manière plus large, en lien avec les programmes navals internationaux et d'exportation, sous-marins et marins, y compris des composantes d'entraînement et de simulation.

À propos de TKMS

TKMS est l'une des principales entreprises navales mondiales, avec plus de 9 100 employés (y compris les travailleurs temporaires) répartis sur trois chantiers navals à Kiel, Wismar et Itajaí (Brésil), et des sites dans le monde entier. L'entreprise est active en tant que fournisseur de systèmes pour sous-marins et navires de surface, ainsi que pour l'électronique maritime et les technologies de sécurité. Environ 3 300 employés travaillent sur le site de Kiel, ce qui en fait le plus grand chantier naval d'Allemagne. Forte de 185 ans d'histoire et d'une volonté constante d'amélioration, l'entreprise ne cesse d'établir de nouvelles normes. TKMS propose à ses clients du monde entier des solutions sur mesure pour relever les défis très complexes d'un monde en mutation. Les moteurs de cette énergie innovante sont les employés de l'entreprise, qui façonnent chaque jour l'avenir de TKMS avec passion et engagement.

Pour plus d'informations : www.tkmsgroup.com

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

